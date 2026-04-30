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Une lettre secrète pourrait bientôt secouer l’affaire Epstein

Une lettre secrète pourrait bientôt secouer l’affaire Epstein

Le New York Times a officiellement demandé à un juge fédéral de lever le scellé sur une lettre de suicide écrite par le financier déchu, sous scellé depuis sa mort pour une étrange raison.
30.04.2026, 22:0130.04.2026, 22:02

La mort de Jeffrey Epstein alimente encore de nombreuses théories. Présentée comme un suicide par le médecin légiste de la ville de New York, certains n’y croient toujours pas. Depuis le 10 août 2019, date de sa mort par pendaison, si l’on en croit le rapport d’autopsie de l’époque, une lettre de suicide, rédigée par le pédocriminel, a été tenue secrète pendant sept ans.

Selon le New York Times, «un codétenu a déclaré avoir découvert le mot en juillet 2019, après qu’Epstein a été retrouvé inanimé, un morceau de tissu autour du cou». Il survivra à cette première tentative. Nicholas Tartaglione, un ancien flic inculpé d'un quadruple homicide, a révélé avoir trouvé une note écrite sur du papier jaune tiré d’un bloc-notes.

«J’ai ouvert le livre pour lire, et là, c’était là»
Nicholas Tartaglione, ancien codétenu d’Epstein

Si Tartaglione avait déjà brièvement évoqué cette lettre dans un podcast en 2025, le New York Times a découvert «comment cette note billet s'est retrouvée mêlée à la procédure judiciaire complexe de M. Tartaglione», dans une «chronologie énigmatique de deux pages», figurant dans les archives. Car si la lettre était sous scellé, c’est officiellement parce qu’elle faisait justement partie de cette procédure.

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Le journal a annoncé jeudi avoir demandé au juge de lever le scellé sur ce mot, qui disait qu'il est «temps de dire adieu». Il conclut en disant que «s’il a été écrit par M. Epstein, ce message pourrait éclairer son état d'esprit dans les semaines précédant sa mort par pendaison à un lit superposé».

(fv)

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