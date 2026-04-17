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Le rappeur D4vd arrêté suite au meurtre d'une ado

Le rappeur D4vd arrêté suite au meurtre d&#039;une ado
Le rappeur sur scène en 2025.Getty Images North America

Le rappeur D4vd arrêté suite au meurtre d'une ado

Le corps d'une adolescente de 15 ans a été trouvé démembré et en état de décomposition dans le coffre d'une Tesla immatriculée à son nom: le rappeur D4vd, David Burke de son vrai nom, a été interpellé.
17.04.2026, 06:5517.04.2026, 06:55

Le chanteur D4vd, star montante du rap, a été arrêté dans le cadre de l'enquête sur le meurtre d'une adolescente dont le corps en décomposition a été retrouvé dans le coffre d'une voiture immatriculée au nom de l'artiste, a annoncé la police jeudi.

La police de Los Angeles a précisé avoir arrêté le musicien, de son vrai nom David Burke, «pour le meurtre de Celeste Rivas». Le rappeur, âgé de 21 ans et résidant à Los Angeles, restera «en détention sans possibilité de libération sous caution».

Le corps de Celeste Rivas a été retrouvé démembré et en état de décomposition dans le coffre d'une Tesla immatriculée au nom de D4vd le 8 septembre dernier, à la veille de son 15e anniversaire.

Corps enveloppé dans une bâche en plastique

La police avait découvert le corps après avoir été appelée dans une fourrière de Hollywood par des employés et des voisins qui se plaignaient d'une odeur nauséabonde émanant d'une voiture.

A leur arrivée, les agents ont trouvé dans le coffre un corps en état de décomposition avancée, découpé en morceaux et enveloppé dans une bâche en plastique, selon plusieurs médias américains.

D'après les enquêteurs, la voiture est restée garée pendant près d'un mois dans ce coin huppé de la ville, non loin d'un restaurant Tesla récemment ouvert par Elon Musk, avant d'être mise à la fourrière.

"L'affaire doit être soumise à la division des crimes majeurs, qui examinera les faits et les preuves afin de déterminer s'il existe des éléments suffisants pour engager des poursuites", a déclaré le parquet de Los Angeles à l'AFP.

Disparue à l'âge de 13 ans

Celeste Rivas avait été portée disparue alors qu'elle était âgée de 13 ans dans le comté de Riverside, au sud-est de Los Angeles.

A cette époque, D4vd était en pleine phase finale d'une tournée mondiale qui a été brusquement interrompue en raison du tollé suscité par cette affaire.

Le jeune homme est devenu célèbre en 2022 lorsque son titre Romantic Homicide a connu un succès fulgurant sur TikTok. (afp)

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