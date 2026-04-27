L'hôtel Hilton de Washington n'est pas «un bâtiment particulièrement sûr», a critiqué Donald Trump Keystone

Ce que visait le tireur du gala de Washington

Un homme armé a forcé l'entrée de l'hôtel Hilton, samedi soir à Washington, où Donald Trump assistait au gala de la presse. Il semblerait que le suspect visait de hauts responsables américains.

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Le tireur qui a tenté de faire irruption dans un gala de la presse à Washington en présence de Donald Trump cherchait à assassiner de hauts responsables de l'administration américaine, selon les autorités dimanche. Les violences politiques se multiplient.

Des informations «très préliminaires» font penser aux enquêteurs que l'homme «ciblait des membres de l'administration» Trump, a déclaré dimanche le ministre de la Justice par intérim Todd Blanche à la chaîne CBS. Le tireur «ne coopère pas activement» mais les enquêteurs pensent qu'il s'est rendu à Washington en train depuis Los Angeles en passant par Chicago, a précisé Todd Blanche, qui était également présent à ce dîner.

Todd Blanche Keystone

S'exprimant sur X, la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, a écrit que «ce qui devait être une soirée conviviale (...) a été détournée par un fou dépravé qui cherchait à assassiner le président et à tuer autant de hauts responsables de l'administration Trump que possible». Des agents du Secret Service américain ont évacué Donald Trump après les tirs de l'assaillant qui a été appréhendé avant de pouvoir entrer dans la salle où se déroulait le dîner annuel réunissant le gratin de la politique et des médias à Washington.

Selon la police, le suspect portait deux armes à feu et de nombreux couteaux et des coups de feu ont été échangés. Un membre des forces de l'ordre s'est fait tirer dessus, mais a été protégé par son gilet pare-balles. L'assaillant n'a pas été blessé. Selon des médias américains, il s'agit d'un homme de 31 ans, Cole Tomas Allen, originaire de Californie.

L'auteur présumé des tirs comparaîtra lundi devant la justice. Il sera inculpé de deux chefs d'accusation: le premier pour usage d'une arme à feu lors d'un crime violent, le second pour l'agression d'un agent fédéral à l'aide d'une arme dangereuse.

Le tireur aurait écrit un «manifeste antichrétien»

«Ce n'est pas la première fois ces dernières années que notre République est attaquée par un assassin en puissance qui cherchait à tuer», a réagi dès samedi soir Donald Trump, encore en smoking, pendant une conférence de presse donnée à la Maison Blanche environ deux heures après les tirs.

Le président américain a estimé que l'assaillant, dont l'identité n'a pas été officiellement révélée, était un «loup solitaire» et un «cinglé». Dimanche, sur la chaîne Fox News, il a indiqué que le suspect a écrit un manifeste «très antichrétien». «Lorsque vous lisez son manifeste, il déteste les chrétiens, ça ne fait aucun doute», a-t-il affirmé, parlant d'une personne «visiblement très dérangée».

Donald Trump a été visé par une tentative d'assassinat en juillet 2024 lors d'un meeting de campagne où il a été blessé à l'oreille ainsi que quelques mois plus tard sur son golf en Floride. «Ca se répète trop souvent», dit à l'AFP un avocat de 56 ans, Brian Raftery, rencontré dans les rues de la capitale.

«Je crois, malheureusement, qu'un jour quelque chose de très mal va se passer si on continue d'avoir ce type d'attaques contre nos responsables politiques»

Les réactions de dirigeants mondiaux ont afflué, tous se disant «choqués» et apportant leur «soutien» à Trump tout en condamnant la violence politique. Parmi eux, le roi Charles III s'est dit «soulagé» que Donald Trump soit sain et sauf, à la veille de la visite d'Etat du monarque aux Etats-Unis. Le Palais de Buckingham a confirmé dimanche que la visite «se déroulerait comme prévu».

Reagan avait été blessé par balle devant cet hôtel

Les images des caméras de sécurité diffusées par Trump sur Truth Social montrent une personne qui se rue au travers du portique de détection de métaux situé à l'entrée de la salle où se tenait le gala, et plusieurs membres des forces de l'ordre dégainant leurs armes. Il aurait séjourné dans l'hôtel plusieurs jours auparavant.

L'hôtel Hilton de Washington, où avait lieu le dîner avorté, n'est pas «un bâtiment particulièrement sûr», a critiqué Donald Trump, relevant que les gens pouvaient aller et venir dans l'enceinte de cet immense hôtel de plus de 1000 chambres. Il en a profité pour justifier la construction en cours d'une grande salle de bal à la Maison Blanche, ultra-sécurisée.

C'est devant cet hôtel que le président Ronald Reagan avait été blessé par balle en 1981 lors d'une tentative d'assassinat. Ce gala réunit chaque printemps des centaines de personnes. Donald Trump, qui attaque sans relâche la presse, y assistait pour la toute première fois en tant que président. Il a assuré que l'événement serait reprogrammé. (jzs/ats)