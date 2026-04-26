Selon la définition que l'on en donne, Saint-Marin est le plus ancien pays du monde. Image: imago

Quel est le pays le plus ancien au monde? La réponse peut surprendre

Désigner le plus ancien pays du monde est loin d’être évident: entre année de fondation, date de Constitution et critères géologiques, les réponses varient fortement. Tour d’horizon.

Jessica Rülicke-Jantz / t-online

Plus de «International»

Un article de

Cela semble être une question simple et, pourtant, la réponse n’est pas aussi évidente qu’on pourrait le croire. Déterminer quel est le plus ancien pays du monde dépend de la manière dont on aborde la question et de savoir si l’on inclut ou non les républiques.

Le plus ancien pays selon son année de fondation

Selon l’année de fondation, l’Egypte est le plus ancien pays du monde. Sa création remonte à environ 3150 avant J.-C., lorsque le roi Narmer a uni la Haute et la Basse-Egypte sous son autorité.

En 2013, un coup d’Etat militaire a eu lieu en Egypte et une nouvelle Constitution a été créée. Or, la date d’une Constitution est parfois considérée, pour les Etats-nations, comme leur acte de naissance. Dans cette optique, l’Egypte pourrait également être vue comme le pays le plus récent du monde, même si cela ne correspond pas à la réalité.

Pour les touristes, l’Egypte constitue aujourd’hui un pays incontournable, notamment en raison de sa culture ancienne. La haute civilisation égyptienne s’est développée dès le 4ᵉ siècle avant J.-C.

Le top 3 des pays les plus anciens, selon leur année de fondation:

Comme de nombreuses dates de fondation ne peuvent être qu’estimées, il est difficile de désigner avec certitude le plus ancien pays du monde. Voici cependant les trois principaux candidats:

L’Egypte a été fondée en 3150 avant J.-C. L’Iran a été fondé en 2600 avant J.-C. L’Inde a été fondée en 2500 avant J.-C.

Le plus ancien pays selon sa Constitution

Si l’on prend comme référence la date d’adoption d'un pays à sa Constitution, Saint-Marin est le plus ancien pays du monde. Fondé en 301 après J.-C., il s’est doté d’une Constitution en 1600. Saint-Marin ne fait pas officiellement partie de l’Union européenne, mais il est enclavé en Italie et utilise l’italien comme langue officielle. L’euro y est en outre la monnaie en vigueur.

Selon ce critère, Saint-Marin (61 km²) n’est pas seulement le plus ancien pays du monde: il figure également à la cinquième place des plus petits Etats reconnus à l’international, derrière les Tuvalu (26 km²), Nauru (21 km²), Monaco (2,02 km²) et le Vatican (0,43km²). Saint-Marin s’est notamment fait un nom grâce à ses performances footballistiques.

Saint-Marin est enclavé dans le territoire italien. carte: watson

Le top 5 des pays les plus anciens selon leur Constitution:

Si l’on se base sur les Constitutions encore en vigueur aujourd’hui, Saint-Marin arrive largement en tête. Les Etats-Unis suivent en 1787 et sont ainsi considérés, selon ce critère, comme le deuxième plus ancien pays du monde.

Saint-Marin avec sa Constitution de 1600 Les Etats-Unis avec leur Constitution de 1787 Le Royaume-Uni avec sa Constitution de 1801 La Finlande avec sa Constitution de 1809 La Norvège avec sa Constitution de 1814

Il existe toutefois des pays ayant eu des Constitutions plus anciennes, aujourd’hui abrogées:

Si l’on considère la Magna Carta comme une Constitution, le Royaume-Uni occupe la première place. Rédigée en 1215, elle est encore aujourd’hui considérée comme la source la plus importante du droit constitutionnel anglais.

La première Constitution européenne a été adoptée le 3 mai 1791 en Pologne. Comme la Pologne a été partagée à trois reprises, cette Constitution a été abrogée. Après le rétablissement de son indépendance, puis à nouveau après la chute du communisme en 1989, le 3 mai a été proclamé jour férié national en Pologne, soit le jour de sa Constitution.

Le 3 septembre 1791, la Constitution française a transformé la monarchie absolue en monarchie constitutionnelle. Celle-ci a toutefois été abolie après seulement un an. La Constitution actuellement en vigueur en France date du 4 octobre 1958.

Saviez-vous que le plus ancien pays du monde peut aussi être déterminé selon des critères géologiques? Dans ce cas, l’Australie arrive en tête. Cette masse continentale existe en effet depuis plusieurs milliards d’années et a très peu évolué depuis.