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Des blessés dans un étrange incident de voiture à Leipzig

Allemagne, Mars 12, 2024, Illustrative pictures of life in Germany during his last visit, Plongez dans une serie captivante de photographies illustrant la vie en Allemagne, capturees lors de ma dernie ...
Le bilan de l'incident, ni les causes, ne sont pour l'heure connues (image d'illustration: Leipzig)Image: Hans Lucas

«Situation confuse»: morts et blessés dans un étrange incident à Leipzig

Un incident impliquant une voiture a fait deux morts et plusieurs blessés lundi après-midi dans le centre de Leipzig, selon le maire de la ville Burkhard Jung.
04.05.2026, 18:1204.05.2026, 18:33

Deux personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées dans un incident impliquant une voiture dans le centre de Leipzig, dans l'est de l'Allemagne, lundi après-midi, a fait savoir le maire Burkhard Jung (SPD) au quotidien allemand Bild.

L'auteur de l'attaque a été arrêté. Selon le Bild, le conducteur a foncé à vive allure dans la Grimmaische Straße, une artère commerçante. Au moins huit personnes auraient été blessées, précise le journal.

«Situation confuse»

La porte-parole de la police a quant à elle fait état d'une «situation confuse», alors que l'Allemagne a été secouée ces dernières années par plusieurs attaques à la voiture-bélier, notamment celle contre des marchés de Noël à Berlin (2016) et Magdebourg (2024), ou celle contre un cortège syndical à Munich début 2025.

La ville a progressivement banni la voiture de son centre historique depuis plus d'une décennie.

La police n'a dans l'immédiat évoqué aucune piste pour expliquer l'incident, et notamment s'il pouvait s'agir d'un acte volontaire. (sda/ats/afp)

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