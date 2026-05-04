Un incident à Leipzig a coûté la vie à deux personnes, d'après les autorités, le lundi 4 mai. Image: AFP

Un Allemand aux «troubles mentaux» fonce dans la foule et tue deux personnes

Un véhicule a fauché des piétons lundi dans le centre de Leipzig, en Allemagne, faisant deux morts et plusieurs blessés. Un suspect a été arrêté, et il présenterait des «troubles mentaux», selon un ministre.



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Deux personnes ont été tuées lundi et plusieurs blessées en Allemagne après qu'un véhicule a fauché des piétons dans le centre-ville de Leipzig, la police annonçant l'arrestation du conducteur sans avancer de piste pour expliquer le drame.



L'incident a fait «malheureusement deux morts», a dit le maire Burkhard Jung, alors que des images diffusées à la télévision montrent un véhicule au pare-brise et au capot très endommagés. Les pompiers ont également annoncé un bilan identique.

Selon le Bild, le conducteur a foncé à vive allure dans la Grimmaische Straße, une artère commerçante.

«Une voiture a fauché plusieurs piétons dans la rue Grimmaische avant de fuir. Le conducteur du véhicule a été arrêté, il ne présente plus aucun danger», a précisé la police de la ville sur X.

Un Allemand de 33 ans

Selon la police de Leipzig, le suspect est un Allemand de 33 ans, écrit le média allemand t-online.

Les forces de l'ordre et les ambulanciers sur place. Image: AFP

Le Ministre-président de Saxe, Michael Kretschmer, s’est adressé à la population lors d’un forum public. Selon le journal LVZ, cité par t-online, il a déclaré que le suspect était un jeune homme «souffrant de troubles mentaux, de nationalité allemande ».

L’attaque de Leipzig ne semble pas être un attentat à motivation politique. C’est ce qu’affirme le média Focus, citant des sources sécuritaires, reprises par t-online. Un différend familial pourrait en être l’élément déclencheur. L'enquête est en cours.

Le pays a été traumatisé ces dernières années par plusieurs attaques à la voiture-bélier, notamment celle contre des marchés de Noël à Berlin (2016) et Magdebourg (2024) ou celle contre un cortège syndical à Munich début 2025.

La ville a progressivement banni la voiture de son centre historique depuis plus d'une décennie. (sda/ats/afp)