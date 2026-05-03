Deux migrantes meurent lors d'une traversée clandestine de la Manche

Plusieurs milliers de migrants tentent chaque année de traverser la Manche sur des embarcations de fortune (image d'archives). Image: EPA

Deux femmes sont décédées en tentant de rejoindre illégalement le Royaume-Uni sur une embarcation surchargée. Elles sont probablement mortes étouffées.

Plus de «International»

Deux femmes sont décédées dimanche matin dans une embarcation de fortune surchargée qui s'est échouée sur une plage du Pas-de-Calais (France). Il s'agit du troisième drame mortel en un mois lors d'une tentative de traversée clandestine de la Manche de migrants voulant rejoindre le Royaume-Uni.

Elles se trouvaient dans une embarcation de type «petit bateau» transportant «environ 82 personnes», seraient âgées d'une vingtaine d'années et d'origine soudanaise, mais l'enquête doit permettre de déterminer leur nationalité, a déclaré le secrétaire général de la préfecture du Pas-de-Calais, Christophe Marx, lors d'un point-presse.

L'embarcation a pris la mer dans la nuit de samedi à dimanche vers 1 heure 30 du matin depuis le sud de la commune de Neufchâtel-Hardelot, a indiqué la préfecture du Pas-de-Calais.

Probablement étouffées

«Le moteur n'a pas démarré» et le bateau a commencé à dériver, selon Christophe Marx. «Dix-sept personnes ont été prises en charge» au large par la gendarmerie maritime et «amenées au port de Boulogne-sur-mer». Il restait 65 personnes à bord quand le bateau de fortune s'est échoué sur la plage.

Les deux victimes, retrouvées «décédées dans le bateau», «ne sont pas mortes noyées, mais vraisemblablement étouffées, comme ça arrive malheureusement souvent sur des embarcations qui ne sont pas adaptées» et surchargées, a-t-il précisé.

Quatorze personnes sont en urgence relative, dont cinq évacuées vers des centres hospitaliers et trois autres en urgence absolue, présentant notamment des brûlures «dues à un mélange de carburant et d'eau de mer», a détaillé la préfecture du Pas-de-Calais.

L'ensemble des personnes «sont prises en charge» et «vont être auditionnées par la police aux frontières pour déterminer quels sont les responsables de ce passage», a indiqué le secrétaire général de la préfecture.

Une enquête ouverte

Le parquet de Boulogne-sur-mer a confirmé l'ouverture d'une enquête pour aide au séjour et à la circulation d'étrangers en situation irrégulière en bande organisée, participation à une association de malfaiteurs, homicide involontaire aggravé par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence, blessures involontaires aggravées et mise en danger d'autrui.

Selon les chiffres officiels des autorités britanniques, 41 472 personnes ont rejoint clandestinement le Royaume-Uni sur des petites embarcations en 2025. Ce chiffre est le deuxième plus élevé depuis le début de ces traversées en 2018. Paris souligne toutefois que depuis le début d'année, les arrivées au Royaume-Uni ont diminué de moitié comparé à la même période de l'année dernière. (btr/ats)