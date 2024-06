Voici les nouveaux billets de banque à l'effigie de Charles III

Pourquoi Berne a eu peur de donner 15 milliards à l'Ukraine et à l'armée

Le Conseil des Etats ne veut pas aider l'Ukraine, mais augmenter les dépenses de l'armée à 1% du PIB d'ici 2030. Il parle de près de 30 milliards de francs pour les quatre prochaines années, soit trois milliards de plus que ce que voulait le Conseil fédéral. Il a également décidé où il souhaitait économiser cet argent.



L'accord de quinze milliards pour l'armée et l'Ukraine était l'une des propositions les plus audacieuses de ces dernières années au Parlement fédéral. Les camps de gauche et centre avaient tricoté l'accord: l'armée devait recevoir 10,1 milliards de francs et 5 milliards devaient être versés à l'Ukraine pour l'entretien des infrastructures critiques – le tout sans tenir compte du sacro-saint frein à l'endettement tout helvétique.