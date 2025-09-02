en partie ensoleillé18°
Alain-Fabien Delon veut faire annuler le testament de son père

Angouleme French-Speaking Film Festival - Day Five Alain-Fabien Delon attends the Jours Sauvages photocall during the 14th Angouleme French-Speaking Film Festival, on August 28, 2021 in Angouleme Fran ...
Alain-Fabien Delon en août 2021.Image: www.imago-images.de

Le fils de Delon veut faire annuler le testament de son père

Alain-Fabien Delon a engagé une procédure civile visant notamment à demander l'annulation du testament de novembre 2022, au motif d'une «incapacité» de son père «à prendre une décision».
02.09.2025, 19:5602.09.2025, 19:56
Plus de «International»

La guerre fratricide des enfants du «Samouraï» reprend: Alain-Fabien Delon, plus jeune fils de la star du cinéma Alain Delon, décédé en 2024, a saisi la justice pour faire annuler le dernier testament de son père, plus favorable à sa sœur Anouchka.

Qui va hériter des millions d'Alain Delon?

Dans cette nouvelle procédure, une première audience civile de mise en état se tiendra le 9 mars 2026 devant le tribunal judiciaire de Paris, a indiqué Me Christophe Ayela, visé par l'assignation en tant que l'un des trois exécuteurs testamentaires d'Alain Delon, confirmant des informations du journal Le Monde et de RTL.

«Incapacité à prendre une décision»

Légende du cinéma mondial, Alain Delon est mort le 18 août 2024 dans sa propriété de Douchy (Loiret). D'une santé déclinante au cours de ses dernières années, l'icône de M. Klein et de La Piscine a vu ses enfants se déchirer autour de sa santé et de son héritage.

La procédure civile engagée à Paris par Alain-Fabien, 31 ans, le plus jeune des trois enfants Delon, «vise à demander l'annulation du testament du 24 novembre 2022 et d'une donation du 22 février 2023 au motif d'une incapacité d'Alain Delon à prendre une décision» à la suite d'un accident vasculaire cérébral (AVC) survenu en 2019, a expliqué Me Ayela.

Remplaçant un précédent testament de 2015, le testament de 2022 d'Alain Delon, de droit suisse, amende le précédent en faisant notamment d'Anouchka Delon l'unique héritière du droit moral du Guépard.

72 armes à feu saisies au domicile d'Alain Delon

Spécificité du droit d'auteur français, le droit moral confère à Anouchka Delon, 34 ans, un droit perpétuel au contrôle de l'image et des oeuvres de son père.

La transaction de février 2023 concerne elle une donation d'Alain Delon à Anouchka de 51% des parts de sa société détentrice de ses droits à l'image et de marque.

«Déclencher une médiation»

Alain-Fabien Delon «entend solliciter l'annulation de ces actes, dès lors qu'Alain Alain Delon ne disposait plus à leurs dates respectives du discernement nécessaire» à la suite de son AVC de 2019, selon l'assignation envoyée la semaine dernière à son frère Anthony et à sa sœur, ainsi qu'aux trois exécuteurs testamentaires.

L'état de santé d'Alain Delon était si dégradé à la fin de sa vie que la justice française avait ordonné en janvier 2024, huit mois avant sa mort, un placement sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois.

La lente descente aux enfers de la famille Delon

«Je veux déclencher une médiation pour mettre un terme à tout cela car Alain Delon n'aurait absolument pas aimé que ses enfants se déchirent sur le testament, et j'ai bon espoir d'y arriver», a déclaré Christophe Ayela.

Contactés, les avocats d'Anthony et Anouchka Delon n'ont pas souhaité commenter ou n'ont pas donné suite dans l'immédiat.

L'AVC qui a frappé Alain Delon à l'été 2019 à l'âge de 83 ans a marqué le début du douloureux crépuscule du géant du cinéma français, rarissime au cinéma depuis la fin des années 1990.

Clinique en Suisse

Opéré à la Pitié-Salpêtrière à Paris, il était resté trois semaines en soins intensifs, avant de se reposer dans une clinique en Suisse.

Alain Delon n'a plus fait d'apparitions publiques ensuite, donnant de rares nouvelles sur des photos de famille postées par ses enfants sur les réseaux sociaux.

Delon, un fantasme français

Les dernières années de sa vie ont été marquées par les querelles juridiques et médiatiques de ses trois enfants autour de sa prise en charge, en Suisse ou en France. (ag/ats)

