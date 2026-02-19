Bill Gates a vu son nom apparaître dans les dossiers Epstein. Keystone

Affaire Epstein: Bill Gates annule un discours

Bill Gates ne va pas faire le déplacement en Inde, alors qu'il était attendu à New Dehli pour parler de l'intelligence artificielle lors du sommet mondial. Le spectre de l'affaire Epstein est la raison de cette absence.

Le fondateur de Microsoft Bill Gates a annulé son discours prévu jeudi lors d'un important sommet mondial sur l'intelligence artificielle à New Delhi après que son nom est apparu dans le dossier Epstein.

La fondation Gates a déclaré:

«Après une réflexion attentive et afin de garantir que l'attention reste concentrée sur les priorités clés du sommet sur l'IA, M. Gates ne prononcera pas son discours liminaire.»

Le premier ministre indien Narendra Modi et plusieurs dirigeants du secteur de la technologie doivent s'exprimer jeudi sur les opportunités et les menaces liées à l'intelligence artificielle lors d'un sommet mondial sur l'IA à New Delhi. La fondation Gates a précisé que le président de ses bureaux en Afrique et en Inde prendrait la parole à la place de Bill Gates.

Maladie sexuellement transmissible

Un brouillon de courrier électronique de Jeffrey Epstein diffusé le 30 janvier par le ministère américain de la justice, dans la masse de documents provenant du dossier Epstein, évoque des relations extraconjugales de Bill Gates.

Dans ce message qui ne semble pas avoir été envoyé, Jeffrey Epstein se targuait notamment d'avoir aidé «Bill» à se procurer des médicaments pour «remédier aux conséquences de relations sexuelles avec des filles russes».

Le fondateur de Microsoft a affirmé «regretter chaque minute» passée avec le criminel sexuel, mais assure n'avoir rien à se reprocher, dénonçant «des accusations absolument absurdes provenant d'un menteur patenté».

La simple mention du nom d'une personne dans le dossier Epstein ne suppose aucun acte répréhensible a priori de cette personne. Mais ces documents montrent des liens entre le criminel sexuel ou son entourage et certaines personnalités qui ont souvent minimisé, voire nié, l'existence de tels rapports. (sda/ats/afp/svp)