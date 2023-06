BMPT-62 «Terminator»: l'Ukraine a une arme artisanale spéciale

BMPT-62 «Terminator»: l'Ukraine a une arme artisanale très spéciale

Un BMPT-72 russe (Terminator 2) lors d'un exercice. Les forces spéciales ukrainiennes ont copié ce véhicule. Image: www.imago-images.de

L'armée ukrainienne ne cesse de surprendre par son inventivité. Dernièrement, ses spécialistes ont réussi à reproduire une arme clé pour la contre-offensive.

Depuis que la Russie a lancé sa guerre d'agression contre son voisin il y a plus de quinze mois, l'Ukraine se défend par tous les moyens. Ce qui donne lieu à certaines prouesses créatives, notamment dans le domaine de la technologie militaire.

On sait que l'armée de l'air ukrainienne a réussi à visser des missiles de conception américaine sous des avions de combat de type soviétique et à les toucher, bien que les systèmes ne soient pas du tout compatibles. Les Ukrainiens ont également modifié des drones de loisir pour qu'ils puissent être utilisés comme bombes kamikazes.

Un nouvel exemple de l'inventivité des Ukrainiens vient d'être révélé. Comme le rapporte le magazine Forbes, la 128e brigade de chasseurs alpins, une unité d'élite de l'armée ukrainienne, disposerait d'un véhicule très particulier, fruit d'un bricolage secret réalisé ces dernières semaines: le BMPT-62 «Terminator».

Préparation de la contre-offensive

Le «Terminator» ukrainien est le premier et le seul de son genre, puisqu'il a été assemblé par des spécialistes de l'armée. Ce véhicule de niche se situe au croisement d'un char de combat soviétique T-62 et d'un BMP-2, un véhicule de combat d'infanterie, également de conception soviétique. Il est équipé d'un canon de bord automatique de 30 millimètres et d'un blindage réactif spécial qui améliore la protection de l'équipage.

La coque, c'est-à-dire la partie inférieure, provient du T-62, et la tourelle a été prélevée sur un BMP-2. Ensemble, ils forment un véhicule qui se situe quelque part entre le char de combat et le transporteur d'infanterie, une arme qui pourrait avoir son importance dans la contre-offensive actuellement en cours en Ukraine. Selon des blogueurs militaires ukrainiens, le «Terminator» serait déjà utilisé dans les combats actuels dans la région de Zaporijia.

Ce véhicule de fabrication artisanale est inspiré d'un modèle russe. L'armée de Vladimir Poutine possède, en effet, le BMPT-Terminator, qui a été développé sur la base du char de combat T-72 et qui est particulièrement adapté au combat urbain. L'original est construit par l'entreprise russe UralVagonZavod.

Quand le matériel pose problème

Le projet de l'armée ukrainienne a été financé par la fondation du présentateur de télévision et acteur ukrainien Serhy Prytula. Depuis l'invasion russe de la Crimée en 2014, la star de la télévision s'est donné pour mission de collecter des fonds pour soutenir l'armée ukrainienne.

L'Ukraine possède encore environ 45 chars de combat T-62 que ses soldats ont pu capturer lors des combats contre les Russes. Selon Forbes, des centaines de BMP-2 sont également encore en possession de l'armée. Un matériel qui devrait suffire pour construire de nombreux véhicules de type BMPT-62 «Terminator».

