Donald Trump déçoit nombre de vétérans américains. Image: Keystone

Trump «pousse» des ex-soldats américains à combattre en Ukraine

De plus en plus d'Américains rejoignent l'armée ukrainienne. Pour beaucoup, le revirement de Donald Trump face au Kremlin les a motivés à se porter volontaires.

Simon Cleven / t-online

Un article de

Des centaines de soldats étrangers sont déjà morts dans les rangs de l'armée ukrainienne depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Pourtant, le flux de nouveaux volontaires étrangers ne faiblit pas, bien au contraire.

Depuis l'esclandre entre le président américain Donald Trump et son homologue ukrainien Volodymyr Zelenksy à la Maison-Blanche et l'arrêt temporaire de l'aide militaire américaine au pays, il y a eu une «augmentation massive» des candidatures pour les unités de volontaires étrangers parmi les troupes de Kiev. C'est ce que rapporte le portail ukrainien The Kyiv Independent en se référant aux informations fournies par une unité d'élite ukrainienne. Les Américains seraient particulièrement nombreux à se porter volontaires.

Selon le Kyiv Independent, il y aurait eu «quelques milliers» de candidatures pour l'unité de volontaires étrangers depuis la rencontre entre les deux chefs d'Etat fin février à Washington, au cours de laquelle Trump et son vice-président JD Vance ont accablé Zelensky de reproches. Parmi les volontaires, «un nombre considérable de personnes ont exprimé leur indignation et leur choc face au changement de la politique américaine», indique le journal.

«Les gens qui dirigent mon pays sont en train de le détruire»

Plusieurs volontaires américains ont parlé au Kyiv Independent de leur motivation à partir en guerre. William, 25 ans, un vétéran de l'armée américaine, s'est rendu en Ukraine quelques jours seulement après la fin de son contrat avec l'armée américaine.

«C'est frustrant de rester assis à ne rien faire quand tu sais que tu peux faire quelque chose de bien»

Son plan initial était de ne pas partir en Ukraine avant l'été, mais le revirement de Trump sur la politique ukrainienne l'a poussé à s'engager plusieurs mois plus tôt que prévu.

Ron, un autre vétéran américain qui a combattu en Afghanistan, a déclaré qu'il avait «honte» de son pays. L'homme de 35 ans déclare que le revirement de Trump sur l'Ukraine a été le point décisif pour se porter volontaire. «Je suis un patriote. J'aime mon pays. Mais les gens qui le gouvernent actuellement le détruisent, ils détruisent ce qu'il devrait représenter», a déclaré le vétéran au journal.

Il a qualifié la nouvelle orientation des Etats-Unis de «honte absolue» – bien qu'il ait auparavant encore secrètement espéré que Trump ferait «ce qui est nécessaire» pour l'Ukraine. Mais le président américain serait «tout simplement égoïste et ne veut que des solutions rapides».

Un autre vétéran américain, dont le nom de guerre est «Juggernaut», a confié avoir eu «mal au ventre» lorsque les Etats-Unis ont cessé de soutenir l'Ukraine. Le jeune homme de 28 ans a expliqué avoir voté pour Trump lors des élections américaines de novembre, mais être désormais «vraiment déçu» par la nouvelle administration.

«Nous n'avons qu'un temps limité sur cette Terre, et ne s'inquiéter que pour soi-même ne nous apportera aucune satisfaction à la fin de notre vie»

Le cousin de JD Vance est aussi en Ukraine

Le cousin du vice-président américain JD Vance fait également partie des volontaires étrangers qui ont combattu en Ukraine. La semaine dernière, Nate Vance a vivement critiqué son célèbre cousin pour sa politique. «Le fait que tu fasses partie de la famille ne signifie pas que j'accepte que tu tues mes camarades», a déclaré le cousin du vice-président en faisant référence à l'arrêt temporaire de l'aide militaire américaine et de la transmission d'informations de renseignement à l'Ukraine.

Le nombre de combattants étrangers tués depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie peut difficilement être estimé. L'intensité des combats sur certaines parties du front rend la récupération des corps souvent impossible, ce qui complique encore les statistiques. Plus de 20 Américains sont considérés comme disparus, a indiqué la chaîne CNN fin janvier. Le nombre de morts parmi les volontaires étrangers a fortement augmenté depuis la fin de l'été 2024.

Selon Lauren Guillaume, collaboratrice de la fondation RT Weatherman, l'augmentation du nombre de morts parmi les volontaires étrangers pourrait être due au fait qu'ils sont de plus en plus souvent déployés sur des parties du front particulièrement disputées.

«Nous constatons que les soldats étrangers comblent les vides dans les opérations très difficiles, à risques et rendements élevés» Lauren Guillaume sur CNN

La fondation aide les familles étrangères en Ukraine à retrouver leurs proches. Le nombre d'Américains réellement morts en Ukraine n'est pas clair à l'heure actuelle, a-t-elle ajouté.

Manque cruel de personnel dans les rangs de l'Ukraine

L'armée ukrainienne souffre depuis des mois d'un manque aigu de personnel. Selon différents médias, l'âge moyen des soldats ukrainiens au front se situe entre 40 et 50 ans. Certains d'entre eux combattent déjà depuis le début de l'invasion de la Russie en février 2022. Les rotations d'unités épuisées sont souvent impossibles pendant des semaines. L'âge minimum pour le recrutement est actuellement de 25 ans. Les Etats-Unis ont toutefois déjà fait pression sur le gouvernement ukrainien pour qu'il abaisse l'âge minimum à 18 ans afin de pouvoir recruter davantage d'hommes.

Pour l'instant, le gouvernement ukrainien s'y oppose, mais tente depuis peu d'attirer davantage de volontaires âgés de 18 à 24 ans en leur proposant de nouvelles incitations. Selon le journal ukrainien Kyiv Post, le gouvernement offre une prime d'engagement d'environ 4400 euros aux moins de 25 ans ainsi qu'un salaire de base mensuel de près de 2700 euros, plus des suppléments tels que l'indemnité de difficulté et de combat, ainsi qu'un logement gratuit, des soins médicaux et la liberté de voyager à l'étranger après un an de service militaire. Depuis la mobilisation générale, les hommes âgés de 18 à 60 ans n'ont en effet pas le droit de quitter le pays.

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci