Elon Musk, ici au Forum économique mondial de Davos: le fondateur de SpaceX a mis les soldats russes dans l'embarras. Image: IMAGO / World Economic Forum / Avalon

Elon Musk provoque une «catastrophe» pour les Russes

Les soldats russes ne peuvent plus utiliser les antennes Starlink sur le front. Elon Musk et le gouvernement ukrainien ont réussi à mettre en œuvre une astuce pour les bloquer.

Thomas Wanhoff / t-online

Plus de «International»

Un article de

Les soldats russes sont apparemment en état de choc, car beaucoup d’entre eux ont perdu l’accès à Internet sur le front. L’armée russe utilisait jusqu'à récemment les modules Starlink d’Elon Musk, qui ont été achetés illégalement sur le marché noir.

Ces terminaux sont devenus un élément clé dans la guerre électronique en première ligne en Ukraine, où les antennes relais pour téléphones mobiles et les lignes de données sont souvent détruites.

L’Ukraine alertait depuis des semaines que les troupes de Poutine étaient en train de se servir des satellites américains, bien que ces derniers ne soient pas officiellement disponibles en Russie. Mercredi soir, Elon Musk est intervenu.

Une solution pour isoler les Russes

Le fondateur de SpaceX, la société qui fournit des connexions Internet par satellite, a publié sur sa plateforme X un message destiné aux propriétaires ukrainiens des antennes, leur demandant de bien vouloir enregistrer leurs équipements.

L’intention était la suivante: ceux qui possédaient illégalement des terminaux Starlink ne pouvaient pas les enregistrer correctement.

Des soldats ukrainiens utilisent Internet grâce à un terminal Starlink. Image: IMAGO / Hami Roshan

Des effets immédiats pour l'armée russe

Dans les instructions du gouvernement ukrainien, validées avec Starlink, on peut lire:

«Vous devez simplement confirmer une fois, via le portail ASC ou Diya, que le terminal vous appartient. Les dispositifs non vérifiés seront désactivés. Il s'agit d'une question de sécurité et de contrôle des communications en temps de guerre.»

Pour ce faire, il suffit de fournir un passeport ou un autre document d'identité ukrainien.

Cela a apparemment eu des conséquences immédiates sur le terrain. De nombreux blogueurs militaires russes ont rapporté que les soldats russes avaient perdu leur accès à Internet. Serhii Beskrestnov, conseiller du ministère ukrainien de la Défense, écrit sur Telegram:

«L’ennemi en première ligne n’a pas juste un problème, il fait face à une catastrophe»

Trois commandants ont rapporté au journal Kyiv Independent qu'ils avaient intercepté des messages des forces russes, indiquant qu'un grand nombre de soldats avaient été coupés du réseau.

Des effets ressentis sur le front

Toujours selon le Kyiv Independent, un canal Telegram de propagande russe a écrit:

«Cela va frapper nos troupes d'attaque en première ligne, par exemple à Koupiansk, plus durement qu’ailleurs. Malheureusement, ils perdront toute possibilité de communiquer avec l’extérieur.»

Un officier du 3ᵉ corps d’armée ukrainien a déclaré au journal que cela avait «effectivement des conséquences» dans sa zone d’opération. Le commandant de drones de la 128ᵉ brigade de montagne, qui a utilisé son surnom, Pedro, résume:

«Ils sont complètement coupés»

«Cela signifie probablement que leurs activités vont diminuer pendant qu'ils chercheront des moyens de communication alternatifs.»

Récemment, il a été rapporté que des drones russes de la série Shahed avaient été équipés d'antennes pour être contrôlés à distance. SpaceX a réagi en bloquant les terminaux qui se déplaçaient de manière anormale.

La guerre se poursuit

Le Kyiv Independent a aussi reçu des rapports en provenance du front selon lesquels les attaques russes continuent. Apparemment, certains soldats ukrainiens sont aussi affectés, n’ayant pas enregistré leurs équipements. Serhii Beskrestnov les a instamment exhortés à s’inscrire rapidement.

Starlink ne propose pas ses services en Russie, et la réception est largement bloquée. Cependant, les troupes de Poutine ont pu se procurer des appareils via le marché noir et les ont utilisés en Ukraine, notamment par le biais d'unités à cheval.