Elon Musk provoque une «catastrophe» pour les Russes
Les soldats russes sont apparemment en état de choc, car beaucoup d’entre eux ont perdu l’accès à Internet sur le front. L’armée russe utilisait jusqu'à récemment les modules Starlink d’Elon Musk, qui ont été achetés illégalement sur le marché noir.
Ces terminaux sont devenus un élément clé dans la guerre électronique en première ligne en Ukraine, où les antennes relais pour téléphones mobiles et les lignes de données sont souvent détruites.
L’Ukraine alertait depuis des semaines que les troupes de Poutine étaient en train de se servir des satellites américains, bien que ces derniers ne soient pas officiellement disponibles en Russie. Mercredi soir, Elon Musk est intervenu.
Une solution pour isoler les Russes
Le fondateur de SpaceX, la société qui fournit des connexions Internet par satellite, a publié sur sa plateforme X un message destiné aux propriétaires ukrainiens des antennes, leur demandant de bien vouloir enregistrer leurs équipements.
L’intention était la suivante: ceux qui possédaient illégalement des terminaux Starlink ne pouvaient pas les enregistrer correctement.
Des effets immédiats pour l'armée russe
Dans les instructions du gouvernement ukrainien, validées avec Starlink, on peut lire:
Pour ce faire, il suffit de fournir un passeport ou un autre document d'identité ukrainien.
Cela a apparemment eu des conséquences immédiates sur le terrain. De nombreux blogueurs militaires russes ont rapporté que les soldats russes avaient perdu leur accès à Internet. Serhii Beskrestnov, conseiller du ministère ukrainien de la Défense, écrit sur Telegram:
Trois commandants ont rapporté au journal Kyiv Independent qu'ils avaient intercepté des messages des forces russes, indiquant qu'un grand nombre de soldats avaient été coupés du réseau.
Des effets ressentis sur le front
Toujours selon le Kyiv Independent, un canal Telegram de propagande russe a écrit:
Un officier du 3ᵉ corps d’armée ukrainien a déclaré au journal que cela avait «effectivement des conséquences» dans sa zone d’opération. Le commandant de drones de la 128ᵉ brigade de montagne, qui a utilisé son surnom, Pedro, résume:
Récemment, il a été rapporté que des drones russes de la série Shahed avaient été équipés d'antennes pour être contrôlés à distance. SpaceX a réagi en bloquant les terminaux qui se déplaçaient de manière anormale.
🚨Russia will soon be able to control Shahed drones via Starlink, making them immune to electronic warfare, according to Ukrainian soldier and blogger Flash‼️— Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) January 15, 2026
Today, for the first time, control of a BM-35 drone using this system was recorded. Flights of Shaheds with Starlink… pic.twitter.com/vom3nA7uCd
La guerre se poursuit
Le Kyiv Independent a aussi reçu des rapports en provenance du front selon lesquels les attaques russes continuent. Apparemment, certains soldats ukrainiens sont aussi affectés, n’ayant pas enregistré leurs équipements. Serhii Beskrestnov les a instamment exhortés à s’inscrire rapidement.
Starlink ne propose pas ses services en Russie, et la réception est largement bloquée. Cependant, les troupes de Poutine ont pu se procurer des appareils via le marché noir et les ont utilisés en Ukraine, notamment par le biais d'unités à cheval.