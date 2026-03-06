Volodymyr Zelensky est soudainement devenu un interlocuteur très recherché. Image: gov.ua

Trump a besoin d'aide en Iran, et c'est une aubaine pour l'Ukraine

Face à la menace des drones iraniens, Washington et ses alliés arabes cherchent de l'aide. L'Ukraine, forte d'une expérience acquise au front, s'impose comme un partenaire incontournable.

Les drones kamikazes iraniens tirés par la Russie ont causé d'immenses souffrances et des dégâts considérables en Ukraine. Et voilà que ces engins volants sans pilotes et chargés d'explosifs représentent désormais une menace pour les forces armées américaines et leurs alliés, cette fois sur la péninsule arabique et dans ses environs.

C'est dans ce contexte que l'Ukraine et son président, Volodymyr Zelensky, entrent en scène. Dans un message vidéo adressé à ses compatriotes mercredi soir, il a clairement indiqué que l'Ukraine était disposée à apporter son aide, pour autant que cela n'affaiblisse pas sa propre défense.

Une opportunité pour l'Ukraine

Et c'est effectivement ce qui s'est passé, comme l'a indiqué aujourd'hui un responsable ukrainien sous couvert d'anonymat à l'AFP, précisant que Kiev allait «prochainement» envoyer des militaires au Moyen-Orient afin d'aider les Etats-Unis et leurs alliés à contrer les drones iraniens, en échange d'un soutien diplomatique et matériel contre la Russie. Le responsable a également énuméré:

«Nous avons besoin de missiles pour les Patriot, de financement pour la production d'armes pour notre propre défense, ainsi que d'un soutien diplomatique pour mettre fin à la guerre ici.»

Pour rappel: cette semaine encore, le président américain Donald Trump avait publiquement raillé le président ukrainien, l'accusant d'avoir récupéré gratuitement des armes américaines de haute technologie valant des milliards.

Ces provocations avaient laissé Zelensky de marbre. Du point de vue ukrainien, la situation sécuritaire reste bien trop préoccupante pour se permettre des dérapages diplomatiques et se mettre à dos d'importants alliés. Une stratégie qui, au vu des derniers développements, s'est avérée payante.

Un précieux savoir-faire en temps de guerre

Le président ukrainien a initialement abordé le sujet mercredi soir, lors de son allocution vidéo à la population, dans son ton habituel, calme et posé:

«Nos partenaires se tournent vers nous, vers l'Ukraine, pour obtenir de l'aide dans la protection contre les drones "Shaheds", pour bénéficier de notre expertise et d'un soutien pratique. Des demandes en ce sens nous sont également parvenues du côté américain. Ces derniers jours, j'ai eu des entretiens avec les chefs d'Etat des Emirats arabes unis, du Qatar, de Bahreïn, de la Jordanie et du Koweït. D'autres discussions avec des chefs d'Etat de la région sont prévues. Nous nous coordonnons également avec nos partenaires européens.



Bien entendu, nous n'apportons toute aide qu'à la condition qu'elle n'affaiblisse pas notre propre défense en Ukraine et qu'elle serve d'investissement dans nos capacités diplomatiques: nous aidons ceux qui nous aident, nous, l'Ukraine, à mettre fin à la guerre de manière digne. Nous œuvrons pour la paix et une sécurité véritable.»

Et il a poursuivi:

«Le régime iranien ne doit en aucun cas en tirer profit et, plus important encore, ne doit pas détruire des vies humaines. Ni là-bas, ni dans la région, ni dans le monde. Et cela nous concerne aussi. Il est de notre intérêt commun d'aider les peuples à assurer leur autodéfense, tout en contribuant au rétablissement rapide de la stabilité dans les chaînes d'approvisionnement critiques.»

Bref rappel: parce que l'aide militaire en provenance d'Europe et des Etats-Unis n'a cessé de se faire attendre après la grande offensive russe de 2022, l'Ukraine a dû compter sur ses propres ressources dans les moments les plus critiques. Les spécialistes du pays ont mis au point des drones d'interception efficaces contre les Shaheds iraniens.

Les forces armées ukrainiennes ont ainsi acquis une expérience unique au monde dans cette «première guerre des drones», au prix d'un lourd tribut en vies humaines.

Concernant la collaboration prochaine entre Kiev et Washington en Iran, et le partage de cette expertise ukrainienne sur les drones de combat, le responsable ukrainien a expliqué à l'AFP:

«La partie américaine a fait la demande, ils ont dit: "s'il vous plaît" et l'Ukraine a accepté de fournir une telle aide.»

Il a également ajouté:

«En ce moment même, tout est en train d'être défini. Nous ne pouvons pas en révéler les détails.»

Ce qui est certain c'est que l'Ukraine va envoyer «prochainement» des militaires au Moyen-Orient pour aider les Etats-Unis et leurs alliés dans la région à contrer les frappes de drones iraniens, a indiqué vendredi à l'AFP un haut responsable ukrainien.

Une collaboration qui peut influencer deux guerres

Les unités ukrainiennes maîtrisent désormais non seulement la défense anti-drones, mais ont fondamentalement transformé le champ de bataille. Et, plus largement, la guerre moderne, grâce à leurs tactiques offensives de drones, comme l'a constaté le magazine Politico.

Et maintenant, la boucle se boucle. Sous Zelensky, le précieux savoir-faire ukrainien reflue vers l'alliance de défense transatlantique qu'est l'Otan et vers son membre le plus influent, les Etats-Unis. Dès lundi, le président ukrainien avait déclaré:

«Il est désormais clair pour tous que notre expérience défensive est irremplaçable à bien des égards. Nous sommes prêts à la partager et à aider les nations qui ont soutenu l'Ukraine cet hiver et tout au long de la guerre.»

La demande pour ce savoir-faire est considérable à travers le monde entier, comme cela a été confirmé cette semaine. Un haut responsable de l'industrie ukrainienne de défense a, en outre, expliqué que plusieurs pays du Golfe, dont le Qatar et et les Emirats arabes réunis, s'étaient montrés intéressés, via des «canaux privés et publics» par l'acquisition de systèmes ukrainiens de lutte anti-drones. Sous couvert d'anonymat, il a précisé:

«Il ne s'agit pas seulement de produits ou d'appareils, mais aussi de solutions complexes qui comprennent des appareils, des solutions, des équipes.»

Cette même source a également déclaré:

«Cela nous donne un siège aux côtés de ces grandes puissances géopolitiques, donc c'est très important pour nous et pour notre pays.»

Politico explique ainsi les raisons des efforts diplomatiques déployés autour de Zelensky: le gouvernement américain aurait compris qu'il n'avait guère de sens d'utiliser un missile d'interception coûtant quatre millions de dollars, tiré par une batterie Patriot, pour abattre un drone iranien Shahed d'une valeur d'environ 30 000 dollars.

Cet article a été rédigé avec des informations de l'AFP.