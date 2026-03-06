Trump a besoin d'aide en Iran, et c'est une aubaine pour l'Ukraine
Les drones kamikazes iraniens tirés par la Russie ont causé d'immenses souffrances et des dégâts considérables en Ukraine. Et voilà que ces engins volants sans pilotes et chargés d'explosifs représentent désormais une menace pour les forces armées américaines et leurs alliés, cette fois sur la péninsule arabique et dans ses environs.
C'est dans ce contexte que l'Ukraine et son président, Volodymyr Zelensky, entrent en scène. Dans un message vidéo adressé à ses compatriotes mercredi soir, il a clairement indiqué que l'Ukraine était disposée à apporter son aide, pour autant que cela n'affaiblisse pas sa propre défense.
Une opportunité pour l'Ukraine
Et c'est effectivement ce qui s'est passé, comme l'a indiqué aujourd'hui un responsable ukrainien sous couvert d'anonymat à l'AFP, précisant que Kiev allait «prochainement» envoyer des militaires au Moyen-Orient afin d'aider les Etats-Unis et leurs alliés à contrer les drones iraniens, en échange d'un soutien diplomatique et matériel contre la Russie. Le responsable a également énuméré:
Pour rappel: cette semaine encore, le président américain Donald Trump avait publiquement raillé le président ukrainien, l'accusant d'avoir récupéré gratuitement des armes américaines de haute technologie valant des milliards.
Ces provocations avaient laissé Zelensky de marbre. Du point de vue ukrainien, la situation sécuritaire reste bien trop préoccupante pour se permettre des dérapages diplomatiques et se mettre à dos d'importants alliés. Une stratégie qui, au vu des derniers développements, s'est avérée payante.
Un précieux savoir-faire en temps de guerre
Le président ukrainien a initialement abordé le sujet mercredi soir, lors de son allocution vidéo à la population, dans son ton habituel, calme et posé:
Bien entendu, nous n'apportons toute aide qu'à la condition qu'elle n'affaiblisse pas notre propre défense en Ukraine et qu'elle serve d'investissement dans nos capacités diplomatiques: nous aidons ceux qui nous aident, nous, l'Ukraine, à mettre fin à la guerre de manière digne. Nous œuvrons pour la paix et une sécurité véritable.»
Et il a poursuivi:
Bref rappel: parce que l'aide militaire en provenance d'Europe et des Etats-Unis n'a cessé de se faire attendre après la grande offensive russe de 2022, l'Ukraine a dû compter sur ses propres ressources dans les moments les plus critiques. Les spécialistes du pays ont mis au point des drones d'interception efficaces contre les Shaheds iraniens.
Les forces armées ukrainiennes ont ainsi acquis une expérience unique au monde dans cette «première guerre des drones», au prix d'un lourd tribut en vies humaines.
Concernant la collaboration prochaine entre Kiev et Washington en Iran, et le partage de cette expertise ukrainienne sur les drones de combat, le responsable ukrainien a expliqué à l'AFP:
Il a également ajouté:
Ce qui est certain c'est que l'Ukraine va envoyer «prochainement» des militaires au Moyen-Orient pour aider les Etats-Unis et leurs alliés dans la région à contrer les frappes de drones iraniens, a indiqué vendredi à l'AFP un haut responsable ukrainien.
Une collaboration qui peut influencer deux guerres
Les unités ukrainiennes maîtrisent désormais non seulement la défense anti-drones, mais ont fondamentalement transformé le champ de bataille. Et, plus largement, la guerre moderne, grâce à leurs tactiques offensives de drones, comme l'a constaté le magazine Politico.
Et maintenant, la boucle se boucle. Sous Zelensky, le précieux savoir-faire ukrainien reflue vers l'alliance de défense transatlantique qu'est l'Otan et vers son membre le plus influent, les Etats-Unis. Dès lundi, le président ukrainien avait déclaré:
La demande pour ce savoir-faire est considérable à travers le monde entier, comme cela a été confirmé cette semaine. Un haut responsable de l'industrie ukrainienne de défense a, en outre, expliqué que plusieurs pays du Golfe, dont le Qatar et et les Emirats arabes réunis, s'étaient montrés intéressés, via des «canaux privés et publics» par l'acquisition de systèmes ukrainiens de lutte anti-drones. Sous couvert d'anonymat, il a précisé:
Cette même source a également déclaré:
Politico explique ainsi les raisons des efforts diplomatiques déployés autour de Zelensky: le gouvernement américain aurait compris qu'il n'avait guère de sens d'utiliser un missile d'interception coûtant quatre millions de dollars, tiré par une batterie Patriot, pour abattre un drone iranien Shahed d'une valeur d'environ 30 000 dollars.
Sur internet, les réactions ne se sont pas fait attendre. Le mème suivant rappelle les hésitations de l'Otan après l'invasion de l'Ukraine:
Cet article a été rédigé avec des informations de l'AFP.