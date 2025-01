«Poutine gère personnellement les actes de sabotage en Europe»

Les démocraties européennes doivent s'attendre à ce que la Russie poursuive et intensifie sa guerre hybride. Reste à savoir comment nous allons réagir.

Daniel Schurter Suivez-moi

Même si certains dirigeants parlent ouvertement de la guerre hybride que Vladimir Poutine mène contre l'Europe, ils ne parviennent à enrayer les campagnes de sabotage et de désinformation de plus en plus audacieuses.

Roman Dobroсhotov proteste contre le gouvernement à Moscou en 2012. Aujourd'hui, il se bat contre Poutine avec des moyens journalistiques. Image: AP

Le journaliste d'investigation russe Roman Dobroсhotov, désormais installé à l'étranger, est récemment revenu sur ces attaques dans une interview pour Balticsentinel.

«L'impunité dont jouit Poutine l'incite à passer à l'acte» Roman Dobroсhotov, journaliste d'investigation russe.

Poutine «désigne les personnes à tuer »

Le rôle de Vladimir Poutine dans ces opérations de renseignement est central, explique Roman Dobroсhotov:

«Il contrôle personnellement une partie considérable des actes de sabotage et des attentats. La stratégie globale consiste à créer la panique et la méfiance à l'égard des autorités au sein de l'UE et à submerger les services de renseignement locaux en attirant leur attention sur de nombreux délits mineurs.»

Au sujet des assassinats en Europe, le journaliste poursuit:

«Poutine désigne ceux qu'il faut tuer»

En ce qui concerne les opérations moins importantes, comme «le bris de fenêtres», les décisions seraient prises individuellement au niveau des généraux. A condition de respecter la stratégie du Kremlin.

Que savent les diplomates russes ?

Selon Roman Dobroсhotov, il faut ici distinguer les choses.

«En règle générale, les diplomates ordinaires ne savent rien. Cependant, environ un tiers d'entre eux sont membres des services secrets et peuvent eux-mêmes être impliqués dans certaines opérations. Mais même en interne, la main gauche ignore parfois ce que fait la droite.»

Roman Dobroсhotov lors d'une apparition en 2022. Screenshot: YouTube

Pourquoi la guerre hybride se joue sur Telegram ?

Le journaliste d'investigation explique que les services secrets russes GRU et FSB recrutent de plus en plus souvent des «personnes insignifiantes» via Telegram pour mener de «petites provocations» en Europe.

«Les objectifs ne sont pas nécessairement de nature militaire ou politique, mais peuvent également concerner des infrastructures civiles. Il peut s'agir par exemple de placer un engin explosif dans un colis DHL, de peindre des graffitis antisémites ou d'incendier un centre commercial.»

Car Telegram n'est pas seulement un service de messagerie cryptée, mais aussi une plateforme de médias sociaux. Elle totalise 40 millions d'utilisateurs selon l'UE et fait partie des quelques très grandes plateformes nécessitant une réglementation légale stricte.

Des études indépendantes prouvent toutefois une modération insuffisante des contenus accessibles au public. Telegram est également considérée comme un terrain de jeu pour les criminels. Et l'entreprise qui la gère, et qui appartient au milliardaire russe Pavel Durov, ne semble réagir que sous la pression massive des autorités.

Que penser du sabotage en mer Baltique ?

Roman Dobroсhotov n'y va pas par quatre chemins:

«Moscou poursuivra ses activités de sabotage aussi activement que possible, au moins jusqu'au début des pourparlers de paix. La seule façon d'y mettre fin est de prendre des contre-mesures – des saisies massives de navires et des révélations publiques. L'impunité dont jouit Poutine l'incite à passer à l'acte.»

Soulignons qu'en février, les trois pays baltes, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, découpleront leurs systèmes énergétiques du réseau électrique russe et les synchroniseront avec le reste de l'Europe continentale. Jusqu'à présent, l'approvisionnement se faisait via un réseau commun avec la Russie et la Biélorussie. Mais avec la guerre en Ukraine, cela était devenu risqué d'un point de vue sécuritaire.

Qui est Roman Dobrochotov ?

Il s'agit d'un journaliste d'investigation et activiste politique russe en exil. À 41 ans, il est rédacteur en chef de The Insider, un média indépendant spécialisé dans la révélation des opérations des services secrets russes.

Depuis sa création en 2013, The Insider a plusieurs fois fait sensation, souvent en collaboration avec l'ONG Bellingcat et avec des entreprises de médias renommées. L'une des enquêtes les plus célèbres portait sur les auteurs et les commanditaires de l'empoisonnement au novitchok de l'opposant Alexeï Navalny.

En 2021, le Kremlin a déclaré The Insider «agent étranger» afin de le censurer. Un an plus tard, Roman Dobroсhotov s'est lui-même retrouvé sur cette liste d'agents. Cela signifie qu'il ne peut plus se déplacer librement dans son pays, mais qu'il doit plutôt s'attendre à des poursuites, de la torture, voire son exécution.

Que peut faire l'Europe?

Le Center for European Policy Analysis (CEPA) a publié en novembre 2024 un article d'opinion intitulé Faire payer à la Russie les attaques hybrides. Son auteur, le diplomate lituanien Eitvydas Bajarunas, y argumente que l'Occident devrait riposter par des mesures de rétorsion sévères.

Cette réponse doit être «suffisamment dévastatrice pour tirer des larmes à la Russie et empêcher chez elle de futurs comportements répréhensibles».

Eitvydas Bajarunas recommande:

Le renforcement des sanctions économiques contre «les décideurs russes»

L'engagement de poursuites judiciaires contre les personnes «impliquées dans des actions hybrides»

L'utilisation de cyber-attaques pour désactiver les botnets et serveurs «contrôlés par Moscou»

La suppression des comptes de médias sociaux qui «diffusent de fausses informations»

«L'intensification des efforts militaires pour lutter contre le sabotage russe»

Une communication claire vis-à-vis du Kremlin est décisive, estime le diplomate. Il faut par ailleurs afficher sa détermination et sa capacité de représailles.

«L'inaction ou le manque de détermination compromettent d'emblée la dissuasion, car à ne pas faire payer le prix, on peut finir par provoquer involontairement d'autres agressions.» Eitvydas Bajarunas, diplomate lituanien. quelle: cepa.org

Pour la lutte contre la désinformation russe, il faut s'attendre à un désengagement du principal partenaire de l'Otan en Europe, les Etats-Unis. Les républicains du Congrès américain sont parvenus à faire fermer le Global Engagement Center du Département d'Etat. Il surveillait et neutralisait les campagnes de désinformation de la Russie et de la Chine, notamment. L'Europe doit là aussi agir de manière autonome.

(Traduit et adapté par Valentine Zenker)