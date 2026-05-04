Guy Parmelin et Giorgia Meloni à Erevan, en Arménie. Image: X

Crans-Montana: ce que Parmelin a dit à Meloni en Arménie

Guy Parmelin et Giorgia Meloni ont évoqué la polémique sur les factures du Constellation en marge du sommet de la CPE à Erevan. La dirigeante italienne aurait obtenu un «engagement politique» de la part du président de la Confédération.

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Le président de la Confédération Guy Parmelin s'est entretenu avec la cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni au sujet de l'incendie de Crans-Montana (VS), en marge du sommet de la Communauté politique européenne (CPE) en Arménie. Selon un message publié sur X, il lui a confirmé que le Conseil fédéral allait se pencher sur la question du remboursement des frais d'hospitalisation.

Pour cela, la Suisse s'appuiera sur les dispositions légales, a ajouté le président de la Confédération. Les deux dirigeants ont par ailleurs convenu que les autorités compétentes des deux pays resteraient en contact.

Le siège du gouvernement italien, le Palazzo Chigi, a indiqué que Meloni avait obtenu de Parmelin, au cours de la conversation, un «engagement politique» selon lequel «aucun frais ne serait facturé aux familles italiennes pour les traitements hospitaliers dispensés en Suisse», a rapporté l’agence de presse italienne Adnkronos.

«Eviter tout malentendu»

Dans son message sur X, Parmelin a précisé que les personnes blessées lors de l’incendie de Crans-Montana et leurs familles n’auront rien à payer pour les soins médicaux dispensés en Suisse immédiatement après la catastrophe. Ces frais seront pris en charge par l'aide aux victimes, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par les assurances.

«Afin d'éviter tout malentendu, la Suisse n'enverra plus de copies de factures aux familles des victimes», a ajouté le président de la Confédération. Ces copies n’étaient envoyées qu’à des fins de contrôle, a récemment indiqué l’Office fédéral des assurances sociales. Les factures étaient adressées aux assureurs maladie étrangers. (jzs/ats)