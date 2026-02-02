assez ensoleillé
DE | FR
burger
International
immigration

Le petit Liam a été libéré par l'ICE, mais l'angoisse continue

Liam Conejo Ramos, 5 ans
Cette photo avait fait le tour du monde. On voyait des agents de la police de l'immigration emmener le petit Liam, 5 ans, en détention.Image: keystone

L'ICE a libéré le petit Liam, mais le cauchemar continue

Alors que Liam, l'enfant de 5 ans incarcéré par les forces de l'ICE, a été libéré, l'angoisse accompagne toujours plus les parents immigrés. Maintenant, ils cherchent des solutions pour protéger leur progéniture.
02.02.2026, 12:0102.02.2026, 12:04
Romain FONSEGRIVES, minneapolis / afp

Comme des milliers de parents immigrés qui se terrent chez eux à Minneapolis, Nina et son mari vivent dans la hantise que la police de l'immigration américaine les sépare de leur fille de 4 ans.

Cette demandeuse d'asile équatorienne espère que les milliers d'agents fédéraux envoyés depuis deux mois par Donald Trump dans cette ville du Midwest finiront par aller ailleurs.

epa12693674 Anti-ICE protestors rally during a nationwide general strike demonstration at Mission Dolores Park in San Francisco, California, USA, 30 January 2026. The nationwide general strike, called ...
Une manifestation anti-ICE à San-Francisco, le 30 janvier 2026.Keystone

Mais même lorsque leurs effectifs se réduiront, elle a conscience que le risque ne disparaîtra pas complètement:

«Si nous partons travailler, qu'ils nous arrêtent, et ma fille est à l'école, que vais-je faire? Je ne pourrais rien faire, car ils ne me laisseront pas sortir pour ma fille, et ma fille restera seule.»

Pour éviter que sa petite Ayadana ne soit confiée aux services sociaux, Nina a voulu signer une délégation d'autorité parentale - un document connu sous le nom de «DOPA» -, en désignant une amie titulaire d'une carte verte comme sa tutrice légale.

Mais elle s'est vite retrouvée «désespérée», dans son appartement où s'enferment six personnes. Elle explique:

«Je ne pouvais pas sortir pour aller signer ce DOPA chez le notaire»

Scotchée aux alertes signalant les descentes de la police de l'immigration (ICE) dans son quartier, elle ne sort furtivement qu'une fois par semaine, toujours la nuit.

Pour les Etats-Unis, la civilisation européenne est «menacée d'extinction»

Transfert d'autorité parentale

Face à cette situation intenable, Daniel Hernandez a décidé de réagir. Depuis des semaines, l'entrepreneur de 41 ans fait pré-tamponner des formulaires DOPA chez un notaire, et assure des tournées à domicile pour les faire signer aux sans-papiers et immigrés de Minneapolis.

Selon lui, beaucoup d'entre eux avaient sous-estimé l'offensive anti-immigration de Donald Trump, pierre angulaire de sa campagne présidentielle en 2024. Il raconte:

«Une fois que les descentes ont commencé, les gens ont compris que c'était réel. (...) J'ai commencé à recevoir beaucoup d'appels me disant qu'ils avaient besoin de ce bout de papier.»

Depuis novembre, le bon samaritain a protégé «plus de 1000 enfants» grâce à ces transferts d'autorité parentale. Il a 500 mineurs sur sa liste d'attente et est «submergé» par les messages de parents inquiets.

Plusieurs associations mènent également des campagnes similaires à Minneapolis.

La team Trump est attaquée en justice de tous les côtés

Le petit Liam a été libéré

Outre la mort de deux Américains opposés à l'action des agents fédéraux, la ville a été choquée en janvier par l'arrestation d'un petit Equatorien de 5 ans, Liam Conejo Ramos. La photo de son visage perdu sous son bonnet bleu à oreilles de lapin a renforcé la détermination de Nina à protéger sa fille, quasiment du même âge:

«Cela m'a beaucoup peiné de voir cet enfant dans cette situation»

L'administration Trump assure que le père de Liam, visé par l'arrestation, a demandé que le petit soit placé en détention avec lui au Texas. Selon les avocats de la famille, les agents fédéraux ont utilisé l'enfant comme appât pour tenter de faire sortir sa mère de son domicile afin de l'interpeller, et ont refusé de le laisser sur place.

In this photo released by U.S. Rep. Joaquin Castro, D-TX, Adrian Conejo Arias and his son, five-year-old Liam Conejo Ramos are seen in San Antonio, Texas, Saturday, Jan. 31, 2026, after being released ...
Sur cette photo publiée par le représentant américain Joaquin Castro, démocrate du Texas, Adrian Conejo Arias et son fils, Liam Conejo Ramos, âgé de cinq ans, sont photographiés à San Antonio, au Texas, le samedi 31 janvier 2026, après leur libération du centre de détention.Keystone

Mais samedi, un juge a ordonné la libération de Liam et de son père, qui ont pu rentrer dimanche dans le Minnesota. Cette polémique a accentué l'angoisse ressentie à Minneapolis.

Le petit garçon arrêté par l'ICE est «déprimé et triste»

De son côté, Richard Torres, demandeur d'asile vénézuélien de 39 ans, enrage:

«Malheureusement, nous sommes actuellement entre les mains de Dieu. Aucune règle n'est respectée, aucune loi n'est appliquée.»

Sa fille autiste de 2 ans et sa femme viennent elles aussi d'être envoyées au Texas pour être incarcérées, après un rendez-vous de routine avec les autorités pour suivre le dossier du couple. Motif: elles auraient raté une audience, ce qui est un «mensonge», selon Richard Torres.

Un juge vient de reconnaître l'erreur et d'ordonner leur libération. Mais l'imbroglio a laissé ce travailleur du secteur de l'hôtellerie «dévasté». Plus certain de rien, il voit désormais la délégation d'autorité parentale comme le «seul moyen de garantir un minimum de sécurité à nos familles et à nos enfants».

Venezuelan migrant Richard Torres poses for a portrait in Minneapolis, Minnesota, on January 31, 2026. Torres, a 39-year-old asylum seeker from Venezuela said that his two-year-old daughter, who is au ...
Richard Torres, 39 ans, demandeur d'asile, travaille dans l'hôtellerie.Image: AFP

En cas de malheur, cela le rassure d'avoir un papier confiant la garde de sa petite Alani à la cousine de sa femme:

«Elle n'est pas Américaine. Mais c'est la seule personne en qui nous avons vraiment confiance.»
Plus d'articles concernant les Etats-Unis
L’intervention de cet agent de Trump a mal tourné
9
L’intervention de cet agent de Trump a mal tourné
de Fred Valet
Des policiers fédéraux supplémentaires envoyés à Minneapolis
Des policiers fédéraux supplémentaires envoyés à Minneapolis
Les Américains ont manifesté ce week-end pour la femme abattue par l'ICE
Les Américains ont manifesté ce week-end pour la femme abattue par l'ICE
La police fédérale fait deux blessés à Portland
La police fédérale fait deux blessés à Portland
Thèmes
Les manifestations à Minneapolis
1 / 12
Les manifestations à Minneapolis
source: sda / angelina katsanis
partager sur Facebookpartager sur X
Le sénateur américain Thom Tillis répond à Donald Trump
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Affaire Epstein: cet ex-ambassadeur britannique démissionne
Après de nouvelles révélations le liant au criminel sexuel américain, Peter Mandelson quitte le parti travailliste britannique. Dans le dossier, il apparaît notamment en caleçon à côté d'une femme.
Peter Mandelson, ex-ambassadeur britannique aux Etats-Unis limogé pour ses liens avec Jeffrey Epstein, a quitté dimanche soir le parti travailliste britannique, dont il était une figure historique. Cette démission fait suite à de nouvelles révélations sur sa relation avec le criminel sexuel américain.
L’article