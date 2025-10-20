faible pluie
Incendie

Dramatique incendie à Lyon: quatre morts

July 17, 2025, Rennes, France, France: This photograph shows a high-powered foam van, particularly for firefighting and forest fires on July 17, 2025 in Rennes, France. Rennes France - ZUMAm308 202507 ...
Un important dispositif a été «rapidement déployé» sur les lieux (image d'illustration).Image: www.imago-images.de

Quatre personnes sont décédées dans l'incendie d'un immeuble à Lyon lundi matin. Les causes du sinistre ne sont pas encore connues.
20.10.2025, 10:0820.10.2025, 10:11

Quatre personnes sont décédées lundi dans l'incendie d'un immeuble de dix étages du 3e arrondissement de Lyon, qui s'est déclenché vers 05h10 du matin a annoncé la préfecture du Rhône.

Le feu a été éteint vers 07h00. Dix autres personnes ont fait l'objet d'examens par les secours et un gymnase a été ouvert par la ville de Lyon pour accueillir les personnes impliquées, précisent les autorités.

«Mobilisation rapide»

Les victimes décédées sont deux femmes et deux hommes, dont les âges n'ont pas été précisés, a indiqué le maire de Lyon Grégory Doucet dans un communiqué, saluant la «mobilisation rapide et exemplaire» des pompiers, du Samu et de la police et des agents de la ville.

Ils ont vécu l'apocalypse

Un important dispositif a été «rapidement déployé» sur les lieux, dans le quartier du centre commercial de la Part-Dieu, avec 78 sapeurs-pompiers et 34 engins, ainsi que 4 équipages du SAMU du Rhône. Un enquête est en cours pour «déterminer les causes de ce drame», a ajouté le maire de Lyon. (jzs/ats)

La canicule et les incendies ne laissent aucun répit à l'Europe du Sud
Video: watson
