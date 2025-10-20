faible pluie12°
DE | FR
burger
International
Incendie

Incendie dans un squatt à Lyon: quatre morts

July 17, 2025, Rennes, France, France: This photograph shows a high-powered foam van, particularly for firefighting and forest fires on July 17, 2025 in Rennes, France. Rennes France - ZUMAm308 202507 ...
Un important dispositif a été «rapidement déployé» sur les lieux (image d'illustration).Image: www.imago-images.de

Incendie dans un squatt à Lyon: quatre morts

Quatre personnes sont décédées dans l'incendie d'un immeuble à Lyon lundi matin. Les causes du sinistre ne sont pas encore connues.
20.10.2025, 10:0820.10.2025, 14:02

Deux femmes et deux hommes, probablement des squatteurs, sont décédés lundi dans un incendie au sous-sol d'un immeuble de dix étages du 3e arrondissement de Lyon. Il s'est déclenché vers 05h00 du matin et a été rapidement éteint.

Les personnes décédées ont été victimes de la fumée dégagée par le sinistre, a indiqué à la presse le préfet Fabrice Rosay, secrétaire général de la préfecture du Rhône, venu sur place.

«Les fumées sont a priori à l'origine du décès, elles n'ont pas été brulées»
Fabrice Rosay

A l'arrivée des secours elles «étaient en arrêt cardio-respiratoire et, malgré les secours qui ont été prodigués, elles n'ont pas pu être réanimées», a-t-il ajouté, en indiquant qu'elles seraient âgées d'une quarantaine d'années, selon les premiers éléments de l'enquête.

Ils ont vécu l'apocalypse

«L'incendie s'est déclaré au sous-sol et on ne sait pas si c'était dû à la présence de ces personnes ou à un autre fait générateur» du feu, a indiqué le préfet. Le bâtiment appartient à un bailleur social.

Selon la maire du 3e arrondissement de Lyon, Marion Sessiecq, les victimes sont «des gens qui, a priori, squattaient des caves de ce bâtiment», a-t-elle indiqué sur place à l'AFP.

Pas de logements touchés

«Le centre communal d'action sociale avait déposé une pré-plainte il y a quelques jours (...) parce qu'ils avaient eu connaissance d'occupations illicites. Après, des gens avaient pu repartir, d'autres revenir, je pense que malheureusement, des gens qui sont amenés à vivre dans ces situations-là font un peu comme ils peuvent», a-t-elle expliqué.

Interrogé pour savoir si les victimes squattaient le sous-sol du bâtiment, le préfet a répondu qu'il ne savait pas «mais en tout cas ces quatre personnes étaient présentes» à cet endroit où il n'y «pas de logements», a-t-il expliqué. Le lieutenant-colonel Christophe Perret, en charge de secours, a déclaré que le feu s'est déclaré dans un local d'une vingtaine de m2 qui était «squatté», aménagé pour y vivre.

Voici les pays où la météo extrême a coûté le plus cher en Europe

Le sinistre a été «éteint rapidement», vers 07h00, et «la difficulté n'était pas tant l'incendie lui-même que les fumées», selon Fabrice Rosay. Un important dispositif a été «rapidement déployé» sur les lieux, selon la préfecture.

Le feu ne s'est pas propagé au rez-de-chaussée ni aux étages supérieurs et aucune trace n'était visible depuis l'extérieur de l'immeuble, a constaté une journaliste de l'AFP.

«Mobilisation rapide»

Douze autres personnes ont fait l'objet d'examens par les secours et un gymnase a été ouvert par la ville de Lyon pour accueillir les personnes impliquées, a précisé la préfecture.

«Les autres personnes qui logent dans le bâtiment, on leur a demandé de rester dans leur logement», a précisé le préfet. Le parquet de Lyon s'est également rendu sur les lieux du drame et une enquête judiciaire a été ouverte pour déterminer les causes du sinistre.

Le nombre d'incendies explose en Europe: voici l'ampleur des dégâts

Le maire de Lyon Grégory Doucet, qui s'est rendu sur place, a salué la «mobilisation rapide et exemplaire» des pompiers, du Samu, de la police et des agents de la ville. (jzs/ats)

L'actu internationale jour et nuit
Une Suissesse affronte le boss d'Ikea pour un poste prestigieux à l'ONU
Une Suissesse affronte le boss d'Ikea pour un poste prestigieux à l'ONU
de Christoph Bernet
J’ai roulé en Mustang jusqu’au «paradis des gays»
2
J’ai roulé en Mustang jusqu’au «paradis des gays»
de Margaux Habert
Anna Hidalgo, qui postule en Suisse, rattrapée par un «shopping-gate»
Anna Hidalgo, qui postule en Suisse, rattrapée par un «shopping-gate»
de Antoine Menusier
«Ils viennent dans nos lits!» Des serpents terrorisent le Bangladesh
«Ils viennent dans nos lits!» Des serpents terrorisent le Bangladesh
de Sheikh Sabiha ALAM, Bangladesh
France: une stratégie à l'agonie
7
France: une stratégie à l'agonie
de Antoine Menusier
Le «coup unique» de Trump risque de faire mal à la Suisse
Le «coup unique» de Trump risque de faire mal à la Suisse
de Niklaus Vontobel
Thèmes
La canicule et les incendies ne laissent aucun répit à l'Europe du Sud
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Un faux rabais chez Migros? «La pratique est courante»
2
Voici les 8 plus beaux parcs de Suisse romande à visiter cet automne
3
Comment ce célèbre lac valaisan résiste au surtourisme
L'enfer du prince Andrew ne fait que commencer
Le renoncement à son titre de duc d'York, vendredi, n'était qu'un avant-goût: entre la menace d'une enquête policière, la publication imminente des mémoires d'une ancienne victime présumée et la perte de son manoir chéri, le Royal Lodge, voici les déboires qui pendent désormais au nez du membre déchu de la famille royale britannique.
Le communiqué lapidaire du palais de Buckingham, vendredi soir, avait des airs de clou sur le cercueil royal du prince Andrew. Après «discussion» avec le roi, il était plus raisonnable pour le duc d'York de renoncer de lui-même à ses titres. Voilà. C'est tout. Affaire suivante.
L’article