En Californie, de nombreux sinistrés découvrent qu'ils ne seront pas indemnisés. Image: watson

Pourquoi des milliers de Californiens ne seront pas indemnisés

Des Californiens, frappés de plein fouet par les incendies dévastateurs autour de Los Angeles, découvrent qu’ils ne seront pas indemnisés. Un drame qui révèle les failles d’un système d’assurance américain mal armé face aux catastrophes climatiques grandissantes.

Vu d'ici, avec nos systèmes d'assurances réglés comme du papier à musique, on peut être tenté de croire que certains Américains ont pu faire preuve d'une certaine négligence face à leur couverture d'assurance en cas de catastrophes naturelles. Mais le problème aux Etats-Unis est bien plus complexe que cela.

Car les incendies dévastateurs qui ravagent la région de Los Angeles laissent de nombreux habitants dans une situation précaire, certains découvrant qu'ils ne seront pas indemnisés par leur assurance habitation. Une réalité qui met en lumière les particularités du système d'assurance aux Etats-Unis, et plus spécifiquement en Californie, où les risques climatiques croissants ont conduit à des ajustements significatifs des politiques d'assurance.

Là-bas, le secteur de l'assurance est principalement régi au niveau des Etats, entraînant une diversité de réglementations et de pratiques. Les assureurs ajustent ainsi régulièrement leurs offres en fonction de l’évolution des risques. En Californie, les incendies de forêt récurrents et de plus en plus destructeurs ont conduit les compagnies à revoir leurs politiques.

Un retrait des assureurs face à l'augmentation des risques

Face à l'intensification des catastrophes naturelles, plusieurs assureurs ont pris des mesures drastiques. En mai 2023, State Farm, l'un des principaux assureurs du pays, a cessé de souscrire de nouvelles polices d'assurance habitation en Californie, invoquant l'augmentation historique des coûts de construction et l'exposition croissante aux catastrophes naturelles.

«En juillet [2024], State Farm a supprimé environ 1 600 polices d'assurance à Pacific Palisades» Michael Soller, porte-parole du Département des assurances de Californie, selon CBS News

D'autres compagnies, telles que Tokio Marine America Insurance et Trans Pacific, ont également annoncé leur retrait du marché californien, laissant de nombreux propriétaires sans options d'assurance. Depuis 2019, plus de 100 000 Californiens ont perdu leur assurance, selon une analyse des données d’assurance du San Francisco Chronicle cité par Newsweek.

Pour les assureurs restant sur le marché, la stratégie a consisté à modifier les conditions des contrats existants. Ces ajustements, souvent effectués en 2023, ont inclus des exclusions spécifiques, notamment concernant les incendies, ou des augmentations significatives des primes pour les zones à haut risque. Les assurés n'ayant pas pris connaissance de ces modifications ou n'ayant pas réagi à temps se retrouvent aujourd'hui sans couverture adéquate face aux incendies qui frappent Los Angeles.

Cette situation est exacerbée par le fait que certains propriétaires, confrontés à des primes en forte hausse, ont choisi de réduire leur couverture pour des raisons financières, sans mesurer pleinement les conséquences en cas de sinistre. Certains Américains doivent parfois faire des choix financiers difficiles: avoir une couverture en cas d’incendie, ou envoyer la petite dernière à l’université?

Les récents incendies à Los Angeles ont mis en évidence ces lacunes. De nombreux sinistrés découvrent qu'ils ne seront pas indemnisés, soit parce que leur contrat exclut désormais les dommages causés par le feu, soit parce que leur police a été résiliée ou non renouvelée. Cette réalité souligne l'importance de rester vigilants quant aux modifications apportées par les assureurs, entre autres.

La Suisse et Los Angeles: deux salles, deux ambiances

En Suisse, le système d'assurance est caractérisé par une obligation d'assurance pour certains risques, garantissant une couverture plus uniforme pour les assurés.

Par ailleurs, les modifications contractuelles sont strictement encadrées, offrant ainsi une meilleure protection pour les consommateurs. Cette structure contraste avec le modèle américain, où la décentralisation et la concurrence accrue peuvent conduire à des disparités significatives d’un Etat à l’autre dans la couverture des risques. Les incendies en Californie mettent en lumière les vulnérabilités du système d'assurance face aux défis climatiques.

Alors que les feux continuent de faire rage, le coût estimé de la catastrophe est en perpétuelle hausse. Les dégâts et pertes économiques potentielles pourraient atteindre les 150 milliards de dollars, selon une estimation publiée jeudi par AccuWeather. Cela ferait de ces incendies de loin les plus destructeurs de l'histoire des Etats-Unis.