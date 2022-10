Des gardes-frontières finlandais contrôlent des voitures russes à Virolahti, une municipalité de l'extrême sud-est du pays. Image: keystone

«Je ne veux plus jamais y retourner!» Ce Russe a fui pour ne pas être mobilisé

Le Russe Sergey Nechaev, 30 ans, a fui tête baissée la Russie cette semaine. Par peur d'aller à la guerre. Interview.

Sergey, où êtes-vous en ce moment?

Sergey Nechaev: Je suis assis dans une auberge à Berlin.



Mais vous n'êtes pas là depuis si longtemps...

Non, seulement depuis mardi. Il y a quelques jours, je menais une vie plus ou moins normale à Saint-Pétersbourg.



Racontez-moi vos derniers jours...

J'ai travaillé dans un magasin de skate et de snowboard en tant que conseiller de vente. Je suis en état d'urgence depuis la mobilisation partielle de la semaine dernière. Je savais que je devais fuir. Mais je n'ai pas beaucoup d'argent et ma famille ne voulait pas venir avec moi.

«Ce n'était qu'une question de temps avant qu'ils ne m'attrapent»

Avez-vous parlé à quelqu'un d'autre de vos projets ?

Oui, j'en ai parlé à mon patron. Il m'a dit que c'était ma décision, mais qu'il ne me paierait pas pour le dernier mois.



Pourquoi pas?

J'étais le dernier vendeur restant. Les six autres ont déjà quitté le pays.

«Donc mon patron était en colère. Il m'a accusé de l'avoir laissé tomber»

Mais vous avez quand même choisi de fuir.

Oui. En moins d'une journée, j'ai remis mon appartement, j'ai amené toutes mes affaires à mes parents et j'ai acheté un billet de bus. Un aller simple pour la Finlande. Mes parents m'ont soutenu dans cette démarche. Ils m'ont dit qu'il n'y avait pas d'autre moyen.



Pas d'autre moyen?

Ma famille est originaire d'Ukraine. Mes parents sont venus à Saint-Pétersbourg dans les années 80. Mes grands-parents, ma tante et mon oncle vivent toujours à Kiev. Ils ont dû fuir vers les Carpates au début de la guerre, mais ils sont revenus depuis.

«Je pourrais être recruté à tout moment. Je ne veux pas aller en Ukraine pour combattre mes compatriotes»

Quel est le risque d'être effectivement envoyé au front?

Le risque est très grand. Il y a quelques jours, ils sont venus à l'usine où travaille mon père. Ils ont donné aux hommes de mon âge quatre heures pour se préparer pour le trajet en bus jusqu'à la caserne. Des hommes en uniformes militaires parcourent les rues de Saint-Pétersbourg en faisant de même. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'ils ne m'attrapent.

Vous avez donc pris la décision de monter dans le bus pour la Finlande lundi.

Oui. J'étais le seul homme à bord. J'ai eu la chance d'avoir déjà un visa pour la Finlande. Je m'y étais souvent rendu ces dernières années, pour faire du snowboard avec mon entreprise.



«Certains de mes amis voulaient venir avec moi, mais ils n'ont pas pu obtenir de visa. Ils attendent toujours»

Combien de temps avez-vous attendu à la frontière?

Quatre heures. C'était plus facile que je ne le pensais. Mais plus tard, j'ai entendu parler d'autres passages frontaliers où les gens devaient parfois attendre jusqu'à douze heures. Les gardes-frontières m'ont laissé passer sans discuter quand je leur ai montré mon visa.

Qu'est-ce qui s'est passé ensuite?

Grâce à mon visa Schengen, j'ai pu continuer jusqu'à Berlin. J'y suis arrivé mardi soir.

Mais pourquoi Berlin?

Beaucoup de gens me l'ont demandé. Honnêtement, je ne sais pas. J'étais tellement stressé, c'était une réaction instinctive.



«J'ai quelques amis qui ont également fui à Berlin. Ils m'ont dit que tu pouvais demander l'asile ici»

Comment réagissent les Allemands face à vous ?

J'essaie de ne dire à personne que je suis russe.

«Si je dois montrer mon passeport, j'ai profondément honte. Mais les Allemands sont très gentils avec moi»

Avez-vous déjà envie de retourner en Russie ?

Non. Plus jamais. Mais je pense à mes parents. Je veux les sortir de là dès que j'aurai un endroit où m'installer. Je me sens un peu coupable d'avoir fui, alors que je n'ai rien réussi à changer dans mon pays. J'ai abandonné. Mais c'était la bonne chose à faire. Je n'ai plus à avoir peur. j'ai eu beaucoup de chance.



Que ferez-vous ensuite?

Je ne sais pas. Mon plan était de quitter la Russie...c'est fait maintenant. Je peux peut-être trouver du travail.



«Je vais essayer de construire une nouvelle vie en Europe»

On ne peut pas tenir pour acquis le fait que nous serons bien accueillis ici. Mais je ferai n'importe quoi pour donner quelque chose en retour.