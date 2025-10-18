beau temps15°
DE | FR
burger
International
Iran

L'Iran n'est plus contraint de renoncer à son programme nucléaire

epa12449986 Iranians walk past a wall painting of Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei (Top-L) and late Iranian Supreme Leader Ayatollah Ruhollah Khomeini (Top-R) in Tehran, Iran, 13 October ...
Malgré les accords conclus avec plusieurs pays, l'Iran aurait continué de développer son programme nucléaire.Keystone

L'Iran n'est plus contraint de renoncer à son programme nucléaire

La République islamique s'était progressivement éloignée de ces accords conclus il y a 10 ans, en échange des sanctions économiques contre le pays.
18.10.2025, 15:1318.10.2025, 15:13

L'Iran a affirmé samedi ne plus être tenu par les «restrictions» liées à son programme nucléaire, tout en réitérant son engagement pour la diplomatie, le jour de l'expiration d'un accord international conclu il y a 10 ans.

L'Iran répète à l'ONU qu'il ne veut pas l'arme nucléaire

Cet accord, signé en 2015 par l'Iran, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, les Etats-Unis, la Russie et la Chine, visait à encadrer les activités nucléaires de la République islamique en échange de la levée des sanctions de l'ONU qui pesaient fortement sur son économie.

Sa date d'expiration avait été fixée au 18 octobre 2025, soit dix ans exactement après l'entérinement du texte par l'ONU, via la résolution 2231.

Les accords ne seraient pas respectés

Malgré ses démentis, l'Iran est soupçonné par les Occidentaux et Israël, son ennemi juré, de développer secrètement l'arme atomique. Dans un communiqué publié à l'occasion de l'expiration du pacte, la diplomatie iranienne a écrit:

«Toutes les dispositions (de l'accord), y compris les restrictions prévues pour le programme nucléaire iranien et les mécanismes connexes, sont considérées comme terminées.»

L'accord plafonnait l'enrichissement d'uranium par l'Iran à 3,67% et prévoyait une stricte supervision de ses activités nucléaires par l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), gendarme onusien du nucléaire.

Nucléaire iranien: vote vendredi à l'ONU sur les sanctions

En 2018, les Etats-Unis, sous le premier mandat du président Donald Trump, ont dénoncé ce pacte et rétabli leurs sanctions contre l'Iran, qui respectait alors ses engagements selon l'AIEA.

En représailles, l'Iran a progressivement pris ses distances avec les dispositions prévues par l'accord.

Selon l'AIEA, l'Iran est ainsi le seul pays non doté de l'arme nucléaire à enrichir l'uranium à un niveau élevé (60%), proche du seuil technique de 90% nécessaire à la fabrication de la bombe atomique.

Les frappes israéliennes ont marqué le pays

Téhéran a en outre suspendu en juillet toute coopération avec l'AIEA après une guerre de 12 jours en juin déclenchée par des bombardements israéliens sans précédent contre notamment les installations nucléaires en Iran.

Les Etats-Unis ont également mené des frappes contre certaines installations en Iran durant cette guerre. En représailles, l'Iran a lancé des missiles et des drones contre Israël.

Le conflit a mis fin à une série de pourparlers indirects menés depuis avril entre les Etats-Unis et l'Iran sur le programme nucléaire iranien.

Voici les sept guerres que Trump se vante d'avoir résolues

A l'initiative de la France, du Royaume-Uni et de l'Allemagne, l'ONU a rétabli fin septembre ses sanctions contre l'Iran, levées il y a dix ans, rendant de facto caduc l'accord sur le nucléaire.

L'expiration formelle du pacte rend les sanctions «nulles et non avenues», a estimé le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi dans une lettre adressée samedi à l'ONU.

Une diplomatie sous pression

Les trois pays européens reprochent notamment à l'Iran son manque de coopération avec l'AIEA et demandent une reprise des négociations avec les Etats-Unis.

La diplomatie iranienne souligne:

«Les efforts de l'Iran pour relancer les échanges (avec l'AIEA) ayant abouti à l'accord du Caire ont également été sabotés par les actions irresponsables des trois pays européens.»

Elle fait référence à l'accord conclu en septembre entre l'Iran et l'AIEA, pour définir la reprise de leur coopération. Elle a ajouté:

«L'Iran exprime fermement son engagement en faveur de la diplomatie»

Pour Ali Vaez, directeur du projet Iran du Centre de recherche International Crisis Group, c'est «une bonne chose que (l'accord) soit mort. Les deux parties peuvent enfin passer à autre chose et proposer de nouvelles idées».

Liban: le président dénonce des frappes nocturnes israéliennes

Le programme nucléaire iranien empoisonne de longue date les relations de l'Iran avec les pays occidentaux.

L'Iran se défend de chercher à acquérir la bombe atomique mais insiste sur son droit à disposer du nucléaire à des fins civiles, notamment pour produire de l'électricité. (ats/afp)

L'actu internationale jour et nuit
Une Suissesse affronte le boss d'Ikea pour un poste prestigieux à l'ONU
Une Suissesse affronte le boss d'Ikea pour un poste prestigieux à l'ONU
de Christoph Bernet
J’ai roulé en Mustang jusqu’au «paradis des gays»
2
J’ai roulé en Mustang jusqu’au «paradis des gays»
de Margaux Habert
Anna Hidalgo, qui postule en Suisse, rattrapée par un «shopping-gate»
Anna Hidalgo, qui postule en Suisse, rattrapée par un «shopping-gate»
de Antoine Menusier
«Ils viennent dans nos lits!» Des serpents terrorisent le Bangladesh
«Ils viennent dans nos lits!» Des serpents terrorisent le Bangladesh
de Sheikh Sabiha ALAM, Bangladesh
France: une stratégie à l'agonie
7
France: une stratégie à l'agonie
de Antoine Menusier
Le «coup unique» de Trump risque de faire mal à la Suisse
Le «coup unique» de Trump risque de faire mal à la Suisse
de Niklaus Vontobel
Thèmes
Les stars au défilé Saint Laurent, à la Fashion Week de Paris
1 / 31
Les stars au défilé Saint Laurent, à la Fashion Week de Paris

Hailey Bieber.
source: wwd / river callaway
partager sur Facebookpartager sur X
La bande-annonce de la 3e saison de «The Diplomat»
Video: youtube
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
La machine de guerre russe va vivre des années difficiles
2
Aldi passe à l'offensive sur le pain, Migros et Coop réagissent
3
Ce patron suisse a lancé une «révolution des pourboires» qui inquiète
Trump confirme qu'il rencontrera Xi bientôt en Corée du Sud
Pékin et Washington se sont accordés samedi pour préparer de nouvelles négociations entre les deux plus grandes économies mondiales afin d'éviter une autre escalade des droits de douane. Les tensions commerciales sont remontées d'un cran depuis une semaine.
Le secrétaire au trésor américain, Scott Bessent, a annoncé vendredi une rencontre avec le vice-premier ministre chinois He Lifeng, en charge du commerce, la semaine prochaine pour préparer ces négociations, Pékin se disant prêt samedi à les entamer «dès que possible».
L’article