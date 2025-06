Tuer le guide suprême iranien Ali Khamenei, «mettra fin au conflit», a déclaré lundi le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Image: Keystone

Israël prêt à tuer l'ayatollah? Les dernières infos

L'Iran et Israël continuent à s'échanger les coups ce mardi, revendiquant de part et d'autre des résultats militaires. Cibles, victimes: voici les derniers développements.

Israël a annoncé mardi avoir tué un haut gradé iranien dans une frappe nocturne, l'Iran affirmant avoir détruit «des cibles stratégiques »sur le territoire israélien et frappé un centre du Mossad, au cinquième jour d'une escalade militaire entre les deux pays ennemis.

En début d'après-midi, deux puissantes détonations ont été entendues depuis le centre et le nord de Téhéran par des journalistes, sans indication dans l'immédiat sur leur origine.

Donald Trump veut une «fin réelle» au conflit

Le président américain Donald Trump souhaite «une fin réelle, pas un cessez-le-feu» au conflit Israël-Iran, a-t-il dit, en rentrant à Washington à bord d'Air Force One, avant une réunion consacrée à ce sujet dans la salle de crise de la Maison Blanche.

Avant de quitter prématurément un sommet du G7 au Canada, le président américain Donald Trump avait assuré qu'un «accord» allait être trouvé concernant le conflit. Avant de lancer sur son réseau Truth Social un message alarmiste:

«Tout le monde devrait évacuer Téhéran immédiatement»

Les cours du pétrole sont en hausse, le marché ayant pris le départ prématuré de Donald Trump comme un facteur d'incertitude supplémentaire.

Israël tue un haut gradé iranien

L'armée israélienne a annoncé avoir tué un important commandant militaire iranien, Ali Shadmani, dans une frappe nocturne à Téhéran, le présentant comme la personnalité la plus proche du guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei. Elle dit aussi avoir frappé «des dizaines d'infrastructures de stockage et de lancement de missiles sol-sol» tout comme «des lanceurs de missiles sol-air et des sites de stockage de drones» dans l'ouest de l'Iran.

«Deux explosions» se sont produites à Tabriz, une ville à plus de 600 kilomètres au nord-ouest de Téhéran qui abrite une importante base de l'armée de l'air, selon un média iranien.

L'une des principales banques iraniennes, la banque Sepah, est paralysée mardi par une cyberattaque.

L'Iran dit avoir détruit des «cibles stratégiques»

L'Iran a affirmé avoir détruit dans la nuit des «cibles stratégiques» en Israël, à Tel-Aviv et Haïfa, à l'aide de drones, a déclaré le général Kioumars Heidari, commandant des forces terrestres de l'armée, cité par la télévision d'Etat. Des attaques massives de drones, utilisant des armes nouvelles et avancées, ont commencé et s'intensifieront dans les heures à venir", a ajouté Heidari.

Les Gardiens de la Révolution ont dit avoir ciblé un centre du Mossad, le service de renseignement extérieur israélien, à Tel-Aviv, affirmant qu'il est «en feu». Des missiles et des éclats d'obus sont tombés dans la région de Tel-Aviv sans faire de blessés, selon la police. Les secouristes étaient au travail dans plusieurs régions du pays après «la chute de projectiles», a indiqué l'armée.

La télévision d'Etat iranienne bombardée

Le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi a fustigé mardi la "lâcheté" des frappes israéliennes contre "un bâtiment civil" de la télévision d'Etat à Téhéran, qui ont fait au moins trois morts lundi selon le groupe audiovisuel.- Tuer l'ayatollah ? -





A la suite de cette attaque, l'Iran avait appelé lundi soir deux chaînes israéliennes, N12 et N14, à évacuer leurs locaux.

Tuer l'ayatollah ?

Tuer le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, «mettra fin au conflit» entre Israël et l'Iran, a déclaré lundi le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, dans une interview à la chaîne de télévision américaine ABC.

A la question de savoir si Israël allait effectivement viser Ali Khamenei, Netanyahu a répondu que son pays« faisait ce qu'il avait à faire». Israël est en train de changer «la face du Moyen-Orient» avec ses frappes sur l'Iran, a-t-il en outre déclaré, en appelant les Iraniens à s'élever contre la «tyrannie» au pouvoir à Téhéran.

Bilan des victimes

Les frappes israéliennes ont fait au moins 224 morts et plus d'un millier de blessés en Iran, selon un bilan du ministère iranien de la Santé publié dimanche.

En riposte, l'Iran a lancé plusieurs salves de missiles sur Israël depuis le 13 juin, faisant au moins 24 morts, d'après le dernier bilan israélien. (jzs/afp)