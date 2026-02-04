en partie ensoleillé
International
Israël

Des frappes israéliennes font plus de 20 morts à Gaza

Des frappes israéliennes font plus de 20 morts à Gaza
La victime d'une frappe israélienne.Keystone

Des frappes israéliennes font plus de 20 morts à Gaza

Malgré le cessez-le-feu en vigueur depuis le 10 octobre, l'Etat hébreu continue de bombarder l'enclave palestinienne. L'armée israélienne a dénoncé des tirs visant ses soldats près de la Ligne jaune.
04.02.2026, 17:2504.02.2026, 17:25

Des bombardements israéliens ont fait 21 morts mercredi dans la bande de Gaza, selon le ministère de la Santé, dans une nouvelle violation du fragile cessez-le-feu.

L'armée israélienne a affirmé avoir riposté avec des «frappes précises» à des tirs qui ont grièvement blessé un officier dans le nord du territoire palestinien.

Comment Israël accélère l’annexion de la Cisjordanie

En dépit d'un cessez-le-feu en place depuis le 10 octobre entre Israël et le Hamas, après deux ans de guerre, les violences se poursuivent quotidiennement. Selon le ministère de la Santé de Gaza, placé sous l'autorité du mouvement islamiste palestinien, 21 Palestiniens ont été tués et 38 blessés mercredi par des frappes aériennes ou des tirs d'artillerie israéliens.

«Situation extrêmement difficile dans les hôpitaux»

«Nous dormions quand soudain une pluie d'obus et de tirs s'est abattue sur nous», a raconté un survivant, Abou Mohammed Haboush, dont le fils a été tué à Gaza-ville, dans le nord du territoire. Et d'ajouter:

«De jeunes enfants ont été tués, mon fils et mon neveu sont parmi les morts»
Abou Mohammed Haboush

Des images de l'AFP dans cette ville ont montré des proches de victimes priant dans l'enceinte de l'hôpital Al-Chifa, où étaient allongés des corps enveloppés de linceuls blancs.

Le directeur de l'hôpital, Mohammed Abu Salmiya, a déclaré que 14 morts et des dizaines de blessés y avaient été transportés. Il a dénoncé «une situation extrêmement difficile dans les hôpitaux du territoire, en raison des graves pénuries de médicaments et d'équipements».

Elle explique pourquoi «les décès risquent d'exploser à Gaza»

Trois autres corps ont été transportés à l'hôpital Nasser de Khan Younès après des frappes qui ont touché des tentes et des maisons dans ce secteur du sud de Gaza, selon la Défense civile, un organisme de premiers secours placé sous l'autorité du Hamas.

L'armée israélienne a déclaré de son côté que des soldats avaient été visés par des tirs à proximité de la Ligne jaune, qui marque le retrait israélien d'environ la moitié du territoire aux termes de la première phase du plan de Donald Trump visant à mettre fin définitivement à la guerre. (ats)

