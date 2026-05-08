Le pavillon israélien ciblé par les manifestants à Venise
A la veille de l'ouverture officielle de la Biennale de Venise, des heurts se sont produits entre des manifestants et les forces de l'ordre, a confirmé la police locale. Environ 2000 personnes ont protesté contre la participation d'Israël à l'événement.
Une vidéo publiée sur le site web du journal Corriere della sera montre des agents repoussant les manifestants portant des drapeaux palestiniens à l'aide de boucliers et de matraques.
Voyez plutôt:
Scontri tra polizia e manifestanti a Venezia durante il corteo organizzato contro il padiglione di Israele alla Biennale. I manifestanti hanno provato ad avanzare in corteo verso l'ingresso della Biennale, ma sono stati bloccati dagli agenti in tenuta antisommossa. pic.twitter.com/fcQm64E7kr— Local Team (@localteamit) May 8, 2026
Watch: thousands take part in a protest March against the participation of Israel in the Venice Biennale pic.twitter.com/O6QYrAvyyw— Oren Ziv (@OrenZiv_) May 8, 2026
Des manifestations avaient déjà eu lieu mercredi, cette fois devant le pavillon russe.
Pavillon suisse fermé
Plusieurs pavillons sont restés fermés vendredi. Pro Helvetia a confirmé la fermeture du pavillon suisse, «compte tenu des circonstances sur place». «Le pavillon n'a pas pu ouvrir en raison du manque de personnel», a ajouté la fondation, qui en est responsable.
La Biennale, la plus grande exposition d'art au monde, est cette année entachée par la controverse. Le jury a démissionné à la suite de la polémique suscitée par la participation d'Israël et de la Russie, la cérémonie d'ouverture a été annulée et le ministre italien de la Culture a décidé de ne pas s'y rendre.
La biennale d'art ouvre ses portes au public samedi et se tiendra jusqu'au 22 novembre. (ag/ats)