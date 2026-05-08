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Le pavillon israélien ciblé par les manifestants à Venise

Le pavillon israélien ciblé par les manifestants à Venise.
Des manifestations contre la participation d'Israël à la Biennale de Venise. Image: x

Le pavillon israélien ciblé par les manifestants à Venise

Environ 2000 personnes ont manifesté contre la participation d'Israël à la Biennale de Venise, la veille de l'ouverture officielle. Plusieurs pavillons, dont celui de la Suisse, sont restés fermés.
08.05.2026, 20:1408.05.2026, 20:14

A la veille de l'ouverture officielle de la Biennale de Venise, des heurts se sont produits entre des manifestants et les forces de l'ordre, a confirmé la police locale. Environ 2000 personnes ont protesté contre la participation d'Israël à l'événement.

Une vidéo publiée sur le site web du journal Corriere della sera montre des agents repoussant les manifestants portant des drapeaux palestiniens à l'aide de boucliers et de matraques.

Des manifestations avaient déjà eu lieu mercredi, cette fois devant le pavillon russe.

Pavillon suisse fermé

Plusieurs pavillons sont restés fermés vendredi. Pro Helvetia a confirmé la fermeture du pavillon suisse, «compte tenu des circonstances sur place». «Le pavillon n'a pas pu ouvrir en raison du manque de personnel», a ajouté la fondation, qui en est responsable.

Le jury d’une célèbre manifestation démissionne avec fracas

La Biennale, la plus grande exposition d'art au monde, est cette année entachée par la controverse. Le jury a démissionné à la suite de la polémique suscitée par la participation d'Israël et de la Russie, la cérémonie d'ouverture a été annulée et le ministre italien de la Culture a décidé de ne pas s'y rendre.

La biennale d'art ouvre ses portes au public samedi et se tiendra jusqu'au 22 novembre. (ag/ats)

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