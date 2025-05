La petite-fille du «Duce», Alessandra Mussolini, change de parti

Polémique en Italie après le but d'un descendant de Mussolini

Alessandra et Rachele partagent le même père, Romano Mussolini, quatrième fils de Benito Mussolini et pianiste décédé en 2006. Rachele porte le prénom de leur grand-mère, l’épouse de Benito Mussolini. Elle est la fille de la deuxième épouse de Romano Mussolini, Carla Puccini. Les deux demi-sœurs sont unies par la fierté de porter le nom du dirigeant fasciste (1883-1945). «Je veux maintenir vivante la mémoire de mon grand-père», affirme inlassablement Alessandra Mussolini.

Alessandra Mussolini est la fille de Romano Mussolini, fils du «Duce», et de sa première épouse Maria Scicolone, sœur de la star de cinéma Sophia Loren. Elle possède une longue carrière politique, débutée en 1992 lorsqu’elle a été élue députée à Rome. De 1992 à 2004, puis de 2008 à 2013, elle a siégé à la Chambre des députés italienne, avant d’être membre du Sénat jusqu’en 2014. En 2019, elle a été élue au Parlement européen. Lors des élections européennes de 2024, elle n’a pas réussi à se faire réélire.

L’ancienne députée européenne italienne et petite-fille du dictateur Alessandra Mussolini change de parti au sein de la coalition de centre-droit qui gouverne Rome. Agée de 62 ans et originaire de Rome, Alessandra Mussolini a quitté la formation conservatrice de droite Forza Italia pour rejoindre la Ligue, parti de droite dirigé par le vice-premier ministre Matteo Salvini. La Ligue a annoncé mardi qu'Alessandra Mussolini rencontrera Matteo Salvini dans les prochains jours afin de formaliser ce changement.

