L'arrière droit Romano Floriani Mussolini a marqué le premier but de sa jeune carrière. Image: imago-images.de

Polémique en Italie après le but d'un descendant de Mussolini

Romano Floriani Mussolini, arrière-petit-fils du «Duce», a inscrit ce week-end son premier but chez les professionnels. Ses supporters ont fêté cette réussite par un geste controversé.

Niklas Helbling

Plus de «Sport»

En Italie, des centaines de supporters ont honoré ce week-end leur buteur, juste après son ouverture du score à la 21e minute. Le speaker a lancé son prénom et ils ont répondu en scandant son nom, bras tendus, encore et encore. De telles scènes sont relativement courantes en tribunes.

Or ici, compte tenu du contexte – le joueur se nomme «Mussolini»; le geste des spectateurs est à s'y méprendre avec le salut nazi ou le salut romain, adopté par le facisme italien –, il y a une certaine gêne à la vue de la vidéo relatant ce qu'il s'est passé. L'histoire qui se cache derrière cette séquence et ce footballeur n'améliore rien.

La réaction du public après le but ⬇️ Vidéo: twitter

Le buteur se nomme donc Romano Floriani Mussolini. Il a inscrit ce week-end son premier but chez les professionnels, en faveur de la Juve Stabia, un club de Serie B, et il n'est autre que l'arrière-petit-fils du dictateur italien Benito Mussolini. Mais le fait qu'il porte le nom du «Duce» sur son maillot est un souhait explicite de l'arrière droit. Oui, il joue évidemment à droite, voire même très à droite lorsqu'il déborde sur le côté!

En réalité, son nom de famille initial est Floriani, celui de son père. Mussolini lui vient de sa mère, Alessandra Mussolini, une politicienne italienne fasciste siégeant au Parlement européen.

Le joueur porte donc les deux noms. Or en Italie, ce n'est pas une pratique courante, comme en Espagne par exemple. Et sur son maillot, Romano Floriani Mussolini n'indique même pas celui de son père, abrégé par un «F». On lit seulement «F.Mussolini» dans son dos.

Le maillot de Romano Floriani Mussolini sur lequel est écrit «F.Mussolini». image: Getty

Le jeune homme de 21 ans évolue en prêt à la Juve Stabia. Il joue en réalité à la Lazio Rome où il est sous contrat depuis huit ans. Le club romain a une image très à droite, voire fasciste en raison du comportement de certains de ses supporters.

Dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport en novembre, le joueur a déclaré à propos de son ancêtre: «Mon arrière-grand-père Benito était une figure très importante pour l'Italie. Mais nous sommes en 2024 et le monde a changé». Il concède qu'il y a des préjugés avec ce nom, mais cela ne le préoccuperait pas. «Si je dois fermer la bouche de tous ceux qui ont des préjugés sur mon nom de famille, je le ferai», a-t-il déclaré au journal italien. Le football est un bon moyen pour y parvenir.