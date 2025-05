Le «monstre» de ce lac italien inquiète les touristes

La population de silures géants explose dans le lac de Garde. Résultat: l’équilibre écologique de ce spot très prisé des vacanciers est sérieusement chamboulé.

Dans le plus grand lac d’Italie, le lac de Garde, la population de silures géants ne cesse d’augmenter depuis plusieurs années. C’est ce que rapporte le média en ligne italien il Dolomiti, qui qualifie ce poisson de «monstre du lac de Garde». Le souci? Ces prédateurs géants représentent une menace croissante pour le plan d’eau, car ils perturbent fortement son équilibre naturel.

Selon le média, la zone la plus touchée se situe entre les villes de Sirmione et Lazise, sur la rive sud-ouest du lac. Là-bas, l’eau claire, les fonds peu profonds et les températures élevées forment des conditions idéales pour la reproduction, aussi bien pour les espèces locales… que pour les silures voraces.

Les silures sont aussi très présents en Suisse, notamment dans le lac Léman, le Rhône ou encore le lac de la Gruyère (image symbolique). Image: imago-images

Ces carnivores n’hésitent pas à s’attaquer aux zones de frai d’autres espèces, comme la perche. Il Dolomiti cite Marco Brognoli, plongeur et pêcheur au harpon expérimenté du lac, qui explique avoir vu son tout premier silure dans le lac il y a environ cinq ans:

«Aujourd’hui, à chaque plongée, je tombe régulièrement sur des spécimens de plus de deux mètres»

Lui et deux de ses amis en ont récemment capturé et tué 14 d’un coup sur un tronçon de seulement 200 mètres:

«Penser pouvoir les contenir grâce à la chasse sous-marine est utopique»

Et la situation est loin de s’arranger. Selon il Dolomiti, les silures ne se contentent pas de manger des poissons: ils dévorent aussi des oiseaux aquatiques et de petits mammifères. Dans certaines régions, comme autour de Mantoue, ils ont vidé des lacs entiers. A tel point que les touristes ont déserté les lieux, car la présence de ces énormes poissons les dissuade d’entrer dans l’eau. Et en effet, Il Dolomiti précise le risque:

«Lorsque les silures deviennent gros, ils sont capables de tout dévorer: canards, cormorans et même de petits animaux comme les chiens des touristes pourraient être en danger si ces poissons continuent de grandir.»

Pour éviter un tel scénario au lac de Garde, Brognoli lance un appel aux responsables politiques de la région. Il leur demande une vraie stratégie pour contenir cette invasion. L’une de ses propositions? S’inspirer de la gestion des sangliers: créer des points de collecte où les pêcheurs pourraient déposer les silures attrapés et être rémunérés pour ça.

Parce que capturer un géant des profondeurs, ça peut coûter cher: Brognoli raconte avoir perdu pour environ 180 francs de matériel en pêchant un de ces mastodontes.

(sha/hun)

Traduit de l'allemand