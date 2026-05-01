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Un homme au Japon arrêté après avoir incinéré sa femme dans un zoo

8 more Japan prefectures under COVID-19 emergency Asahiyama Zoo in Asahikawa, northern Japan, is closed on Aug. 27, 2021, as Hokkaido is placed under the COVID-19 state of emergency the same day, alon ...
L’affaire a retardé la réouverture du zoo d’Asahiyama.Image: www.imago-images.de

Un homme au Japon arrêté après avoir incinéré sa femme dans un zoo

Au Japon, un employé de zoo a été arrêté pour avoir incinéré le corps de sa femme dans l’incinérateur de son lieu de travail. L’affaire a été révélée après la découverte de restes humains sur place.
01.05.2026, 09:2901.05.2026, 09:29

La police japonaise a arrêté un homme soupçonné d'avoir incinéré le corps de sa femme décédée dans le zoo où il travaillait, dans le nord du pays, ont déclaré vendredi des responsables et des médias locaux, à la suite de la découverte de restes humains.

Les forces de l'ordre ont interpellé jeudi Tatsuya Suzuki. Elles le soupçonnent d'avoir «transporté le corps vers un site touristique» de l'île d'Hokkaido (nord) et de «l'avoir détruit par incinération sur place», a précisé à l'AFP un responsable de la police locale.

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Selon les médias locaux, ce corps était celui de son épouse Yui, âgée de 33 ans. Les causes de son décès n'ont pas été précisées par la police.

Lors d'une audition libre réalisée précédemment, Suzuki avait reconnu avoir utilisé l'incinérateur du zoo – destiné à l'élimination des déchets et des animaux morts – pour brûler le corps «pendant plusieurs heures», toujours selon ces médias.

Ses aveux ont conduit la police à fouiller l'incinérateur à la recherche de ses restes, dont la découverte partielle a ouvert la voie à l'arrestation de Suzuki.

«Plus aucune trace»

De son vivant, l'épouse avait confié avec inquiétude à des proches que son mari la menaçait de la «brûler jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucune trace» d'elle, a rapporté la chaîne publique NHK, citant des sources proches de l'enquête.

Cette affaire macabre a contraint le zoo d'Asahiyama, une attraction touristique très fréquentée mais fermée depuis début mars pour des travaux de maintenance avant l'été, à repousser sa réouverture prévue mercredi.

Le zoo a finalement rouvert au public vendredi et les responsables se sont inclinés devant les visiteurs pour s'excuser de la gêne occasionnée. «Le zoo traverse actuellement une situation extrêmement difficile», a déclaré Hirosuke Imazu, maire de la ville d'Asahikawa, qui gère l'établissement, selon la NHK. (tib/ats)

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