Elle était à l'origine de la chute du prince britannique: Virginia Giuffre, qui l'accusait d'avoir abusé d'elle à plusieurs reprises, s'est suicidée en Australie.

Le rêve ultime du prince Andrew est anéanti

L'une des victimes les plus éminentes du trafic sexuel du milliardaire Jeffrey Epstein et du prince Andrew, Virginia Giuffre, s'est donné la mort vendredi en Australie. Pour le frère du roi Charles, c'est la fin de tout espoir de rédemption et de retour à la vie publique.

C'est par un communiqué court, mais déchirant que la famille de Virginia Giuffre a fait part de la nouvelle, ce samedi, aux premières heures du matin. A 41 ans, cette «guerrière acharnée», qui s'était donné pour mission de porter la voix des victimes d'abus sexuels et d'obtenir justice, s'est donné la mort.

«Elle était héroïque et on se souviendra toujours de son incroyable courage et de son amour. Au final, le coût des abus est si lourd qu'il est devenu insupportable pour Virginia d'en supporter le poids» La famille de Virginia, dans un communiqué transmis aux médias samedi matin

L'alerte a été donnée vers 21h50, la veille, dans une ferme à Neergabby, à 80km de Perth. «La police et St John Western Australia sont intervenues et ont prodigué les premiers soins. Malheureusement, la femme de 41 ans a été déclarée morte sur place», a déclaré une porte-parole de la police au Daily Mail Australia.

Une enquête a été ouverte par les détectives de la police criminelle, mais les premières indications tendent à montrer que le décès n'est pas «suspect».

Si bien que, samedi matin, devant la propriété, aucun signe de la police n'est déjà plus visible, selon le Telegraph sur place. La longue allée en terre battue menant à la résidence est clôturée par un portail. Avec, pour seule indication, un panneau mentionnant:

«Danger. Accès interdit. Personnel autorisé uniquement»

Ainsi s'achève la vie tumultueuse – et souvent douloureuse – de Virginia Roberts Giuffre. L'une des victimes les plus médiatisées du milliardaire Jeffrey Epstein, décédé dans sa cellule en 2019. La victime devenue emblème. Celle qui avait accéléré la chute du prince Andrew d'Angleterre, le fils chéri de la reine Elizabeth II.

Virginia Giuffre en 2019, à New York, en plein procès du milliardaire Jeffrey Epsetein. Image: X90052

C'est peu dire que cette Américaine aura connu son lot d'épreuves et de drames, depuis sa naissance en Californie, en 1983.

Une vie de drames

Virginia Roberts a quatre ans lorsque sa famille déménage dans le comté de Palm Beach, où son père est responsable de la maintenance à Mar-a-Lago, le célèbre manoir de Donald Trump. Et elle n'en a que sept lorsqu'elle est agressée sexuellement par un ami proche de la famille.

Le début d'une longue pérégrination, entre familles d'accueil, passage chez une tante, fugue à San Francisco dans un ancien refuge hippie et séjours intermittents dans la rue. A 14 ans, Virginia est repêchée à Miami par Ron Eppinger, un agent de mannequins qui utilise son entreprise comme couverture pour un trafic sexuel international. Il abusera d'elle pendant six mois.

Virginia Giuffre, à l'époque où elle tombe dans les filets de Jeffrey Epstein.

Finalement de retour chez son père en Floride, l'adolescente vient de dégoter un petit job de préposée au vestiaire dans le spa de Mar-a-Lago, lorsqu'elle tombe dans l'oeil de Ghislaine Maxwell, une mondaine britannique. La compagne de Jeffrey Epstein.

Le début d'un autre enfer pour la jeune femme de 16 ans, qui passera près de deux ans et demi sous la coupe du milliardaire new-yorkais et de sa femme de main. Livrée, comme un «panier de fruit» selon ses mots, aux sévices sexuels et psychologiques répétés du financier et de ses amis riches et puissants. Parmi eux, le prince Andrew.

Une photographie, prise le soir de leur rencontre, à Belgravia, montre le prince Andrew la main autour de sa taille. Image: www.imago-images.de

Il faudra attendre 2002 et un stage dans un institut de massages en Thaïlande pour que Virginia échappe aux griffes de l'homme d'affaires. Elle y rencontre Robert Giuffre, un professeur d'arts martiaux australien. Les amoureux se marient deux semaines plus tard. Avant de prendre la fuite. Après trois enfants et de nombreux déménagements, le couple finit par s'installer à Perth, en Australie.

Le bras de fer judiciaire et le cas Andrew

Bien des années plus tard, en 2015, après avoir eu le courage de porter plainte auprès du FBI, la jeune mère de famille devient la première femme, parmi les centaines de victimes de Jeffrey Epstein, à renoncer à son anonymat et à raconter son histoire dans le Mail on Sunday.

Puis, en 2021, c'est un autre combat judiciaire qu'entame Virginia Giuffre: celui contre le prince Andrew, duc d'York, qui l'aurait agressée sexuellement vingt ans plus tôt à Londres, à Manhattan et à Little St James, l'île du vice de Jeffrey Epstein.

Un combat de plusieurs mois qui lui vaut des ennemis et qui, selon une proche dans le Daily Telegraph, la soumet à «une énorme pression». «Bien qu'il y ait eu de nombreuses réponses très encourageantes, certaines personnes ont été vraiment méchantes envers elle, et je ne peux pas imaginer que cela ait rendu les choses plus faciles», regrette l'amie de Virginia et victime d'Epstein, Annie Farmer.

«Je sais simplement qu’être impliquée dans cette affaire a représenté une énorme pression pour elle, tout comme généralement toutes les affaires dans lesquelles elle a été impliquée» Annie Farmer, l'une des premières à dénoncer les abus d'Epstein, au Telegraph

S'il a toujours affirmé ne garder «aucun souvenir» de leur rencontre, les preuves s'accumulent contre le prince, qui s'enfonce dans la déchéance publique. En février 2022, il trouve un accord à l'amiable avec Virginia Giuffre - un règlement qui lui aurait été soufflé par la défunte reine Elizabeth pour épargner à la monarchie un procès humiliant. Bien que le montant n'a pas été dévoilé, Andrew aurait déboursé 14 millions de dollars auprès de sa victime présumée.

L'accord prévoit notamment un don d'au moins 2 millions de dollars à l'association caritative fondée par Virginia Giuffre pour venir en aide à d'autres victimes de trafic sexuel.

A l’époque, le duc s'était engagé à «démontrer ses regrets» pour avoir collaboré avec Jeffrey Epstein. Image: www.imago-images.de

Cette bataille «extrêmement difficile» ne marque, hélas, pas le début du happy end de l'Américaine. Ces derniers mois ne ne sont pas révélés plus simples pour la rescapée de Jeffrey Epstein, selon des témoignages de sa famille.

Aux prises avec des problèmes de santé physique et mentale, «épuisée» et incapable de se concentrer sur sa fondation, Virginia traverse en outre un divorce «compliqué» en 2023. Le couple se menait depuis une bataille acharnée pour obtenir la garde de leurs trois enfants.

Enfin, en mars, l'intéressée a fait la Une des médias en annonçant sur Instagram être au seuil de la mort, en raison d'une insuffisance rénale, après un accident de voiture avec un bus scolaire. Dix jours plus tôt, Virginia Giuffre avait été convoquée pour violation présumée de l'ordonnance de protection décrétée contre son mari.

Un effondrement public auquel les ultimes amis du prince Andrew ont assisté avec une délectation morbide - y voyant, peut-être, une chance de réhabilitation pour le duc déchu. Parmi ces maigres soutiens: Lady Victoria Hervey, une ancienne petite amie, qui a partagé la photo de Virginia Giuffre allongée sur son lit d'hôpital, le visage meurtri, avec pour seule légende le mot «karma».

Les retombées pour Andrew

Personne ne sait si, à l'annonce du décès de son accusatrice, et alors que les premiers hommages se succédaient dans la presse internationale, le prince Andrew a poussé un soupir de soulagement. Après tout, voilà plus de quinze ans que le dossier Jeffrey Epstein empoisonne son existence et salit sa réputation, lorsqu'il a été photographié aux côtés du prédateur sexuel à Central Park, à New York.

Cette photo, en 2010, a amorcé le début du déclin du prince Andrew.

Depuis que les premières accusations spécifiques à l'encontre du duc d'York ont émergé dans des documents judiciaires, en 2015, lui valant sa mise à ban de la famille royale britannique, le frère cadet du roi Charles vit en paria, retiré dans son manoir du Royal Lodge, où il mène une vie sans but.

Le prince Andrew, ici le 20 avril, peut faire une croix sur ses rêves de pardon. Getty Images Europe

Peut-être, en apprenant la mort de Virginia Giuffre, Andrew a-t-il éprouvé un élan de compassion pour cette femme dont la vie aura été marquée par la pauvreté, les épreuves et les abus – lui qui a toujours vécu une vie de confort et de sécurité dans les somptueux châteaux de la famille royale.

Il est évident qu'il ne compte se fendre d'aucun commentaire sur ce qui restera longtemps le scandale le plus déplorable, infamant et dommageable de la famille royale.

Aucune déclaration ne saurait atténuer la catastrophe (...). Le nom du prince Andrew est irrémédiablement terni par un stigmate qui le suivra toute sa vie.

Il est fini. The Daily Beast

Malgré tous les espoirs du duc d'York d'être autorisé à reprendre un jour le chemin d'une vie publique ou de pouvoir revêtir un jour l'uniforme militaire, la disparition de Virginia Giuffre achève de doucher le moindre fantasme de restaurer sa réputation. Il n'y a plus de place pour l'illusion, comme le glisse une source proche du dossier au Times. «Le préjudice (...) est déjà fait.»

Comme l'écrit le correspondant Tom Sykes du Daily Beast à Londres, la sympathie du public ira désormais pour toujours et à jamais à Virginie Giuffre, dont la famille se souviendra comme d'une «guerrière féroce» pour les survivants d'abus - quand les tentatives pathétiques du prince Andrew pour se défendre, elles, n’ont fait qu’aggraver sa disgrâce.