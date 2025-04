Virginia Roberts Giuffre, connue pour être l'une des victimes de Jeffrey Epstein, est revenue dans l'actualité ces dix derniers jours. getty/watson

L'accident de la pire ennemie du prince Andrew cache une face plus sombre

Son post Instagram, le 30 mars dernier, le visage tuméfié, allongée dans un lit d'hôpital, avait fait grand bruit. Qu'est-il réellement arrivé à Virginia Roberts, l'une des victimes les plus célèbres du milliardaire Jeffrey Epstein et pire ennemie du prince Andrew? Le point sur ce que l'on sait.

«Il me reste quatre jours à vivre.» C'est le genre d'annonce qu'on a, fort heureusement, assez peu l'occasion de lire. Et encore moins d'écrire. Ce qui explique sans doute l'onde de choc suscitée par l'annonce de Virginia Roberts, aussi connue sous son nom de mariée Virginia Giuffre, 41 ans, il y a moins de dix jours, après un accident du bus.

La photo a créé une onde de choc internationale. instagram

L'image est aussi désarçonnante que les mots. La mère de trois enfants, une Américaine installée en Australie qui avait acquis une renommée mondiale en accusant publiquement le milliardaire et pédophile condamné Jeffrey Epstein d'avoir abusé d'elle pendant deux ans, entre 2000 et 2002, apparaît le visage gonflé et meurtri, couvert de bleus. Le tout, accompagné d'une légende glaçante:

«Cette année a été le pire début d'année, je n'ennuierai personne avec les détails, mais je pense qu'il est important de noter que lorsqu'un chauffeur de bus scolaire vous fonce dessus à 110 km alors que nous ralentissions pour prendre un virage, peu importe la matière de votre voiture, elle pourrait tout aussi bien être une boîte de conserve.



J'ai subi une insuffisance rénale, on m'a donné quatre jours à vivre et on m'a transféré dans un hôpital spécialisé en urologie.



Je suis prêt à partir, mais pas avant d'avoir vu mes bébés une dernière fois, mais vous savez ce qu'on dit des souhaits.» Virginia Roberts sur Instagram, le 30 mars.

Il n'en fallait pas plus pour susciter la curiosité et l'excitation des médias. Qui ne tardent pas à découvrir que le seul accident impliquant un bus recensé par la police d'Australie occidentale est un «incident mineur» survenu à environ une heure au nord de Perth, où Virginia était installée avec son mari et ses enfants.

Selon Ross Munns, le chauffeur du bus scolaire et plusieurs témoins interrogés par le Daily Telegraph, ce dernier a été contraint de freiner brusquement lorsque la personne qui conduisait la voiture, identifiée comme un «soignant» de 71 ans qui conduisait Virginia Giuffre, a tourné devant lui sans mettre son clignotant. Le bus n'aurait toutefois causé que de «légers dommages» au feu stop arrière de la Toyota.

Pas de quoi, en tout cas, provoquer le genre d'ecchymoses présents sur le visage de Virginia Roberts, affirment des témoins.

«Toute cette histoire est dégoûtante et je ne sais pas ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas, mais je sais que [les blessures] ne sont pas dues à l'incident du bus. Ce sont des mensonges. Je ne sais pas ce qu'elle cherche à obtenir de tout ça… mais je suis désolée pour elle et j'espère qu'elle trouvera de l'aide» Emmie-Rose Wright, maman de l'un des enfants présents dans le bus, au Telegraph

C'est par le biais d'un porte-parole que l'intéressée (toujours en vie, sept jours plus tard) s'est expliquée dans le magazine People. Ces bleus sur le visage? Des «violences conjugales» auxquelles elle n'a pu échapper que «récemment».

«J'ai pu me défendre contre Ghislaine Maxwell et Jeffrey Epstein, qui m'ont maltraitée et exploitée. Mais je n'ai pu échapper aux violences conjugales que récemment», dénonce-t-elle.

«Après la dernière agression physique de mon mari, je ne peux plus me taire» Virginia Roberts Giuffre dans un communiqué transmis à People

Violences conjugales. Le mot est lâché. Selon le porte-parole de Virginia, le dernier «passage à tabac» remonterait au 9 janvier, lors d'un voyage en famille pour fêter l'anniversaire d'un de leurs enfants. Elle aurait alors été battue si violemment qu'elle en serait sortie avec une fracture du sternum et une perforation de l'œil, selon les informations recueillies par People.

Suite à l'agression présumée, dont le média américain n'a pas pu se procurer le rapport de police, Robert Giuffre n'a été inculpé d'aucun crime.

Le couple, séparé depuis novembre 2023, est resté en contact ces derniers mois pour assurer la garde de leurs trois enfants. instagram

Sa famille sort du silence

C'est là que surviennent de nouveaux protagonistes dans cette affaire à couches: le frère de Virginia, Sky Roberts, et sa femme Amanda. Le couple, qui réside aux Etats-Unis, est venu appuyer la version de Virginia et fournir des détails supplémentaires. «Je pense que lors du dernier incident, elle a failli mourir», raconte Amanda à propos des évènements présumés du 9 janvier.

«Et nous avons dû lui dire la vérité au téléphone. Et je pense qu'elle avait admis que si elle avait une autre altercation avec lui, elle ne s'en sortirait pas» Amanda Roberts, dans People

Bien qu'ils ignorent si les problèmes médicaux de Virginia ont été causés par son accident de voiture ou par des complications liées aux violences qu'elle a subies (ou une combinaison des deux), ils formulent une hypothèses:

«Je pense que c'est dû à des années de maltraitance présumée. Il faut se rappeler qu'elle est victime de maltraitance depuis plus de dix ans. Le corps de chacun subit des dommages au fil du temps» Sky Roberts, dans People

Procès imminent

A la surprise générale de la famille, Robert Giuffre, qui refuse de s'exprimer dans les médias sauf par l'intermédiaire de son avocat, aurait déposé une ordonnance de protection pour violence familiale de la part de sa femme, alléguant que c'est elle qui serait devenue violente avec lui.

«Malheureusement, comme c'est parfois le cas en Australie, l'agresseur a utilisé à son avantage le système destiné à protéger les victimes et a obtenu une ordonnance restrictive», réplique un porte-parole de Virginia. «Virginia a hâte de se défendre contre cette allégation malveillante. Elle est profondément préoccupée par le sort de ses enfants, toujours sous la garde de Robert.»

Enième volet dans cette affaire décidément complexe, la mère des trois enfants est accusée d'avoir violé l'ordonnance de protection le 2 février, comme le confirme People ce week-end. Elle doit désormais comparaître devant le tribunal d'instance de Joondalup, dans la banlieue de Perth, en Australie occidentale, le 9 avril. Le procès est agendé à 9h30, heure locale, et on ignore si elle s'y présentera, compte tenu de son état de santé.



En tout cas, cette échéance a de quoi alimenter les doutes et les suspicions des détracteurs de Virginia Roberts - et ils sont nombreux, après que la victime de Jeffrey Epstein ait lancé une offensive judiciaire et médiatique contre le prince Andrew, en 2021. Un litige réglé par un accord à l'amiable de plusieurs millions de dollars.

Cette affaire d'accident de bus ne serait-il qu'un habile moyen de contourner le tribunal de première instance, comme le spéculent des internautes sur les réseaux sociaux? Le frère de Virginia, Sky, met en garde les médias contre de telles suppositions.

«Faudra-t-il qu'elle meure pour que les gens la croient?» Sky Roberts, dans People

«Ou peut-on simplement se montrer humain, examiner les faits et comprendre qu'il s'agit d'une personne légitimement impliquée dans un accident et souffrant de problèmes sous-jacents?»

Quant à sa publication Instagram très critiquée, sa famille stipule que Virginia pensait avoir publié le message sur sa page Facebook privée et s'était trompée de canal. Peut-être une méprise due aux analgésiques administrés à l'hôpital - peut-être une conséquence après s'être sentie «découragée et déprimée» d'être séparée de ses trois enfants.

Quant à l'histoire des «quatre jours à vivre», il s'agirait du pronostic d'un médecin si Virginia continuait à ne pas recevoir de soins. En attendant, l'Américaine serait toujours hospitalisée en Australie. «Elle va légèrement mieux mais son état reste grave», conclut son porte-parole dans People ce week-end.

L'étrange et sinistre affaire Virginia Roberts est donc loin, bien loin, de se terminer.