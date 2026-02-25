ciel clair
DE | FR
burger
International
Jeffrey Epstein

Une nouvelle victime des dossiers Epstein démissionne de Harvard

FILE - Harvard University Professor Larry Summers speaks during a session at the World Economic Forum in Davos, Switzerland, Jan. 29, 2011. (AP Photo/Michel Euler, File) Larry Summers
Larry Summers est empêtré dans les tristement célèbres «Epstein Files». Il a décidé de quitter Havard. Keystone

Une victime des dossiers Epstein démissionne de Harvard

Larry Summers quitte Harvard. Cité dans les dossiers Epstein, l'ancien ministre de Bill Clinton voit sa carrière compromise.
25.02.2026, 22:2425.02.2026, 22:24

Larry Summers, ministre américain des Finances sous Bill Clinton devenu président de Harvard dans les années 2000, a démissionné mercredi de son poste d'enseignant de l'université après la publication de sa correspondance électronique avec Jeffrey Epstein.

«Dans le cadre de l'examen en cours par l'université des documents liés à Jeffrey Epstein qui ont été récemment rendus publics par le gouvernement», le doyen de Harvard a accepté la démission du professeur de ses fonctions, a indiqué un porte-parole de l'institution, Jason Newton, dans une déclaration à l'AFP.

Larry Summers avait annoncé en novembre dernier qu'il se retirait de la vie publique tout en conservant son poste d'enseignant.

Bill Gates reconnaît avoir eu deux amantes russes et explique ce cliché

Economiste de premier plan, celui qui a travaillé également sous l'administration Obama à la tête de l'organe chargé de coordonner la politique économique de la Maison Blanche apparaît à de nombreuses reprises dans le dossier lié au criminel sexuel new-yorkais retrouvé pendu dans sa cellule en 2019.

Parmi les documents judiciaires rendus publics par le gouvernement, Larry Summers apparaît notamment dans le carnet d'adresses et les agendas d'Epstein et à l'occasion d'échanges liés à des questions académiques et philanthropiques, notamment lorsqu'il présidait Harvard.

L'ancien financier a fait plusieurs dons à l'université: 9,1 millions de dollars entre 1998 et 2008, selon Harvard.

Hillary Clinton jeudi

La simple mention du nom d'une personne dans le dossier Epstein ne suppose aucun acte répréhensible a priori de cette personne. Mais les documents rendus publics montrent à tout le moins des liens entre le criminel sexuel Jeffrey Epstein ou son entourage et certaines personnalités qui ont souvent minimisé, voire nié, l'existence de tels rapports.

L'annonce de cette démission survient à la veille d'une audition de l'ancienne cheffe de la diplomatie Hillary Clinton par la commission d'enquête de la Chambre des représentants sur l'affaire Epstein. Une autre suivra le lendemain pour son époux Bill Clinton, qui a eu une longue relation d'amitié avec le financier new-yorkais. (sda/ats/afp)

Et si l'affaire Epstein vous fascine...
«Mafia juive»: Soral à nouveau dans le viseur de la justice vaudoise?
«Mafia juive»: Soral à nouveau dans le viseur de la justice vaudoise?
de Antoine Menusier
Affaire Epstein: ces six noms ont été caviardés sans explication
1
Affaire Epstein: ces six noms ont été caviardés sans explication
On a navigué dans la boîte mail de Jeffrey Epstein
On a navigué dans la boîte mail de Jeffrey Epstein
de Margaux Habert
La chute d'Andrew a des répercussions inattendues sur la monarchie
La chute d'Andrew a des répercussions inattendues sur la monarchie
de Alexandra DEL PERAL, londres
«Il y a des photos avec des filles seins nus»: ce qui relie Trump à Epstein
«Il y a des photos avec des filles seins nus»: ce qui relie Trump à Epstein
de Marine Brunner
La compagne d'Epstein tente encore d'échapper à sa prison sordide
1
La compagne d'Epstein tente encore d'échapper à sa prison sordide
de Marine Brunner
Trump tente d'éteindre la polémique sur le dossier Epstein
2
Trump tente d'éteindre la polémique sur le dossier Epstein
«Je vais vomir»: selon les complotistes, Trump cache quelque chose
«Je vais vomir»: selon les complotistes, Trump cache quelque chose
de Marine Brunner
Les amis de Jeffrey Epstein vivent un cauchemar
Les amis de Jeffrey Epstein vivent un cauchemar
de Marine Brunner
Voici les stars qui figurent sur la sulfureuse «liste» de Jeffrey Epstein
Voici les stars qui figurent sur la sulfureuse «liste» de Jeffrey Epstein
de Marine Brunner
En prison, Ghislaine Maxwell s'est fait une copine «cruelle et sadique»
En prison, Ghislaine Maxwell s'est fait une copine «cruelle et sadique»
Epstein s'est bien suicidé en prison, seul et sans surveillance
Epstein s'est bien suicidé en prison, seul et sans surveillance
Thèmes
Les images contenues dans le dossier Epstein
1 / 12
Les images contenues dans le dossier Epstein

Ghislaine Maxwell, Bill Clinton et Kevin Spacey.
source: sda
partager sur Facebookpartager sur X
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
La Suède veut augmenter les expulsions d'immigrés condamnés
La Suède souhaite serrer la vis concernant l'immigration et adopter une réforme qui entraînera des milliers d'expulsions de délinquants étrangers.
Le gouvernement suédois souhaite considérablement augmenter le nombre des expulsions d'immigrés condamnés. Il propose de modifier les règles pour que toute infraction passible d'une peine plus sévère qu'une amende entraîne, en règle générale, une expulsion.
L’article