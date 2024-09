Les supporters démocrates veulent y croire, mais ont peur de Trump. Getty Images North America

Les fans de Kamala Harris sont nerveux

Dans le sprint final pour la Maison-Blanche, la candidate démocrate à la présidence semble actuellement avoir les meilleures cartes en main. De nombreux électeurs de gauche ont pourtant de la peine à y croire. Coup de sonde en Caroline du Nord, lors d'un meeting de Kamala Harris.

Renzo Ruf, Greensboro / ch media

Elle ne pouvait pas laisser passer l'occasion. «En tant que femme et en tant qu'Américaine», l'ancienne infirmière Linna Harper s'est sentie obligée d'apporter son soutien à la candidate démocrate à la présidence Kamala Harris. Elle a donc passé l'après-midi de jeudi dans une file d'attente interminable devant une arène sportive de Greensboro, en Caroline du Nord.

«Je veux montrer à mes enfants que cela vaut la peine de se battre pour la liberté» Linna Harper, une fan de Kamala Harris

En cette chaude journée de fin d'été, des milliers de personnes sont dans le même cas que Harper. Ils veulent absolument voir Kamala Harris et acceptent pour cela, le cœur léger, de patienter pendant des heures. De nombreuses personnes présentes sont sur leur 31 et portent des t-shirts avec des messages politiques. Dehors, devant le Greensboro Coliseum, on rit et on discute. A l'intérieur, on danse, on chante et on se réjouit.

Un DJ met des chansons connues et encourage la foule. Plus de 17 000 personnes, diront plus tard les officiels de la campagne, remplissent l'arène. Des électrices et électeurs de gauche, heureux de passer un après-midi avec des personnes partageant les mêmes idées.

Trump ne veut pas débattre

Et,en effet, les démocrates ont actuellement des raisons de se réjouir. Tout va pour le mieux pour Harris, candidate à la présidence depuis près de huit semaines. La semaine dernière, Harris a remporté le débat télévisé contre le républicain Donald Trump, du moins aux yeux de la plupart des observateurs.

L'ex-président n'est naturellement pas de cet avis. Trump s'est immédiatement proclamé vainqueur de l'échange de coups qui a été suivi par au moins 67 millions d'Américains. Mais il a également annoncé jeudi qu'il n'était pas intéressé par un nouveau duel rhétorique dans la campagne présidentielle actuelle. Cette décision indique au moins qu'il existe des doutes en interne sur le fait que Trump soit vraiment un si bon débatteur.

Certains républicains regardent déjà avec inquiétude la ligne de tendance dans les sondages d'opinion. Les électeurs démocrates montrent, eux, plus d'enthousiasme pour la figure de proue de leur parti.

Ces derniers jours, Harris a également franchi pour la première fois la barre des 50% lors d'un sondage national. De tels sondages ne jouent peut-être pas un rôle capital, en raison du système électoral américain. Le 5 novembre, seul un certain nombre d'Etats politiquement disputés feront finalement pencher la balance - mais de telles tendances ne se produisent pas dans le vide.

«Nous sommes les outsiders» Kamala Harris

Harris met toutefois en garde contre les déclarations de victoire prématurées. Dans son discours à Greensboro - 24 minutes, sans cesse interrompues par un tonnerre d'applaudissements.

En papotant avec des démocrates de Caroline du Nord, on comprend qu'ils partagent cette opinion. Qu'il s'agisse du choc de la courte victoire de Trump en 2016 ou de la longue bataille qui a suivi sa courte défaite en 2020, les amis du parti sont peut-être enthousiastes à l'idée de partir sur de bonnes bases. Mais Trump les rend toujours nerveux.

Car l'ex-président est considéré comme l'homme qui tient debout, dans la politique américaine. Un homme qui a su se maintenir à la tête du parti républicain, même après de grossières bourdes et de grands scandales. Même les fans les plus enthousiastes de Kamala ne peuvent pas l'ignorer. De nombreux électeurs avouent dans la conversation qu'ils font des cauchemars et qu'ils ont peur d'un nouveau tête-à-tête.

«On ne sait jamais ce qui peut se passer à la dernière minute» Janice Brooks

C'est pourquoi Mazagan Sietsma, un quadragénaire de Caroline du Nord, est persuadé que jamais un scrutin n'a été aussi important dans l'histoire de la République américaine: «Nous sommes confrontés à un choix entre le bien et le mal». Et il ne plaisante pas.

Plus tard dans l'après-midi, alors que Kamala Harris prend la parole dans l'arène, la femme de 59 ans est interrompue par un homme dans les tribunes bondées: «Tu peux le faire Kamala!». Harris affiche son rire éclatant et répond à son bruyant supporter: «Oui, on peut le faire!»

Et pendant quelques secondes, des milliers de personnes étaient prêtes à la croire.



