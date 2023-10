«Je l'ai tué!» Donald Trump torpille (encore) une élection

Saviez-vous qu'en 2017, Trump a interrompu un briefing de la CIA à propos de l'Afghanistan pour commander des milkshakes?

Le Milkshake

«Je l'ai tué!» Donald Trump a (encore) torpillé une élection

Même en plein procès, l'ex-président américain est d'un talent sans nom quand il s'agit de mettre la pagaille dans la nomination du nouveau président de la Chambre des représentants. Spoiler: mardi, il avait encore réussi à tout gâcher.

Le Milkshake... what the hell?! De la présidentielle 2024 aux déboires judiciaires de Donald Trump, la démocratie américaine a le feu au cul. Pour vous raconter au mieux ces petites et grandes américaneries, Marine et Fred vous serviront régulièrement un bon gros Milkshake bien frais. Un concentré de fast news comme seule l'Amérique sait nous en fourguer.

🌑 A l'instar des punaises de lit, tenter de se débarrasser de Donald Trump est un travail fastidieux. Voire impossible. Mettez-le hors de la Maison-Blanche, le nuisible reviendra par la porte. Précisons: celle de la Chambre des représentants. Là où, depuis trois longues semaines, les républicains n'avaient pas été pas foutus de se dégoter un nouveau «speaker». Mercredi soir, contre toute attente, ils ont finalement réussi à se mettre d'accord.

Voilà notre homme Immense surprise au Congrès américain

Après l'échec de deux premiers prétendants, pourtant, les membres du Congrès pensaient avoir trouvé leur homme: Tom Emmer, du Minnesota, s'était érigé en favori mardi, en début d'après-midi. Pour remporter la nomination de son parti, c'est peu dire que le conservateur modéré n'avait pas ménagé ses efforts, en caressant ses collègues les plus à droite dans le sens du poil, pendant des jours.

N'est-ce pas, Tom Emmer? Getty Images North America

Hélas, c'est plutôt du côté de leur leader spirituel que le candidat aurait dû aller faire des courbettes. Car Donald Trump n'a jamais caché son aversion pour Tom Emmer. Ce traître qui, après l'avoir soutenu, avait fini par retourner sa veste, dans la foulée de l’émeute du 6 janvier au Capitole. Sans compter que Tom Emmer ne l'a jamais défendu à l'occasion de ses inculpations judiciaires.

Ni une, ni deux, Donald Trump a décroché le téléphone pour faire savoir à ses partisans que Tom, non, il n’en veut pas. Ajoutez à cela quelques moqueries assassines et noms d'oiseaux sur son réseau Truth Social, et le tour était joué. Plus d'une vingtaine de ses sbires ont confirmé mardi qu'ils ne soutiendraient jamais ce candidat.

«Il est fini. C'est fini.

Je l'ai tué» Donald Trump au sujet de Tom Emmer, lors d'un coup de fil mardi après-midi, selon Politico

Moins de quatre heures après sa nomination, le pauvre Tom jetait l’éponge et se retirait officiellement de la course à la présidence de la Chambre. Retour à la case départ pour les républicains, pour la quatrième fois en 22 jours. Les huit autres prétendants étaient avertis: sans la bénédiction de tonton Trump, c'est mal barré.

***

La question du jour

D'autant que les candidats avaient eu droit quelques heures plus tôt à un briefing en règle de la trumpiste la plus ardente du Congrès, Marjorie Taylor Greene, lundi soir. Mais oui, vous savez, cette tornade blonde qui crie tout le temps et vendrait son âme (ou ce qu'il en reste) pour devenir la vice-présidente de son Donald Trump adoré.

«Qui d'entre vous a les couilles pour demander des comptes à Joe Biden?!» Politico. Marjorie Taylor Greene, lors d'une réunion avec les candidats lundi, selon une source proche de ses propos à

MTG, Trump dans le coeur et dans le mégaphone. Image: CQ-Roll Call, Inc.

Voilà le nouveau speaker prévenu: pour plaire à Marjorie Taylor Greene et de sa bande d'agitateurs d'extrême-droite, son marteau devra également lui faire office de gourdin pour taper sur Joe Biden et son administration. Ça tombe bien, on sait désormais le nouveal élu: le représentant Mike Johnson, 51 ans, de Louisiane. Un pro-Trump convaincu. Sans doute assez pour satisfaire la sergent-major Greene.

***

Le combat de coq du jour

Tout en étant très occupé à foutre une merde incroyable au Congrès, Donald Trump, lui, était assis dans une salle d'audience mardi. Non pas qu'il soit vraiment obligé d'assister à son procès au civil pour fraude, qui se tient en ce moment à New York. Mais l'occasion était trop belle d'affronter son ancien avocat, Michael Cohen, sur le ring d'un tribunal.

Il faut dire qu'après des années de bons et loyaux services, l'ex-conseiller personnel de Donald de Trump a passé les cinq dernières années à le poursuivre sans relâche. Dans les tribunaux, sur les réseaux sociaux, à la télévision et même dans des bouquins.

Longtemps dans l'ombre de Donald Trump, Michael Cohen a trahi son ancien patron et le poursuit depuis cinq ans avec acharnement.

Cette semaine, Michael Cohen était invité à témoigner en sa qualité d'ancien bras droit à la Trump Organization, sur les pratiques financières de son ancien employeur. La première fois que les deux hommes se retrouvaient face à face depuis des années de coups bas.

«De sacrées retrouvailles» C'est rien de le dire, Monsieur Cohen.

Donald Trump a eu raison de faire le déplacement. Confortablement installé sur le banc de la défense, il a secoué la tête avec une «apparente frustration» pendant que son avocate passait Michael Cohen au fil du rasoir, lors d'un contre-interrogatoire musclé. Ça, c'est quand il n'était pas trop occupé à écrire des horreurs sur le pauvre Tom Emmer sur Truth Social.

***

Voilà, c'est tout pour le Milkshake! God bless l'Amérique, et surtout le congressman George Santos, toujours là pour nous divertir.

La dernière sortie du «pire menteur» du Congrès américain? Après avoir été épinglé pour avoir «enjolivé» son CV, escroqué un vétérinaire handicapé ou encore affirmé à tort que sa grand-mère avait été victime de l’Holocauste, le républicain du Congrès (sous le coup de 23 chefs d’accusation fédéraux pour ses magouilles financières), en a sorti une belle à une journaliste du New York Times.

«Je vais vous raconter une histoire dont personne ne parle» George Santos à la journaliste

Grace Ashford, du NY Times.

Selon George Santos, sa nièce de 5 ans aurait été brièvement kidnappée sur un terrain de jeu par deux agents du Parti communiste chinois. Des représailles, selon lui, à ses prises de position virulentes contre la Chine. «Vous pensez vraiment que c'était la Chine?» insiste la journaliste, interloquée.

«Ecoutez, je ne veux pas entrer dans une théorie du complot... Mais vous savez quand une chaussure est à votre taille, n'est-ce pas?» George Santos à la journaliste

Grace Ashford, du NY Times.

En plus d'être fin politicien, George Santos est un poète. Image: CQ-Roll Call, Inc.

Et on ose encore s'étonner du bordel qui règne au Congrès américain.