Deux personnes roulent à mobylette dans les eaux de crue dans la région de Sidi Kacem, au nord-ouest du Maroc, le 5 février 2026. Image: AFP

Enfants bloqués sur les toits: le Maroc frappé par de fortes pluies

Plus de 140 000 personnes ont été évacuées en près d'une semaine dans le nord-ouest du Maroc, en raison de précipitations exceptionnelles. Les autorités ont placé plusieurs provinces en alerte météorologique.

La province rurale de Larache, au Maroc, à une centaine de kilomètres au sud de Tanger, figure parmi les zones les plus touchées par les intempéries qui frappent le pays. Dans cette région, des habitants, dont des enfants et des personnes âgées, se sont retrouvés bloqués sur les toits de leurs habitations avant d'être secourus par la gendarmerie royale, évacués à l'aide de petites embarcations.

En près d'une semaine, plus de 140 000 personnes ont été évacuées dans le nord-ouest du Maroc en raison de précipitations exceptionnelles, ayant conduit les autorités à placer plusieurs provinces en alerte météorologique. De fortes pluies, des averses orageuses avec risque de grêle et de fortes rafales de vent ont encore été annoncées pour jeudi et vendredi à travers le pays par la Direction générale de la météorologie (DGM).

Personnes déplacées en hélicoptère

Dans la province de Sidi Kacem, plus de 10 000 habitants ont été déplacés, parfois en hélicoptères. De nombreuses routes ont été submergées et des terres agricoles inondées, dont des champs de citronniers. Des images montrent des habitants circulant difficilement dans des zones recouvertes d'eau boueuse, parfois à l'aide de tracteurs ou de deux-roues à moitié immergés.

D'autres évacuations ont eu lieu dans des provinces voisines situées dans les plaines du Loukkos et du Gharb, à l'embouchure des fleuves Loukkos et Sebou sur l'océan Atlantique, parmi les plus importants du pays.

La houle élevée sur l'Atlantique ces derniers jours a perturbé l'écoulement des eaux des deux fleuves, a expliqué mercredi un responsable du ministère de l'Equipement.

37 morts mi-décembre

Mi-décembre, 37 personnes avaient péri à Safi, sur la côte Atlantique, lors de crues soudaines et d'inondations, le plus lourd bilan de la dernière décennie pour des intempéries de ce type dans le pays.

Au Maroc, les apports hydriques enregistrés au cours des cinq derniers mois ont dépassé la moyenne annuelle des dix dernières années, avait indiqué fin janvier le ministère de l'Eau, après sept années consécutives d'une grave sécheresse dans le pays. (ag/ats)