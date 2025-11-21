ciel couvert
DE | FR
burger
International
Mexique

Insultée en public, Fatima Bosch a été élue Miss Univers 2025

Insultée en public, la candidate mexicaine a été élue Miss Univers
Fatima Bosch lors de son sacre, ce vendredi en Thaïlande.Keystone

Insultée en public, la candidate mexicaine a été élue Miss Univers

Fatima Bosch a été sacrée Miss Univers 2025. La candidate mexicaine avait été qualifiée d'«idiote» par un animateur, un épisode qui avait même fait réagir la présidente Claudia Sheinbaum.
21.11.2025, 06:3521.11.2025, 06:35

Une véritable revanche pour la candidate mexicaine: Fatima Bosch a été sacrée Miss Univers 2025, vendredi en Thaïlande. Elle avait été la cible de critiques publiques d'un animateur, qui avaient suscité l'indignation jusqu'à la présidente du Mexique.

Lors d'une réunion de préparation filmée, l'animateur de Miss Univers Nawat Itsaragrisil avait qualifié d'«idiote» la participante, après lui avoir notamment reproché de ne pas avoir publié sur ses réseaux sociaux une vidéo promotionnelle sur la Thaïlande, pays où se tenait cette année la compétition.

La miss, furieuse, avait quitté la salle, suivie de quelques-unes de ses collègues. «Ce que votre directeur a fait est irrespectueux: il m'a traitée d'idiote», s'était indignée Fatima Bosch devant les journalistes présents.

«Le monde doit être témoin de cela, car nous sommes des femmes indépendantes et cet espace nous permet de faire entendre notre voix»
Fatima Bosch

L'hommage de Claudia Sheinbaum

L'épisode avait fait réagir la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, qui a déclaré «rendre hommage» à la miss, dont la réaction est «un exemple de la manière dont nous, les femmes, devons nous exprimer» face aux agressions.

Cette reine de beauté a pris sa revanche

L'animateur avait ensuite présenté ses excuses.

Plus de 120 candidates venues du monde entier étaient réunies pour tenter de remporter le titre de Miss Univers, considéré comme l'un des plus importants concours de beauté internationaux.

Derrière le Mexique trônent les candidates thaïlandaise, vénézuélienne et philippine. (ats)

Le meilleur du Divertissement cette semaine
Zelda et Link prennent vie
Zelda et Link prennent vie
de Sainath Bovay
Cette candidate de «Love is Blind» livre un témoignage glaçant
Cette candidate de «Love is Blind» livre un témoignage glaçant
de Sainath Bovay
Le retour de Drago Malfoy fait fureur
Le retour de Drago Malfoy fait fureur
de Sainath Bovay
Sydney Sweeney s'est trouvé une alliée inattendue: «C'est mon amie»
3
Sydney Sweeney s'est trouvé une alliée inattendue: «C'est mon amie»
Crime de lèse-majesté au royaume des chauves
Crime de lèse-majesté au royaume des chauves
de Marine Brunner
Avec ce film, Timothée Chalamet pourrait bien repartir avec un Oscar
Avec ce film, Timothée Chalamet pourrait bien repartir avec un Oscar
de Sainath Bovay
Ces étranges restaurants vont-ils contaminer la Suisse?
Ces étranges restaurants vont-ils contaminer la Suisse?
de fred valet, miami
La gueule de bois d'un journaliste de «Quotidien» étalée en plein direct
La gueule de bois d'un journaliste de «Quotidien» étalée en plein direct
de Sven Papaux
Thèmes
Miss Univers 2023
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Cette Tesla a le «taux de défauts le plus mauvais depuis 10 ans»
La Model Y de Tesla ne passe vraiment pas auprès du service des automobiles allemand. Ce dernier a élaboré une longue liste de défauts sur cette électrique qui est pourtant un best-seller mondial.
On trouve difficilement plus cartésien que les spécialistes des expertises du Service des automobiles allemand. Parmi leurs tâches: relever les défauts, réaliser une contre-expertise et, surtout, tenter de garder la tête froide. Peu de choses semblent avoir le don de les déstabiliser, hormis la Tesla Model Y.
L’article