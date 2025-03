Djoko et RFK Jr. ont pris du bon temps, sous le soleil de Floride. image: x de Robert Francis Kennedy Jr.

Djokovic a fricoté avec le ministre antivax de Trump

Une simple photo a suffi pour faire hurler de joie les nombreux ennemis de la vaccination Covid. Dimanche, en plein Masters 1000 de Miami, le numéro 5 mondial et le fantasque RFK Jr. ont échangé des balles (et quelques conseils?)

En réalité, la surprise est minime. Pour que deux célébrités antivax finissent par se croiser, c’est souvent une question de temps. L’un est bruyant, l’autre discret, mais Robert Kennedy Jr. et Novak Djokovic partagent la même phobie publique de la piqûre anti-Covid.

Profitant sans doute du passage du numéro 5 mondial en Floride, à l’occasion du Masters 1000 de Miami, le très décrié ministre américain de la Santé a enfilé un short et empoigné sa raquette avant de défier le Serbe sous un soleil enviable.

Un coup de comm’ suffisamment taquin pour que le neveu de JFK publie crânement son bonheur le réseau social d’Elon Musk.

Comme rien n’est jamais totalement désintéressé sur cette planète, la légende de cette photo dit beaucoup de choses entre les lignes.

«Novak Djokovic. Premier en tennis. Premier en intégrité. Premier en courage. Devinez qui a gagné ce match?» RFK Jr.

L’intégrité de Djoko, évoquée ici par ministre de la Santé de Donald Trump, fait évidemment référence à la guerre féroce à laquelle le champion et les autorités sanitaires australiennes s’étaient livrés, en janvier 2022.

Pour rappel, le Serbe, qui était encore numéro un mondial à l’époque, avait été arrêté et confiné à Melbourne le 5 janvier, avant d’être expulsé du pays 11 jours plus tard, pour cause d’absence de vaccination contre le Covid, alors qu’il pensait bénéficier d’une exemption médicale. L’Australie, où il a régné en maître, devenait ainsi, et du jour au lendemain, son plus terrible ennemi.

«J'ai gardé quelques stigmates de cet épisode, pour être tout à fait franc, et ça reste un traumatisme» Novak Djokovic, dans le journal australien The Herald Sun, en janvier 2025.

Dans l’esprit de Robert Francis Kennedy Jr., et celui de millions de citoyens antivax sur cette planète, le refus de Djoko de se plier aux directives sanitaires mondiales de l’époque l’a érigé en véritable héros. Si le Serbe «ne garde pas de rancune» de ces quelques jours turbulents à Melbourne, il a aussi rappelé qu’il est «revenu tout de suite l'année d’après, en 2023» où il a «gagné l'Open d’Australie».

Contrairement à son copain ministre, Djokovic n’a jamais été un puissant militant antivax. Comme nous l’expliquions en 2022 sur watson, il «n'en fait pas un combat, encore moins des postures militantes ou des divagations complotistes. C'est le privilège des monuments: ils n'ont pas besoin de parler». Lui-même joue d’ailleurs sur le fil, en affirmant que «les gens essaient de me déclarer antivax. Je ne suis ni antivax ni provax. Je suis pour la liberté de choisir».

Ce dimanche, à Miami, le sportif n’a pas été moins silencieux à ce sujet, ou même partagé la photo de RFK Jr. sur l’un de ses comptes de réseaux sociaux. Sa présence, tout sourire, aux côtés d’un ministre de la Santé qui combat quotidiennement les fabricants de vaccins, suffit à alimenter la polémique et à ravir les antivax.

«Novak est une légende! D'abord parce qu'il est l'infatigable numéro 1 du tennis. Ensuite parce qu'il a refusé le vaccin au moment le plus gênant pour lui!» Un certain «@apovro8», en réponse au post de RFK Jr.

A Miami, vendredi, le numéro 5 mondial a renoué avec la victoire en battant l’Australien Rinky Hijikata. Ce dimanche, quelques heures après la publication de cette intrigante photo sur le compte X de RFK Jr, Djoko rencontrera l’Argentin Camilo Ugo Carabelli en 16e de finale.

De quoi lui porter chance?