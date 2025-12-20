Le Louvre est en grève. Le musée a partiellement rouvert ses portes ce mercredi 17 décembre, mais de nombreuses salles restent closes. Keystone

Un initié dévoile «la face sombre du Louvre»

Grève, dégâts des eaux et tarifs d’entrée discriminatoires. Depuis le spectaculaire vol de bijoux, le musée parisien est sous le feu des critiques. Lors d’une visite guidée, un spécialiste détaille les raisons de ce chaos.

Stefan Brändle, Paris / ch media

En ce jour de décembre pluvieux, une camionnette s’arrête sous le balcon donnant sur la Seine. Trois hommes en gilets orange en descendent et sortent des outils avec des gestes rapides.

Le monde entier connaît ce balcon étroit par lequel, le 19 octobre, deux cambrioleurs s'étaient introduits dans la galerie d’Apollon du Louvre et ont emporté des joyaux impériaux d’une valeur de 75 millions de francs. Le quatuor a depuis été arrêté, mais on n'a aucune trace de la marchandise volée.

Un nouveau cambriolage? «Pas d’inquiétude, ce sont des ouvriers», nous rassure Didier Rykner. «Ils installent des barrières métalliques pour empêcher l’accès aux trottoirs comme lors du cambriolage», explique l’historien de l’art. Avant d'ajouter:

«C’est inutile et évidemment trop tard, le bricolage habituel du Louvre»

Des travaux de construction sous l'entrée des voleurs d'octobre. image: Stefan Brändle

Didier Rykner, rédacteur en chef de la petite mais très influente Tribune de l’Art, est un esprit critique. Lorsque, après le cambriolage spectaculaire, la direction du Louvre avait annoncé avec emphase l’installation de 100 caméras de surveillance et d’un poste de police mobile dans le musée, il posait la question dans sa revue: «Pourquoi seulement maintenant?»

Sous un auvent, le petit homme jovial sort un papier de sa poche. Il s’agit d’un rapport confidentiel de la maison de joaillerie Van Cleef & Arpels datant de 2018. Didier Rykner souligne:

«Tout y était annoncé. Même l’utilisation d’une nacelle pour accéder au balcon était mentionnée. Et cela, il y a déjà sept ans»

Didier Rykner, journaliste français et le fondateur du magazine en ligne La Tribune de l'art. Image: Stefan Brändle

Une récente audition au Sénat a révélé que la police avait manqué les cambrioleurs de seulement 30 secondes. Si la galerie d’Apollon avait été mieux protégée – par exemple avec des fenêtres incassables –, le quatuor de voleurs aurait difficilement pu s’échapper.

Didier Rykner n’hésite pas à se mesurer aux hautes sphères culturelles parisiennes. Après l’incendie de la cathédrale Notre-Dame en 2019, il avait déjà réclamé, en vain, des mesures du point de vue du personnel. Aujourd’hui, il critique vivement la présidente-directrice du Louvre, Laurence des Cars, et exige sa démission.

«Venez, je vais vous montrer quelque chose», lance Didier Rykner en traversant une arcade latérale du bâtiment du Louvre. Dans la cour, il désigne une rangée de fenêtres au premier étage. Il explique:

«Madame des Cars s’est fait aménager ici une salle à manger pour 500 000 euros. S’y ajoutent 270 000 euros, notamment pour du mobilier design dans son bureau. Rien d’étonnant à ce qu’il n’y ait plus d’argent pour la sécurité et l’entretien de ce bâtiment vieux de plus de 800 ans.»

Dans la file d’attente autour de la célèbre pyramide d’Ieoh Ming Pei, Didier Rykner sort son téléphone portable. «Voici quelques images de la face sombre du Louvre», annonce-t-il. On y voit des plafonds qui fuitent, des salles vides, des toilettes bouchées. Il raconte:

«Des employés du Louvre, en qui j’ai confiance, m’envoient souvent ce genre de photos. Il n’y a ni argent ni artisans disponibles pour les réparations.»

Didier Rykner soupire. «Le Louvre accueille neuf millions de visiteurs par an, plus que n’importe quel autre musée. Pour moi, comme pour beaucoup d’autres, c’est le plus beau musée du monde. Situé au cœur de Paris, avec une pyramide de verre au milieu d’un ancien palais royal. Et puis il y a les œuvres!», confie-t-il.

Le friend of the Louvre, comme l’indique sa carte annuelle, égrène les chefs-d’œuvre. La Joconde de Léonard de Vinci, le Sacre de Napoléon de Jacques-Louis David ou le tableau révolutionnaire de Delacroix. Raphaël et Véronèse, Velázquez et Michel-Ange, la Vénus de Milo et la stèle de Hammurabi…

Arrivé dans le hall d’accueil sous la pyramide, Didier Rykner s’agace aussitôt de la signalétique:

«Le flux de visiteurs est dirigé vers l’aile Denon, où la Joconde attend derrière une vitre pare-balles. L’aile Sully, en revanche, reste presque vide, alors qu’on y trouve de merveilleux tableaux de Rembrandt ou de Vermeer.»

Un mensonge cache un manque de sécurité

Plusieurs départements, et pas seulement la galerie de joaillerie cambriolée, ne sont pas accessibles au public. «Fermé pour travaux», est-il écrit sur une porte de l’aile Richelieu.

«Travaux en cours», vraiment? imago

Mais Didier Rykner affirme:

«C’est un mensonge. En réalité, il manque des agents de surveillance»

Le secteur des antiquités grecques de la galerie Campana a également dû être fermé: les poutres en bois du plancher menacent de s’effondrer. Dans la bibliothèque d’égyptologie, une rupture de canalisation s’est produite en novembre dernier, à la suite d’une défaillance du système hydraulique obsolète. Des employés ont tenté de sécher les plus de 300 documents antiques à l’aide de papier buvard.

Lundi, les 2200 employés du Louvre ont débuté une grève pour réclamer davantage de moyens, et pas seulement pour la sécurité. Didier Rykner comprend leur démarche. Il nous conduit au Carrousel du Louvre, la galerie marchande souterraine dotée d’une entrée latérale au musée. Ici, la file d’attente est encore plus longue qu’à l’extérieur. «Une heure d’attente, estime-t-il, et savez-vous pourquoi? Parce qu’il n’y a qu’un seul portique de sécurité.»

Selon l’historien de l’art, doubler les détecteurs de métaux et les scanners corporels serait déjà suffisant. Il lance:

«Ce serait une solution pratique et peu coûteuse. Mais la directrice préfère voir grand»

Laurence des Cars veut créer une nouvelle entrée sur le côté est du musée. Et, dans la foulée, une nouvelle salle d’exposition où serait transférée la Joconde. Coût du projet Grande Colonnade: 666 millions d’euros. «Le chiffre du diable», commente Didier Rykner avec ironie. Il ajoute:

«Ce projet est totalement démesuré quand on pense à l’état délabré du reste du musée, qui nécessite des rénovations urgentes.»

Pas d'argent pour la sécurité

Toujours est-il que le président Emmanuel Macron a donné son feu vert en début d’année. «Il veut laisser une grande réalisation après dix ans à la présidence», estime Didier Rykner. En ajoutant:

«Ce projet creuse un trou énorme dans le budget. Pour la sécurité, il n’y a plus d’argent.» Didier Rykner

Avant même le cambriolage, la Cour des comptes française avait déjà critiqué le fait que le Louvre ait acquis ces dernières années des œuvres coûteuses tout en négligeant la sécurité, l’entretien des bâtiments et le confort des visiteurs. Un nouveau dispositif de sécurité avait été mis en suspens en 2022. Ce n’est que maintenant qu’il est relancé dans la précipitation.

Pour financer ces mesures, le Louvre va augmenter ses tarifs d’entrée à partir de la mi-janvier. Mais uniquement pour les ressortissants de pays hors de l'Union européenne. Pour eux, le billet ne coûtera plus 22, mais 32 euros.

Emmanuel Macron ne veut pas faire payer les Français. Les citoyens de l’UE, qui doivent être traités à égalité selon le droit bruxellois, continueront eux aussi à payer 22 euros.

«Ce sont les autres qui sont discriminés, avant tout les Américains et les Chinois, mais aussi les Suisses», estime Didier Rykner en secouant la tête. A la question finale de savoir si la ligne du musée est cohérente, le spécialiste de l’art éclate de rire:

«Le Louvre a-t-il déjà été cohérent?»

Traduit de l'allemand par Joel Espi