Jean-Luc Mélenchon officialise sa candidature à la présidentielle 2027

Jean-Luc Mélenchon sera à nouveau candidat à la prochaine élection présidentielle. Image: AP

Sans surprise, le leader du parti La France insoumise Jean-Luc Mélenchon a officialisé sa candidature pour les élections présidentielles françaises de 2027.

Plus de «International»

Le leader de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon a annoncé, sans surprise, sa candidature à l'élection présidentielle de 2027 dimanche soir sur TF1, après que cette dernière a été approuvée plus tôt dans la journée par les élus de son parti. Il a indiqué:

«Nous c'est carré. Il y a une équipe, un programme, un seul candidat»

Le tribun d'extrême-gauche a avancé être le mieux préparé à La France insoumise «pour faire face à la situation qui arrive» et mettant en avant son expérience face à la «menace d'une guerre généralisée». Il a déclaré sur TF1:

«Sans vouloir affoler, mais pour être lucide, nous entrons dans une saison très agitée de l'histoire du monde. Nous sommes menacés d'une guerre généralisée, nous sommes menacés par un changement spectaculaire du climat. Et puis nous avons une crise économique et sociale qui s'avance vers nous»

Il a en outre déploré «les divisions internes dans les partis» qui «font qu'il y a une multitude de candidatures et c'est la confusion», affirmant que c'est «irresponsable».

Quatrième candidature

En évoquant la guerre au Moyen-Orient, le politicien de 74 ans a pointé la responsabilité des Etats-Unis et d'Israël et estimé qu'il aurait fallu former un «front commun» avec l'Espagne pour s'opposer.

A sa quatrième candidature, il s'est dit optimiste sur sa capacité à affronter le Rassemblement national, grand favori du scrutin, qu'il soit mené à l'élection par Jordan Bardella ou Marine Le Pen. Il a lancé:

«Le RN, c'est l'adversaire principal puisqu'il paraît qu'il va gagner. Honnêtement, je ne le crois pas. Je ne sais même pas s'ils seront au deuxième tour (...) Je pense que nous allons les battre à plate couture»

L'ancien sénateur, ex-ministre, ex-député et ancien député européen avait déclaré se mettre «en retrait mais pas en retraite» après la dernière échéance présidentielle en date. Il n'a cependant cessé d'intervenir dans le débat public, via ses réseaux sociaux, ses prises de parole, ou son implication dans les campagnes des européennes et législatives de 2024 ou des municipales de 2026. (btr/afp)