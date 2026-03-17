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Trump a un message pour les alliés qui lui ont dit non

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Trump a un message pour les alliés qui lui ont dit non: «c'est intéressant»

Donald Trump tente de mobiliser ses alliés pour sécuriser le détroit d’Ormuz, mais se heurte à une réponse jugée froide et peu enthousiaste.
17.03.2026, 15:3917.03.2026, 15:39

Loin de «l'enthousiasme» qu'il espérait susciter avec sa demande d'aide pour le détroit d'Ormuz, Donald Trump fait face à la froideur des alliés des Etats-Unis, échaudés par des mois d'attaques commerciales et d'humiliations diplomatiques, contraints aussi dans leurs capacités militaires.

«Nous encourageons vivement les autres pays à s'impliquer avec nous, et à s'impliquer vite et avec beaucoup d'enthousiasme», a dit lundi le président américain, qui veut rétablir la circulation dans cette artère vitale pour le commerce de pétrole, désertée depuis le début de la guerre au Moyen-Orient.

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Le dirigeant républicain, qui a déclenché l'offensive israélo-américaine contre l'Iran sans guère se soucier des alliés des Etats-Unis, a présenté sa demande d'aide comme une sorte de test de loyauté.

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«Le degré d'enthousiasme est important pour moi», a-t-il dit.«Nous n'avons besoin de personne», a assuré Donald Trump, avant d'ajouter, à propos des pays de l'Otan en particulier:

«Ils devraient bondir pour nous aider, parce que nous les aidons depuis des années»

Il a même jugé que la plus grande rivale des Etats-Unis, la Chine, «devrait (le) remercier» d'avoir engagé ce conflit. Mais personne ou presque ne "bondit", à l'exception de certains mystérieux pays dont Donald Trump assure qu'ils vont soutenir les Etats-Unis, mais en se refusant à les nommer. (jah/afp)

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