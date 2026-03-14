Les manifestants avaient avec eux de nombreuses photos de Giorgia Meloni, de Benjamin Netanyahu et de Donald Trump. Keystone

Ils brûlent des photos de Meloni et de Trump durant une manifestation

Plusieurs milliers de personnes ont manifesté contre une réforme judiciaire ainsi que la guerre au Moyen-Orient, samedi à Rome.

Plus de «International»

Des manifestants ont brûlé des portraits du président américain Donald Trump et de la Première ministre italienne Giorgia Meloni lors d'une manifestation samedi à Rome contre la réforme judiciaire du gouvernement et la guerre au Moyen-Orient.

Plusieurs milliers de personnes ont participé à une marche dans la capitale italienne, initialement organisée contre les réformes judiciaires portées par la dirigeante d'extrême droite, qui seront soumises à référendum le week-end prochain.

Les protestataires ont également dénoncé la position de Giorgia Meloni sur la guerre au Moyen-Orient et sa proximité avec Donald Trump, même si Rome n'est pas directement impliqué dans le conflit.

Un petit groupe a mis le feu à des affiches montrant Giorgia Meloni et Donald Trump ensemble, a constaté un photographe de l'AFP.

Dans la manifestation, des drapeaux cubains ou encore palestiniens. Image: AFP

La foule, composée en majorité de syndicalistes, de membres d'organisations de gauche et d'étudiants, brandissait des banderoles proclamant «Non au gouvernement Meloni», «Non à la guerre» et «Non au référendum», ainsi que quelques drapeaux cubains, iraniens et palestiniens.

«Meloni se décrit comme une patriote, mais c'est le gouvernement le plus servile, le plus flagorneur envers les intérêts américains depuis des décennies», a déclaré Alessia Lotierzo, une manifestante romaine de 45 ans.

La réforme soumise à référendum les 22 et 23 mars prévoit la séparation des fonctions de procureur et de juge, ainsi que la modification de leur organe de contrôle.

Mme Meloni affirme que ces mesures sont essentielles pour garantir l'impartialité des magistrats. Ses détracteurs dénoncent une ingérence d'un gouvernement qui a maintes fois critiqué le pouvoir judiciaire pour des décisions contraires à ses intérêts.

Les caricatures ont été brûlées. Image: AFP

Pour Paolo Spena, 31 ans, du Front de la jeunesse communiste, venu manifester à Rome, la réforme est le signe le plus récent d'une «tendance à l'autoritarisme» d'un gouvernement qui a également durci les lois sur les manifestations.

L'Italie, membre de l'Union européenne et de l'Otan, a envoyé des moyens défensifs aux pays du Golfe attaqués par l'Iran depuis le début du conflit, mais Mme Meloni répète que son pays n'est pas en guerre et ne le sera pas. (ats/afp)