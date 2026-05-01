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Maradona souffrait de troubles psychiques en plus de ses addictions

epa12889572 Supporters of Diego Armando Maradona demonstrate outside the San Isidro courthouse in Buenos Aires, Argentina, 14 April 2026. The second trial concerning the death of Diego Armando Maradon ...
Supporters de Diego Maradona manifestent devant le tribunal de San Isidro à Buenos Aires, le 14 avril 2026, lors du procès lié à sa mort.Keystone

Maradona souffrait de troubles psychiques en plus de ses addictions

Un psychologue a affirmé au procès des soignants de Diego Maradona que l’ancien footballeur souffrait, en plus de ses addictions, d’un trouble bipolaire et d’un trouble de la personnalité narcissique, des éléments évoqués pour la première fois publiquement dans ce cadre judiciaire.
01.05.2026, 10:5101.05.2026, 10:51

L'ancien footballeur argentin Diego Maradona, en plus de ses addictions, souffrait d'un «trouble bipolaire» et d'un «trouble de la personnalité narcissique», a révélé jeudi un psychologue. Ce dernier faisait partie des soignants jugés pour de potentielles négligences.

Carlos Diaz, spécialiste en addictologie, était entendu pour la première fois au tribunal de San Isidro, où sept professionnels de santé (médecin, psychiatre, psychologue, infirmiers) sont jugés depuis deux semaines pour leur éventuelle responsabilité dans le décès en 2020 de l'icône du football argentin.

«Chez Maradona, il fallait traiter, en plus de l'addiction» à l'alcool et aux psychotropes, «un trouble bipolaire et un trouble de la personnalité narcissique. Trois affections chroniques [qui durent] toute la vie», a déclaré Carlos Diaz, disant avoir accompagné Maradona vers l'abstinence, au tout dernier mois de sa vie.

C'est la première fois qu'est évoqué de telle manière publique, par un spécialiste, un diagnostic de pathologies mentales chez Maradona, dont les addictions étaient par contre connues, à la cocaïne et à l'alcool notamment.

«Un réel désir de changement»

«On m'a expliqué que sa consommation était liée à ses réussites sportives et que, face à une frustration, il ne savait pas comment gérer» la situation, a encore expliqué Diaz.

«Ils nous ont manipulés»: la fille de Maradona accable ses soignants

Maradona, légende du football, champion du monde en 1986, est mort à 60 ans le 25 novembre 2020 d'une crise cardiorespiratoire couplée à un oedème pulmonaire, seul sur son lit d'une résidence louée pour une hospitalisation à domicile, convalescence d'une neurochirurgie sans complication.

Diaz, addictologue de 34 ans, a raconté avoir connu Maradona à peine un mois avant sa mort, soit à la fin octobre 2020. Il dit avoir décelé chez lui «un réel désir de changement» par rapport à ses addictions.

Son seul rôle dans l'entourage de la vedette, a-t-il plaidé, a été alors de l'accompagner dans un programme visant l'abstinence, qui, selon lui, a fonctionné. «Maradona consommait tous les jours et il a fini 'clean', après 23 jours sans consommer» de substances, a-t-il souligné. «L'examen toxicologique a montré cela».

Les accusés au procès nient toute responsabilité dans le décès de Maradona, invoquant des causes naturelles. Ils se retranchent derrière leur spécialité, renvoyant de facto la responsabilité sur d'autres. Ils encourent entre 8 et 25 ans de prison.

Le procès, à raison de deux audiences par semaine, pourrait s'étirer jusqu'en juillet. (ats/tib)

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