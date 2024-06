Une particule de plastique (en rouge) colonisée par le champignon marin Parengyodontium album. Image: Annika Vaksmaa/NIOZ

Ce champignon pourrait résoudre un problème environnemental majeur

Le Parengyodontium album, un champignon marin, est capable de décomposer le plastique. Une véritable lueur d'espoir dans la lutte contre la pollution des océans, mais le chemin est encore long.

Anna-Lena Janzen / t-online

Un article de

Les scientifiques ont découvert un champignon dans l'océan qui peut décomposer les déchets plastiques. Parengyodontium album, comme on appelle l'organisme, pourrait contribuer à résoudre un problème majeur.

L'équipe de chercheurs de plusieurs pays européens est tombée sur l'organisme en 2019 en analysant des échantillons de déchets et l'a ensuite étudié en laboratoire. Une étude du Royal Netherlands Institute for Sea Research a été publiée dans la revue Science of the Total Environment. Le champignon marin y est décrit comme l'une des quatre espèces connues jusqu'à présent qui peuvent décomposer les matières plastiques.

Besoin du soleil

Le parengyodontium album (ou P. album) s'est donc spécialisé dans le polyéthylène, un plastique particulièrement utilisé dans les bouteilles d'eau et les sacs. Cependant, les chercheurs ont constaté que le plastique doit être exposé aux rayons UV du soleil pour que le champignon puisse le décomposer et l'utiliser comme source d'énergie.

«En laboratoire, P. album ne dégrade que le polyéthylène qui a été exposé à la lumière UV pendant au moins une courte période. Cela signifie que dans la mer, le champignon ne peut décomposer que le plastique qui flotte d'abord près de la surface. On savait déjà que la lumière UV décompose elle-même le plastique de manière mécanique, mais nos résultats montrent qu'elle facilite également la décomposition biologique du plastique par les champignons marins» Annika Vaksmaa du Royal Netherlands Institute for Sea Research

Les créatures marines comme les tortues souffrent énormément des déchets plastiques dans les océans. Image: keystone

Une lueur d'espoir, mais pas une solution miracle

Cette découverte est une lueur d'espoir pour la science, mais ne constitue pas une solution immédiate dans la lutte contre la pollution plastique des océans. En laboratoire, le champignon n'a pu décomposer que 0,05% d'un morceau de plastique traité aux UV par jour – un processus lent.

Un autre inconvénient possible est qu'il ne consomme apparemment pas beaucoup du carbone contenu dans le plastique (polyéthylène) pendant le processus, mais qu'il en transforme la plus grande partie en dioxyde de carbone et rejette ce gaz à effet de serre dans l'atmosphère.

Les chercheurs se montrent tout de même optimistes. L'émission de dioxyde de carbone est faible et correspond à peu près à la quantité que l'homme libère en respirant. De plus, ils supposent qu'il pourrait y avoir d'autres organismes pas encore découverts ayant les mêmes capacités de mangeurs de plastique.

Plus de 400 milliards de kilos de plastique par an

L'humain produit chaque année plus de 400 milliards de kilos de plastique, et cette quantité risque d'au moins tripler d'ici 2060. Une grande partie des déchets plastiques finissent dans la mer.

L'organisation Ocean Cleanup a annoncé en avril que depuis sa première action en 2019, elle a retiré 100 millions de kilos de déchets marins du vortex de déchets du Pacifique et des principales rivières polluées du monde.

Les microplastiques sont également un problème important: ils sont à peine visibles, mais se trouvent pourtant presque partout. Aujourd'hui, on en trouve aussi dans le corps humain. On ne sait pas encore quels sont les effets de ces minuscules particules.

Traduit et adapté par Tanja Maeder