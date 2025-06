La campagne présidentielle en Pologne «a fait mal» aux Ukrainiens

Elle a dit avoir vu «beaucoup de haine» sur Internet, mais jusqu'à présent ne pas l'avoir ressentie dans son quotidien. Le cuisinier Serhiy, qui vit à Varsovie depuis six ans, espère que la rhétorique se limitera à la période électorale, et attend de voir ce que Nawrocki fera en tant que président. L'homme de 28 ans déclare:

Mais même les Ukrainiens y vivant depuis longtemps sont troublés par la campagne électorale. Yulia Melnyk, qui travaille pour une entreprise de transport et vit en Pologne depuis sept ans, est convaincue que ce sentiment anti-ukrainien est suscité «d'en haut» et que «c'est pratique pour les politiciens d'utiliser ce genre de sujets».

«Cela me fait mal et m'inquiète. Il est difficile de savoir ce que l'avenir nous réserve»

Et puis les réseaux sociaux ont tellement foisonné de contenus anti-ukrainiens qu'elle préfère ne plus les ouvrir. Elle dit même avoir été victime de commentaires xénophobes dans les magasins.

Selon le nouveau président Nawrocki, les prestations sociales sont «avant tout destinées aux Polonais», et donc ils devraient, par exemple, «avoir la priorité» dans les files d'attente chez les médecins et dans les hôpitaux.

C'est avec une inquiétude grandissante que Halyna Mouliar, une Ukrainienne de 58 ans vivant en Pologne , a suivi la campagne présidentielle du pays, voyant les candidats se tourner de plus en plus à droite et prendre en grippe les nombreux réfugiés ukrainiens.

«Dois-je soutenir le pédophile ou celui qui l’a fait élire?»

L’homme le plus riche du monde et l’homme le plus puissant du monde se chamaillent en public depuis 24 heures et Internet peine à suivre. Le conflit politique le plus important de notre époque est également une source inépuisable de distraction, comme si les internautes s’étaient préparés en stockant des munitions. Petit florilège (avant que les Américains se réveillent et remettent une pièce).

Oui, ça devait arriver. Tout le monde attendait ou redoutait ce moment avec la bave aux lèvres. Quand deux milliardaires instables, immatures, narcissiques et (malgré tout) puissants se déclarent la guerre, ça ne peut pas se régler autour d’une table, calmement, en adultes.