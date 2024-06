Kate publie une photo «incroyablement décontractée» de William

Conformément à la tradition en vigueur chez la jeune génération des royals, la princesse de Galles a publié une photo inédite pour rendre hommage à son mari, William, qui souffle ses 42 bougies ce vendredi.

Chose attendue, chose due! Comme à son habitude, Kate n'a pas dérogé à son habitude de la photo d'anniversaire, pour marquer les 42 ans de William. Un cliché de la patte de la princesse de Galles, of course, et accompagné de quelques mots. «Joyeux anniversaire papa, nous t'aimons tous tellement!», signé «C x» pour Catherine et un bisou.

Le prince William et son «gang», comme il l'appelle, sautillant joyeusement sur la plage de Norfolk. image: kensington palace

Il s'agit sans doute de la photographie la plus décontractée jamais publiée par le clan des Gallois. Un cliché frais, rigolo et très informel. Le futur roi d'Angleterre en hoodie et short de plage, ses enfants George, Charlotte et Louis, tenues de plage et bouches grandes ouvertes, à ses côtés. Selon le Daily Telegraph, l'image a été prise par la princesse à Norfolk, lors de leurs vacances, le mois dernier.

C'est aussi une ode à la joie et à la légèreté, après une année extrêmement compliquée pour la petite famille - entre les problèmes de santé de Kate, son diagnostic de cancer et l'immense crise de relations publiques qui a bousculé le palais de Kensington au mois de mars. La présence de Kate à la cérémonie de Trooping the Colour, le week-end dernier, a toutefois permis de tempérer les inquiétudes - et d'augurer une nouvelle ère pour l'héritier du trône et son épouse.

Signe que les choses semblent bien se passer du côté de la famille de Galles, le prince a pu profiter d'une soirée foot jeudi soir en Allemagne, en compagnie du roi Frederik du Danemark, pour assister au match nul 1-1 entre leurs pays respectifs lors de l'Euro 2024.