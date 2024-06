Le grand retour de la princesse Kate à la vie publique samedi a coïncidé avec le dévoilement de nouveaux produits d'American Riviera Orchard, la marque de sa belle-soeur et rivale adorée, Meghan Markle. watson/getty

Le retour de Kate a failli être éclipsé par des croquettes pour chien

Après des mois de teasing discret, Meghan Markle a choisi le week-end du retour triomphal de sa belle-sœur sur la scène publique pour déployer de nouveaux produits de sa marque lifestyle. Simple coïncidence? Les fans de royauté ne le croient pas.

Six ans après les premières rumeurs de larmes amères sur des robes de demoiselle d'honneur et de prêts contrariés de baume à lèvres, les amateurs de prises de becs royales n'ont pas fini de fantasmer sur la rivalité entre Meghan Markle et Kate Middleton. Un récit brûlant que les médias et les internautes se sont fait une joie d'attiser et de dramatiser au fil des années.

Il faut, toutefois, reconnaître que la duchesse de Sussex sait faire preuve d'un drôle de sens du timing. La preuve pas plus tard que ce week-end, à l'occasion de la première apparition publique de Kate depuis son diagnostic de cancer.

Framboises et croquettes pour chien

Souvenez-vous. En mars dernier, Meghan Markle lançait American Riviera Orchard, marque lifestyle flambant neuve. Un joyeux micmac de vaisselle, produits ménagers, couverts en argent, livres de cuisine et autres plaisirs domestiques. Nous n'en savons pas plus. Après un démarrage en fanfare au printemps, avec l'envoi de 50 pots de confiture de fraise à une poignée d'influenceurs et d'amis triés sur le volet, le site internet ne propose toujours rien à la vente. Pendant que Meghan s'activerait discrètement en coulisses, nous avions presque oublié ses ambitions d'entrepreneuse.

Discrètement... Jusqu'à ce samedi. Quelques heures à peine après un communiqué inespéré de Kate Middleton annonçant sa présence à la cérémonie de Trooping the Colour, après plusieurs mois d'absence, la duchesse était également de retour. Sous forme d'un pot de confiture (framboise, cette fois-ci)... et de croquettes pour chiens.

Ne ricanez pas. Les friandises et autres fournitures pour animaux de compagnie figurent bien parmi les produits répertoriés dans la demande de marque pour les droits exclusifs de vente de produits sous le nom d'«American Riviera Orchard». Par ailleurs, bien que le logo ne figure pas sur le pot «Dog Biscuits», l'écriture raffinée correspond à celle de Meghan.

L’heureux destinataire de ces trésors? Nacho Figueras, proche ami d'Harry et Meghan. Si proche que le joueur de polo figure parmi les deux seuls individus à avoir goûté à ce parfum de confiture archi-exclusif, comme le montre le numéro de série sur l'étiquette. Le privilège valait bien un post et un coup de pub enthousiaste sur Instagram.

Un trolling calculé?

Si certaines internautes ont manifesté une excitation bruyante au dévoilement de ces nouveaux produits (toujours indisponibles à l'achat, rappelons-le), il n'en fallait pas plus pour que les ardents défenseurs du camp de Kate et William montent sur leurs grands chevaux blancs.

Un ami de la princesse s'est aussitôt étranglé auprès du Daily Beast: «Catherine a été absolument incroyable. Son communiqué était extraordinaire et son apparition aujourd'hui était gracieuse et élégante, et elle a rempli les gens d'espoir.»

«On ne peut que se demander qui peut bien vouloir gâcher la journée d'une personne souffrant d'un cancer! C'est absolument pathétique» Un initié, au Daily Beast.

Après tout, ce ne serait pas la première fois. En mars dernier, alors que le prince et la princesse de Galles affrontaient la pire crise de relations publiques de leur carrière royale, de l'autre côté de l'Atlantique, Meghan en profitait pour mettre en ligne son nouveau site web. Une coïncidence qui n'avait pas manqué de faire toussoter les observateurs.

Face à ces critiques, le camp de Meghan s'est empressé de réfuter toute malice. La duchesse de Sussex n'aurait eu «aucune influence» sur le moment de publication de son ami, assure ses proches. Un avis partagé par l'experte en relations publiques contactée dans la foulée par le Mirror:

«Je ne pense pas que cela a été fait avec une intention malveillante. Elle n'avait aucun contrôle sur le moment où Nacho Figueras les publierait. Et cela n'a rien éclipsé»

Il aurait en effet fallu plus qu'une poignée de croquettes pour chien pour atténuer l'éclat de la princesse de Galles, au balcon de Buckingham Palace, ce week-end. Reste qu'entre les camps britannique et américain, on le sait: une touche de trolling n'est jamais bien loin. C'est pour cela qu'on les aime.