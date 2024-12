La Russie a accusé jeudi les Etats-Unis de tout faire pour «prolonger la guerre» en renforçant leurs fournitures d'armes à l'Ukraine Keystone

Voici les conséquences d'une paix aux conditions de Poutine

En Occident, on entend souvent dire, ces derniers temps, que l'Ukraine devrait céder des territoires à la Russie, pour sceller un accord de paix. Mais cela ne tient pas compte de nombreux problèmes.

Kurt Pelda / ch media

Avec le changement de pouvoir à Washington, une solution négociée à la guerre en Ukraine se rapproche peut-être. Au vu de l'avancée lente, mais constante de la Russie, un tel traité de paix obligerait probablement l'Ukraine à céder des territoires à la Russie. Moscou serait ainsi récompensée pour son agression contraire au droit international, avec des conséquences imprévisibles pour les pays libres d'Europe.

Selon un sondage réalisé à l'automne, 52% des Ukrainiens sont désormais favorables à une solution négociée et rapidement. En l'espace d'un an, ce pourcentage a presque doublé. En Russie également, 52% des personnes interrogées sont désormais favorables à des négociations de paix, selon un sondage récent.

Terrain perdu

Mais lorsqu'il s'agit de céder des territoires, seule un peu plus de la moitié des personnes favorables aux négociations sont prêtes à le faire en Ukraine. Par rapport à l'ensemble des personnes interrogées, ils ne sont même que 27% à vouloir céder des territoires à la Russie pour le bien de la paix. Cela montre bien: les cessions de territoires sont toujours aussi impopulaires au sein de la population ukrainienne.

Or, plus de 20 kilomètres carrés sont actuellement perdus chaque jour sur le champ de bataille, notamment dans l'oblast de Donetsk, à l'est du pays, où se déroule l'essentiel de l'offensive russe. Il s'agit de facto de «cessions de territoires» involontaires dont on peut déjà constater les conséquences aujourd'hui. Entre-temps, les dirigeants de Kiev ont eux aussi laissé entendre qu'ils ne croyaient plus à une reconquête militaire des parties du pays occupées par la Russie.

Mais cela ne signifie pas pour autant que l'Ukraine a perdu la guerre: depuis février 2022, les Russes n'ont conquis que 12% du territoire que Kiev contrôlait au début de l'invasion. Transposé à la Suisse, cela correspondrait à une perte de territoire d'à peine la surface du canton du Valais – et ce après 33 mois de guerre.

Une paix temporaire?

Lorsqu'il s'agit d'éventuelles cessions en Ukraine, il faut ajouter la péninsule de Crimée et certaines parties du Donbass, que la Russie a déjà occupées en 2014. Ces territoires, plus toutes les conquêtes depuis février 2022, représentent un peu plus de 18% de l'Ukraine dans ses frontières de 1991. On peut supposer que Poutine ne renoncera pas à ces 18% lors des négociations – en échange d'une paix qui ne sera probablement que temporaire.

C'est aussi le problème d'éventuelles concessions territoriales: l'agresseur serait encouragé à poursuivre ses attaques, peut-être après une pause dans les combats et le réarmement. Cela ne pourrait être empêché que par des garanties de sécurité solides de la part du monde occidental.

Toutefois, les Etats-Unis et le Royaume-Uni avaient déjà accordé à l'Ukraine, en 1994, des garanties de sécurité qui se sont révélées par la suite absolument sans valeur. Personne n'a jamais essayé sérieusement de revenir sur les annexions russes ou de remettre le Kremlin à sa place.

Ce qui est souvent occulté en Occident est le suivant: lorsque des terres ukrainiennes tombent aux mains de Moscou, elles sont toujours suivies de mouvements de fuite. La ville de Bakhmout, conquise par les Russes en mai 2023, a par exemple vu environ 95% de ses habitants s'enfuir. Seuls quelques-uns sont restés pour vivre sous la domination russe.



Cela ne devrait pas changer à l'avenir. Et même ceux qui souhaitent rester se retrouveront confrontés à des infrastructures totalement détruites et à des villes bombardées, sans emploi et sans aucune perspective de reconstruction.

Invitation à évacuer par SMS

Les chiffres sont accablants: la ville voisine de Bakhmout, Konstantinovka, comptait environ 70 000 habitants avant l'invasion russe. Mais depuis la chute de Bakhmout, le front s'est désormais beaucoup rapproché. Depuis les quartiers périphériques, il ne reste plus que huit kilomètres à parcourir pour atteindre les positions russes les plus proches. Les attaques d'artillerie et les bombardements se multiplient et, ces derniers mois, une grande partie de la population a quitté la ville en catastrophe.

Les autorités estiment désormais le nombre actuel d'habitants à 18 000. Des affiches géantes ont été placardées partout dans la ville pour inciter les gens à évacuer. Et il ne se passe pas un jour sans que les gens ne reçoivent un SMS des autorités les invitant à quitter l'oblast de Donetsk.

Des files d'attente se forment devant les rares distributeurs automatiques de billets qui fonctionnent encore. Presque tous les cafés et restaurants sont fermés, notamment parce que le couvre-feu dure désormais de 3 heures de l'après-midi à 11 heures du matin. Bien qu'il y ait encore souvent de l'électricité et du chauffage, la vie devient ainsi de plus en plus insupportable - sans parler des explosions occasionnelles de missiles et de bombes planantes russes.

Un exode similaire s'observe plus à l'ouest, dans les villes de front de Pokrovsk et Mirnograd. Les destructions y sont bien plus avancées qu'à Konstantinovka, une ville relativement calme. Les évacuations ne sont forcées que dans le cas de familles avec enfants, les autres civils peuvent décider eux-mêmes s'ils veulent fuir ou attendre l'arrivée des Russes.

Certaines personnes déplacées reviennent

Dans la ville minière de Mirnograd, un automobiliste s'arrête à côté de nous et baisse la vitre latérale. Il raconte avec excitation que le nombre d'habitants actuel des autorités est trop bas. De nombreux habitants ont d'abord pris la fuite, mais sont ensuite rentrés peu à peu chez eux, car ils n'ont pas trouvé de logements adéquats plus à l'intérieur du pays. De plus, la vie d'une personne déplacée dans son propre pays n'est pas vraiment édifiante.

En effet, des voitures de police sont garées le long de certaines routes de sortie. Les hommes en uniforme contrôlent les véhicules qui se dirigent vers Pokrovsk et Mirnograd. Les barrages routiers volants ont pour but d'empêcher les familles avec enfants de retourner dans les villes du front.

La partie de l'oblast de Donetsk qui était sous contrôle ukrainien avant la grande invasion russe comptait environ 1,9 million d'habitants au début de la guerre. Et l'oblast de Donetsk n'est que l'une des quatre régions que la Russie a l'intention d'annexer.

Sur ces quatre parties du pays, les Ukrainiens contrôlent encore environ 26 000 kilomètres carrés, et on estime que deux millions de personnes vivent encore sur cette surface. Une grande partie de ces personnes s'enfuira si leur pays est cédé à la Russie. Et dans les autres parties de l'Ukraine, des millions d'autres personnes réfléchiraient probablement à deux fois avant de voir un avenir dans leur pays.