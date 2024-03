Les chefs de guerre russes: Vladimir Poutine avec son ministre de la Défense Sergueï Choïgou (à droite). Image: keystone

Voici les objectifs de Poutine après sa réélection

La Russie a annoncé un résultat record pour Vladimir Poutine. Voici les conséquences que sa réélection pourrait avoir pour le peuple russe.

Anna-Lena Janzen / t-online

Après un scrutin entâché d'accusations de manipulation, la commission électorale russe a attribué au chef du Kremlin, Vladimir Poutine, un résultat record d'un peu plus de 87% des voix. C'est le meilleur résultat jamais obtenu par le président, qui entame ainsi son cinquième mandat.

Angela Stent est directrice du département de conseil du célèbre United States Institute of Peace à Washington D.C. et auteure du livre Le monde de Poutine. Cette experte en affaires étrangères souligne: Poutine a accordé autant d'importance à sa réélection parce qu'elle joue un rôle primordial dans sa guerre contre l'Ukraine.

«Je pense que son objectif était de préserver le rôle de la Russie dans le monde et de renforcer l'intégrité territoriale de son pays. Tout ce qu'il a signalé, c'est qu'il continuera la guerre» Angela Stent au Wall Street Journal.

Poutine veut s'emparer de nouveaux territoires

Les observateurs craignent que ce résultat incite le chef du Kremlin, réélu pour six ans, à arracher encore plus de territoires à l'Ukraine. Poutine a déjà annoncé vouloir s'emparer complètement des régions ukrainiennes de Lougansk, Donetsk, Kherson et Zaporijjia, jusqu'ici que partiellement occupées. Une tentative d'occupation russe menace également Odessa, au sud du pays.

Du côté de la Russie, les experts s'attendent surtout à ce que la répression augmente. La liberté de la presse a disparu, les dissidents sont menacés d'emprisonnement s'ils critiquent la guerre ou l'appareil de pouvoir. L'opposition a été pour ainsi dire éliminée: les têtes pensantes sont dans des camps disciplinaires ou se sont exilées à l'étranger. Et la mort de l'opposant Alexeï Navalny semble avoir sonné le glas de l'espoir d'un changement politique en Russie.

Un serrage de vis s'annonce

Sur le plan de la politique intérieure, Poutine devrait profiter de sa réélection pour étouffer encore davantage les protestations de ses opposants. Des augmentations d'impôts ont également été annoncées pour financer les dépenses élevées causées par la guerre et les projets de politique sociale.

Le professeur de politique Andrei Soldatov du Center for European Policy Analysis à Washington, D.C., a expliqué lors d'une conférence de presse:

«Ces derniers temps, nous avons vu une augmentation des activités extrêmement agressives des services secrets et de sécurité russes . Comme la stabilité politique est en jeu, tout est permis, y compris l'assassinat d'opposants politiques et les attaques à l'étranger. L'élection sert de prétexte, et ils intègrent ensuite tout simplement ces méthodes et activités dans leur répertoire»

«Le régime sera sous pression de l'intérieur»

Le manque de liberté et la mise au pas des médias sont considérés comme la principale base qui permet à Poutine de défendre son pouvoir.

La politologue Tatiana Stanovaya s'attend toutefois à ce que le Kremlin ait de plus en plus de mal à garder les rênes. Les positions de Poutine ne sont pas équilibrées, les objectifs de la guerre ne sont pas clairs – et il y a des atteintes perceptibles à la vie privée, écrit Stanovaya dans une analyse pour le groupe de réflexion Carnegie:

«Tout cela va inévitablement créer une pression sur le régime de l'intérieur. Cela ne signifie pas que le régime va s'effondrer ou qu'il y aura des manifestations de masse. Mais l'influence des élites augmentera et l'importance de Poutine diminuera»

Pour rappel, de nombreux observateurs ont estimé que le vote de ce week-end était antidémocratique, car aucun véritable candidat d'opposition n'était autorisé à se présenter. De plus, la liberté de réunion n'existe pas en Russie et les médias contrôlés par le Kremlin disent tous la même chose, tandis que les médias indépendants sont persécutés politiquement. Les dissidents qui critiquent la guerre de Poutine contre l'Ukraine ou l'appareil du pouvoir risquent des peines allant jusqu'à l'emprisonnement dans un camp de travail.

