Un vétéran américain qui se bat pour la Russie? Une aubaine pour la campagne de désinformation de Vladimir Poutine. Image: keystone

Cet ex-soldat américain qui se bat pour Poutine cache un sombre secret

Un ancien soldat américain se bat pour la Russie volontairement, et pour la bonne cause, si l'on en croit la propagande russe. En y regardant de plus près, on s'aperçoit qu'il y a probablement une autre raison.

Anne-Kathrin Hamilton

Plus de «International»

Les Etats-Unis sont, avec l'Union européenne, les plus grands soutiens de l'Ukraine dans sa lutte contre la Russie. Depuis plus de deux ans, la Russie attaque son voisin en violation du droit international. Avec l'offensive dans la région de Koursk, les troupes ukrainiennes ont renversé la vapeur et ripostent sur le sol russe.

Mais la guerre d'Ukraine ne se déroule pas seulement sur le front. Elle a aussi lieu à la radio, dans les journaux et surtout sur les réseaux sociaux. Poutine vient du monde des services secrets et sait exactement comment utiliser la machine de propagande pour orienter la situation politique à son avantage.

👉 Suivez en direct la guerre contre l'Ukraine 👈

La campagne de désinformation de Poutine a trouvé une aubaine en la personne d'un vétéran américain qui aurait rejoint l'armée russe par conviction personnelle.

Un vétéran américain se bat pour la Russie

Un jeune homme en uniforme plisse les yeux contre le soleil. En anglais, il explique à une équipe de tournage qu'il s'appelle «Wil» et qu'il est originaire de Boston. Un patch avec le drapeau russe est collé sur sa poitrine.

Selon ses propres dires, il a servi dix ans dans l'US Air Force, puis a travaillé plusieurs années comme conseiller municipal (pro-Trump) du Massachusetts. Lorsqu'il est entré en contact avec la politique, son intérêt pour la politique étrangère s'est accru.

Il n'explique pas exactement ce qui l'a dérangé, mais:

«Cela m'a fait réfléchir. J'ai eu l'impression que je devais faire quelque chose»

L'Américain Wilmer Puello-Mota se bat du côté russe. Image: X

Il se serait rendu à Moscou en janvier, c'est là qu'il serait entré en contact avec l'armée russe – depuis, il se bat pour Poutine contre l'Ukraine. Une belle histoire que le ministère russe de la Défense publie sous forme de vidéo. On y omet toutefois un détail important sur l'Américain.

Le passé criminel du vétéran américain de Poutine

Selon les médias américains, l'homme de la vidéo est Wilmer Puello-Mota. Il s'agirait en effet d'un vétéran de l'armée de l'air américaine, qui aurait été envoyé en Afghanistan en 2015 à l'âge de 19 ans.

Plus tard, il aurait servi dans la «104th Fighter Wing» de la Massachusetts Air National Guard en tant qu'aviateur des forces de sécurité. Il aurait ensuite travaillé comme fonctionnaire au conseil municipal d'une petite ville du Massachusetts, où son intérêt pour la guerre en Ukraine aurait grandi.

Mais il ne s'est manifestement pas envolé pour la Russie pour le plaisir. Il a plutôt pris la fuite. Car aux Etats-Unis, il est accusé de possession de pornographie enfantine, obstruction au système judiciaire, falsification et contrefaçon.

En avril déjà, le Air Force Times avait relaté l'incident. Puello-Mota avait alors annoncé à son avocat qu'il rejoignait l'armée russe. Selon l'article, l'homme de 28 ans voulait pourtant plaider coupable début janvier à Rhode Island, mais ne s'est pas présenté au tribunal, comme l'a indiqué le procureur.

Son avocat John M. Cicilline n'en revenait pas:

«Je pensais qu'il plaisantait»

Selon Cicilline, Puello-Mota visait une carrière dans la politique et pensait que le procès pénal allait ruiner sa vie:

«Je suis sûr qu'il a rejoint l'armée russe parce qu'il ne voulait pas s'enregistrer comme délinquant sexuel»

Puello-Mota a été arrêté en 2020 à Warwick, Rhode Island, après que la police a trouvé des photos nues d'une jeune fille de 17 ans sur son téléphone, lui en avait 24 à cette époque. En avril, Cicilline a déclaré au Boston Globe que son client avait plaidé coupable à toutes les accusations portées contre lui, ce qui lui avait valu une peine de 18 mois de prison.

Mais il a sans doute préféré vivre «librement» en Russie.

En mars, les premières images de Puello-Mota sont apparues sur les réseaux sociaux russes. Dans ces vidéos de propagande, le ministère russe de la Défense omet toutefois de préciser qu'il est un délinquant sexuel recherché et qu'il n'est apparemment pas venu «volontairement» en Russie.

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci