Avec une nouvelle tactique et un nouveau modèle de drone, l'Ukraine parvient, depuis plusieurs semaines, à mettre la Russie en difficulté. Image: Imago / X, montage watson

L'Ukraine déploie le drone FP-1, et voici comment il fait suer la Russie

Un nouveau drone à longue portée offre à l'Ukraine de nouvelles possibilités stratégiques. La Russie en fait désormais l'amère expérience, notamment lors d'une nouvelle attaque contre une raffinerie à Omsk.

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Volodymyr Zelensky a répondu avec un léger sourire. En marge du sommet de l'Otan à Ankara, le président américain Donald Trump voulait savoir si le président ukrainien serait prêt à se rendre à Moscou pour des pourparlers de paix. L'Ukrainien a alors plaisanté:

«C'est difficile. Il y a beaucoup de drones ukrainiens là-bas»

L'Ukraine a modifié sa stratégie ces dernières semaines, voire ces derniers mois. Elle attaque désormais, à l'aide de drones, des sites sensibles situés loin à l'intérieur du territoire russe, avec des opérations à Saint-Pétersbourg, à Moscou et, dernièrement, sur l'une des plus grandes raffineries de Russie, à Omsk (centre-sud), en Sibérie.

Une nouvelle stratégie qui fait mal à Moscou

Et ces attaques, menées contre les infrastructures russes, ne touchent pas seulement l'armée de Vladimir Poutine. La population civile en ressent également les conséquences. En Russie, ainsi que sur la péninsule de Crimée annexée, le carburant se fait rare.

Des altercations dans des stations-service entre automobilistes sont rapportées. Dans un cas, un Russe dit avoir fait la queue 39 heures dans le sud de la Sibérie pour obtenir de l'essence.



Ces frappes, menées loin à l'intérieur du territoire russe, sont rendues possibles par les nouveaux développements de drones ukrainiens, dotés d'une portée de plusieurs centaines de kilomètres. Marco Mossad, du centre de recherche Middle East Policy Council, à Washington, analyse ainsi la situation:

«Les nouveaux drones procurent à l'Ukraine un avantage, non pas parce qu'elle disposerait soudainement d'une arme miracle, mais parce que ces drones sont peu coûteux, efficaces, reproductibles et évolutifs.»

Une génération de drones qui change la guerre

Les drones constituent l'innovation technique principale de la guerre d'agression russe contre l'Ukraine. Alors que Kiev produisait encore quelques milliers de ces engins au début du conflit, en 2022, ce chiffre atteignait déjà environ 2,2 millions d'unités en 2024.

Le pays et ses entreprises sont considérés comme des leaders dans le développement de drones. Cette année, jusqu'à sept millions de ces armes sans pilote devraient être produits, y compris pour l'exportation.

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Les structures ukrainiennes ont depuis longtemps noué des coentreprises avec des partenaires occidentaux, notamment en Allemagne. Ainsi, l'entreprise Frontline Robotics fabrique avec la start-up allemande Quantum Drohnen, à Gauting, en Bavière (sud), le drone polyvalent Linza.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky (au centre) et le ministre allemand de la défense Boris Pistorius, ici en visite dans une usine du fabricant de drones Quantum (photo d'archive). Image: Sven Hoppe / dpa

Un échelonnement tactique

L'officier ukrainien Max Masliy a récemment détaillé, dans un podcast du Center for Strategic and International Studies (CSIS), le triple échelonnement des forces de drones ukrainiennes.

Dans la zone frontale directe, sur environ 50 kilomètres, sont utilisés des drones de reconnaissance à courte portée. Ces quadricoptères servent à l'attaque et à la surveillance des mouvements militaires russes, mais aussi à la protection de la population locale. Max Masliy explique:

«En tant que forces terrestres, nous portons la responsabilité principale de protéger nos hommes au front. Mais nous avons aussi, là-bas, une population civile que nous devons protéger.»

Dans une deuxième zone, un corridor situé entre 100 et 150 kilomètres de la ligne de front, les drones servent à la reconnaissance à courte portée. Les lignes de ravitaillement situées à proximité du front peuvent également être prises pour cible.

Enfin, les nouveaux drones à longue portée, capables d'atteindre des cibles jusqu'à 3400 kilomètres de distance, peuvent frapper des objectifs loin à l'intérieur du territoire russe. L'expert Marco Mossad explique:

«Les drones passent du statut d'instrument tactique sur le front à celui d'arme capable de frapper les infrastructures qui permettent à la Russie de poursuivre sa guerre.»

Une image satellite du pont de Crimée, après une attaque ukrainienne (image d'archive). Grâce à des attaques de drones, Kiev paralyse l'approvisionnement de la péninsule occupée. Image: Vantor / reuters

Une unité spéciale à l'illustre chef

L'armée ukrainienne dispose de sa propre unité pour l'usage des drones: les Unmanned Systems Forces (USF). Son chef, Robert «Magyar» Brovdi, jouit d'une réputation légendaire au sein de ses propres rangs.

Ancien promoteur immobilier, Robert Brovdi avait formé, au sein des forces armées ukrainiennes, l'unité spéciale «Birds of Magyar» (les «les oiseaux de Magyar», en français). Elle constitue aujourd'hui un régiment complet, qui, sous le numéro 414, est considéré comme l'une des unités les plus importantes pour les attaques contre des cibles russes. Sous la direction de Robert Brovdi, l'armée ukrainienne a fait évoluer ses engins télécommandés, passant de simples drones FPV à des systèmes à longue portée hautement techniques.

Dernièrement, les forces de l'USF ne se sont pas contentées de frapper des cibles stratégiques au cœur de la Russie, à Moscou, elles ont également paralysé, dans la mer d'Azov, des ponts routiers et des lignes ferroviaires, et attaqué des pétroliers transportant du carburant vers la péninsule de Crimée.

Robert Browdi (photo d'archive): le commandant des forces de drones ukrainiennes opère depuis un poste de commandement souterrain secret. Image: Valentyn Ogirenko

Une évolution technique constante

En juin, les forces armées ukrainiennes ont attaqué Saint-Pétersbourg pendant un forum économique international. Des attaques ont également touché des cibles à Moscou et dans ses environs. Pour l'expert Marco Mossad:

«La valeur militaire d'un drone ne se mesure plus seulement à sa capacité à détruire un char ou à attaquer une position de combat, mais à son potentiel à neutraliser un pont, un ferry, un dépôt de carburant ou un système de défense antiaérienne.»

«Les drones font désormais partie d'une guerre plus large menée contre les réseaux logistiques, et non plus seulement contre des cibles militaires.»

Lors de la récente attaque contre l'importante raffinerie de pétrole d'Omsk, en Sibérie, une version évoluée d'un modèle de drone du fabricant ukrainien Fire Point aurait été utilisée, selon des observateurs. Elle porte le nom de FP-1(ER). Le suffixe ER est déterminant: il signifie «Extended Range», soit «portée étendue».

Le drone ukrainien Fire Point FP-1 (photo d'archive). Une version améliorée de cet engin est capable d'atteindre des cibles situées jusqu'à 3400 kilomètres à l'intérieur du territoire russe. Image: Valentyn Ogirenko

Les images du FP-1(ER) montrent des ailes allongées, ainsi que des réservoirs supplémentaires. Ceux-ci permettent des temps de vol plus longs. Le drone peut être équipé de charges explosives pesant jusqu'à 105 kilos. Selon des experts militaires, l'avantage principal du FP-1(ER) réside dans sa portée, pouvant aller jusqu'à 3400 kilomètres.



Son inconvénient réside dans le fait qu'il vole lentement et peut, de fait, être repéré par les avions de reconnaissance russes.

Le FP-1 avait été présenté pour la première fois en mai de l'année précédente, et avait été utilisé peu après lors d'une attaque contre la base aérienne militaire russe de Marinovka, près de Volgograd (sud). Depuis lors, le drone n'a cessé d'être perfectionné. Dans sa variante FP-2, l'arme peut, selon des blogueurs militaires, être équipée d'une charge explosive allant jusqu'à 200 kilogrammes. L'inconvénient: ce poids élevé réduit sa portée.

carte: watson

L'expert militaire Marco Mossad précise:

«Parmi les développements les plus récents figurent de nouvelles capacités de navigation et de ciblage, y compris des éléments liés à l'intelligence artificielle. Cependant, les détails précis restent pour l'instant tenus secrets.»

La photo d'un drone de type FP-1(ER), tel qu'utilisé à Omsk. Image: X

Bilan

Les nouveaux drones à longue portée transforment les capacités stratégiques des forces armées ukrainiennes. Marco Mossad ajoute:

«Les nouveaux drones ne sont certes pas aussi destructeurs qu'un missile, mais ils peuvent s'enfoncer loin derrière la ligne de front et transportent une charge explosive suffisante pour neutraliser une cible logistique.»

Le magazine Euromaidan, lui, dresse le bilan suivant:

«L'Ukraine dispose désormais d'un drone bon marché pour mener des frappes en profondeur. Il est capable de voler suffisamment bas pour échapper même aux meilleurs systèmes de défense antiaérienne russes. Tout porte à croire que les Ukrainiens attaqueront à nouveau Omsk. Et encore. Et encore.»

Une faiblesse demeure toutefois: la défense antiaérienne ukrainienne. En marge du sommet de l'Otan d'Ankara, Volodymyr Zelensky est parvenu à un accord avec Donald Trump. Celui-ci prévoit que l'Ukraine pourra désormais produire, sous licence, des missiles antiaériens américains destinés au système de défense Patriot. (trad. ysc)